Дальневосточный бизнес пока не видит своего места в ТОРах

Ежегодная краевая конференция предпринимателей прошла в минувшую пятницу в столице Приморья. В этом году она называлась «Комфортный бизнес-климат. Актуальные рецепты предпринимателей».

Однако в ходе серии круглых столов выяснилось, что местные предприниматели не считают региональный бизнес-климат комфортным и, более того, откровенно опасаются ТОРов. А региональные власти, включая полпредство и Минвостокразвития, явно не дорабатывают в вопросах разъяснения бизнесу целей и задач их создания.

Участие в мероприятии приняли представители региональных объединений «ОПОРА России», «Деловая Россия», «Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье», «Ассоциация молодых предпринимателей России», московские чиновники различных министерств и ведомств в той или иной мере занимающиеся поддержкой предпринимательства.

В рамках конференции было проведено четыре круглых стола: «Институты развития. Взгляд со стороны», «Инициативы бизнес-сообщества. Конкуренция инициатив», «Промышленные площадки. Удобная гавань для бизнеса», «Клонирование бизнеса. Франчайзинг как модель быстрого роста».

Завершилась конференция пленарной дискуссией, на которой модераторы всех без исключения круглых столов отметили опасения бизнесменов относительно создания в регионе территорий опережающего развития.

Во-первых, местный малый и средний бизнес, и без того испытывающий все более усиливающийся кадровый голод, связанный с оттоком квалифицированных кадров в западную часть России и за рубеж, небезосновательно полагает, что ТОРы переманят к себе оставшихся профессионалов.

Во-вторых, бизнес опасается конкуренции с ТОРами, так как им полагаются налоговые преференции и прочие льготы со стороны государства.

В третьих, предприниматели опасаются, что чиновники «заиграются» ТОРами, отчитываться за развитие которых придется в столице, и забудут о насущных проблемах малого и среднего бизнеса в регионе.

«Я не так давно пытался увеличить мощность своей хлебопекарни на 40 кВт и столкнулся с тем, что вынужден заплатить за это 1,5 миллиона рублей. Вот какие вопросы нужно решать, а не заниматься мега проектами», - откровенно заявил предприниматель из Уссурийска.

Кстати, представителей власти, сидящих в президиуме пленарной дискуссии, возмутил данный факт вопиющей несправедливости, и они посоветовали хлебопеку обратиться в прокуратуру, которая обязательно, по их мнению, должна помочь разобраться с данным вопросом! Но почему-то данное предложение не было воспринято предпринимателями всерьез и лишь вызвало улыбки и даже смех в зале…

Опасения по поводу ТОРов пытался развеять советника министра России по развитию Дальнего Востока. «Место для малого и среднего бизнеса в ТОРах будет! Сейчас формируются квоты на участие там местного бизнеса», - рассказал Андрей ДЕМИДОВ.

Однако и это заверение было воспринято с недоверием. «Вы нас тут собрали, тратите наше время, рассказывая о прожектах, а лучше бы потратили деньги не на прокорм чиновников из очередного ведомства, созданного якобы на поддержку бизнеса», - прокричал в сердцах один из предпринимателей, чем сорвал овации зала.

В завершение конференции наградили 18 лучших предпринимателей из 10 муниципальных районов и были зачитаны результаты опроса, проведенного организацией «ОПОРА России» среди ее участников. Оказалось, что большинство предпринимателей считают, что бизнес-климат региона в 2014 году не стал лучше и мало кому из них известны удачные примеры поддержки предпринимательской деятельности властями.

Кстати, последнее отметила и руководитель Представительства АСИ в Дальневосточном федеральном округе Ольга КУРИЛОВА. «Я спрашивала на своем круглом столе приморских предпринимателей, какие организации и меры поддержки бизнеса им знакомы. Почти все слышали только о Гарантийном фонде и мало кто о чем-либо еще…».

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.