Программа переселения соотечественников в Приморье провалилась

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля, ZRPRESS. Программа содействия переселению соотечественников в Приморье фактически провалилась, однако депутаты лишь расширили список принимающих городов, но не изменили подхода к проблеме.

В результате на фоне слабого ручейка приезжающих по Госпрограмме настоящим потоком выглядит самостоятельная и практически неуправляемая миграция граждан бывших советских республик, которая все больше раздражает коренных жителей и порождает напряжение в межнациональных отношениях.

Приморье утвердило Программу помощи переселению соотечественников 24 мая 2007 года. Предполагалось, что до 2012 года в край приедут более 6 тыс. квалифицированных специалистов из бывших союзных республик. Вместе с членами семей - около 26 тыс. человек. А переехали – 1,6 тыс. человек.

Тема мигрантов вызвала бурную дискуссию среди депутатов Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК), собравшихся 1 февраля на свою первую в Новом году сессию.

- Дальний Восток - не самая комфортная территория нашей страны для проживания, - отметил после дебатов депутат Игорь ЧЕМЕРИС. - Постепенно мотивация для привлечения в край человеческих ресурсов будет увеличиваться. На сегодняшний день, приглашая в наш край соотечественников из-за рубежа, мы обсуждаем вопрос их трудоустройства с главой муниципального образования и непосредственно с самим работодателем, чтобы создать им все условия для работы и жизни.

Однако пока главным новшеством стало лишь расширение списка муниципальных образований, куда могут переехать соотечественники, проживающие за рубежом, с 6 до 16.

Объемы финансирования программы депутаты оставили прежними. Например, на проведение презентаций в зарубежье выделено 750 тыс. рублей в год.

Главное же – так и не устранены бюрократические преграды и не решен «квартирный вопрос», который остается одним из главных тормозов программы переселения соотечественников.

- Программа предъявляет слишком высокие требования к нам предпринимателям, желающим принять переселенца. Я еще на стадии защиты своей цифры должен доказать властям, что эти специалисты мне действительно нужны, что они обладают высокой квалификацией, а главное – что я смогу предоставить им жилье! То есть специалист еще не приехал, и неизвестно дадут ли мне разрешение его пригласить, а квартиру для него я должен иметь в резерве. Но это ведь совершенно нереально, - возмущается один из предпринимателей, пытавшихся принять участие в программе.

Процедура оформления документов запутана и сложна.

- Когда у меня родился третий ребенок, уже в России, никто мне не сказал, что его нужно ставить на миграционный учет. Насте, родившейся в России, исполняется семь лет. Она должна идти в школу. Но медицинского полиса у нее нет. А без него не пройти медосмотр и не попасть в школу, – жалуется многодетная мама Марина, приехавшая из Узбекистана. – Но сложнее всего со старшим сыном. Никита родился в Узбекистане. Его надо везти на родину за получением паспорта этой страны, потому что без него документы на российское гражданство попросту не примут.

Впрочем, даже российского гражданства, полученного самыми разными способами, недостаточно для решения проблем переселенцев.

- Обещали быстрое оформление гражданства, работу, льготную ипотеку. Из всего списка я получил только гражданство. Но, зачем оно мне нужно, если по паспорту я никто, - возмущается Николай, приехавший из Казахстана.

Высококвалифицированный электрик-электромонтажник был уверен, что легко найдет работу. Но без прописки компании отказываются брать его в штат. Денег вырученных за жилье в Казахстане, конечно же, оказалось мало для приобретения квартиры в России. И банки в кредитах отказывают – прописки-то нет. Замкнутый круг.

В результате мигранты предпочитают ехать не по Госпрограмме, а индивидуально, опираясь на оформившиеся в Приморье землячества. Земляки не создают бюрократических преград, а подсказывают, как их обходить. Но такой путь не для всех. И как следствие – край получает не высококвалифицированные кадры, в которых нуждается, а чернорабочих с трудом изъясняющихся на русском языке.

Досье «ЗР»

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, принята указом Президента РФ 28 июня 2006 года. Она направлена на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и желающих переселиться в Россию.

Участник Госпрограммы обладает рядом льгот. Иностранный гражданин, прибывший в Россию, не имеет права на бесплатное медицинское обслуживание, не имеет права работать без оформления соответствующих документов, возникают проблемы с оформлением гражданства России, он не может отдать своих детей в школу, детский сад и прочее.

Участник Госпрограммы во всех этих вопросах имеет преимущества: может сразу приступать к работе, имеет право на бесплатную медицинскую помощь, может оформлять своих детей в школы, детские сады, конечно, по муниципальной очереди, имеют даже право поступать на бюджетные факультеты ВУЗов. Оформление гражданства осуществляется с большими льготами и занимает от трех до шести месяцев. Предусмотрены также компенсации по переезду семьи к месту проживания, провозу багажа. В качестве дополнительной поддержки соотечественникам обещана единовременная выплата из средств федерального бюджета в размере 120 тыс. рублей и 40 тыс. рублей – каждому члену семьи.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».