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Дети войны Приморья оказались на политическом фронте

02 Декабря 2014, 18:10 | Приморье

Чем ближе 70-летие Победы, тем активнее в политических кругах Владивостока и Приморья обсуждается перспектива наделения статусом «дети войны» тех, кто не достиг совершеннолетия на момент окончания Великой Отечественной войны. Однако вопросы, связанные с предоставлением статуса «детям войны» и их соцобеспечением, до сих пор не урегулированы даже на федеральном уровне. В регионах же разговоры о поддержке детей войны в лучшем случае заканчиваются символическими льготами.

За последние годы в Госдуму было внесено более 10 различных вариантов закона о «детях войны», однако ни один из них до сих пор не обрел статус закона. Так, в апреле 2014 года фракция КПРФ в Госдуме внесла на рассмотрение парламента проект базового закона «О детях войны». Документом предусматривались меры поддержки тех, кто родился «в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года» и «постоянно проживал на территории СССР в годы Великой Отечественной войны»: пенсионное обеспечение, получение ежемесячной выплаты в размере 1 тыс. руб., бесплатный проезд на транспорте, ежегодная диспансеризация.

Правительство данный проект не поддержало, ссылаясь на неопределенность формулировок и отсутствие понятного механизма финансирования мер социальной поддержки. Тогдашний председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей ИСАЕВ (недавно он был избран вице-спикером ГД. - Прим. автора) также раскритиковал идею предоставить «всем, кто родился в определенный период времени», федеральные льготы: для этого, как считает Исаев, «проще и естественнее повысить пенсии». В альтернативном законопроекте, предложенном депутатами «ЕР», предлагалось ограничить круг получателей льгот теми, чьи родители (или один из родителей) погибли, участвуя в боевых действиях, и кто в настоящий момент не получает иных видов социальной помощи.

В сентябре 2014 года в Госдуму с предложением законодательно закрепить статус «детей войны» обратились депутаты заксобрания Санкт-Петербурга. При этом питерские депутаты намерены принять аналогичный документ и на уровне города, предусмотрев в нем денежные выплаты «детям войны». По такому пути раньше уже пошли некоторые регионы России. Они установили разные меры поддержки, исходя из численности «детей войны», реальной стоимости жизни в регионе и его финансовых возможностей, - размер ежемесячной выплаты «детям войны» варьируется от 340 до 1500 рублей.

В числе субъектов Федерации, принявших законы о «детях войны», есть и регионы Дальнего Востока. Например, в Приамурье действие мер соцподдержки распространяется на жителей области, которым на момент окончания ВОВ было менее 18 лет, однако получить их можно лишь при наличии трудового стажа не менее 20 лет и только в том случае, если доход гражданина ниже полуторакратной величины прожиточного минимума по Амурской области. Размер ежемесячной выплаты «детям войны» здесь был установлен на уровне в 720 руб.

Что касается Приморского края, то его власти ожидают решения вопроса о «детях войны» на федеральном уровне. Проект закона о «детях войны» в Приморье трижды вносили представители КПРФ в Законодательном Собрании, но лишь однажды он был включен в повестку заседания, а затем отклонен большинством голосов. Несколько месяцев назад, в преддверии Единого дня голосования-2014, коммунисты активно выдавали приморцам удостоверения «детей войны», при этом обещая льготы и выплаты – но только в случае победы их кандидата на выборах. В свою очередь, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в августе 2014 года дал положительное заключение на проект Федерального закона «О детях войны».

А на минувшей неделе вопрос о «детях войны» обсуждался и в Думе Владивостока. Народные избранники намерены выйти с законодательной инициативой по установлению статуса «детей войны» в краевой парламент, но документ еще недоработан. В текущем году свои варианты законопроекта предложили сразу трое депутатов – Николай ЯМКОВОЙ из КПРФ, Андрей АНДРЕЙЧЕНКО из ЛДПР и Александр ПРИХОДЬКО из «Единой России». Чтобы прийти к компромиссу, была создана рабочая группа, но, как показало последнее заседание социального комитета гордумы, устраивающий всех документ так и не был сформирован. Первый вице-мэр Владивостока Екатерина ХИМИЧ и председатель городского совета ветеранов Сергей КОНДРАТЕНКО сочли проект «сырым». По словам критиков законопроекта, автором которого является единоросс Приходько, в документе не прописаны соцгарантии. Сам депутат считает, что сначала должен быть установлен статус, а уже затем его необходимо наполнить реальным содержанием, то есть льготами. Учитывая отсутствие единой позиции по данному вопросу, проект закона было решено вновь вернуть на доработку.

- Мы ждем официального статуса уже много лет. Хотелось бы, чтобы решение этого вопроса не откладывалось в долгий ящик. Прежде всего необходим статус, а уже после – финансовое обеспечение, - выразил свое отношение к ситуации председатель Владивостокской городской организации ветеранов «Дети войны» Николай МОЗГОВОЙ.

В заключение остается добавить, что дети войны – одна из самых массовых (и, без сомнения, самых дисциплинированных) категорий избирателей: в настоящее время в России проживает 13 млн человек, которые могут быть отнесены к категории «дети войны», причем 2,3 млн из них не получают никаких льгот…

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: юбилей  ВОВ 



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