Губернатор Приморья продолжает раздавать поручения

По итогам Большого проезда губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО по территориям края сформировано 102 поручения, которые будут исполнены в течение 2015-2017 годов.

Для каждого муниципального образования отобраны три проблемы, решить которые самостоятельно местным властям не под силу.

Арсеньев

В Арсеньевском городском округе построят ледовый комплекс, создадут Дальневосточный музей авиации и заасфальтируют дорогу на горнолыжную базу. Данные объекты вошли в перечень поручений губернатора Приморского края Владимира Миклушевского по итогам Большого проезда.

Именно эти три ключевые вопроса обозначили жители Арсеньева в ходе визита губернатора в городской округ 15 июля, решить их самостоятельно муниципалитету не под силу. Контроль за исполнением поручений Владимир Миклушевский доверил куратору территории - первому вице-губернатору Василию УСОЛЬЦЕВУ.

Дорогу к горнолыжной базе в Арсеньеве заасфальтируют в 2016 году. Такое поручение глава региона дал своему заместителю Олегу Ежову.

Уникальный Дальневосточный музей авиации откроется здесь в 2017 году. Ответственные за исполнение данного поручения - Василий Усольцев и Татьяна Заболотная.

Также в Арсеньеве появится одна из пяти новых ледовых арен в крае. Строительство ледового комплекса будет завершено в 2017 году. Контролировать ход работ будет вице-губернатор Павел Серебряков.

Октябрьский район

По итогам Большого проезда губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в Октябрьском районе отремонтируют два детских сада и проведут капитальный ремонт централизованных сетей водоснабжения в селе Покровка.

Контроль за исполнением поручений возложен на куратора территории - вице-губернатора Татьяну Заболотную.

В ходе рабочей поездки главы региона в Октябрьский район 7 августа местные жители озвучили одну из наиболее острых социальных проблем: детские сады в селе Покровка требуют срочного ремонта. Владимир Миклушевский дал поручение вице-губернаторам Татьяне Заболотной и Олегу Ежову организовать ремонтные работы в 2015 году сразу в двух детсадах - «Чебурашка» и «Звездочка».

Кроме того, в 2017 году будет проведен капитальный ремонт централизованных сетей водоснабжения в селе Покровка. Организовать работы поручено вице-губернатору Приморского края Олегу Ежову совместно с главой Октябрьского района.

Спасск-Дальний

В Спасском городском округе исполнят три поручения по итогам Большого проезда губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. За несколько лет здесь отремонтируют горбольницу и школу искусств, а также реконструируют систему защиты от наводнений.

Контроль за исполнением поручений возложен на куратора территории - вице-губернатора Олега Ежова.

Одна из наиболее острых социальных проблем, которую жители города озвучили главе региона, - ремонт городской больницы. Владимир Миклушевский дал поручение своему заместителю Павлу Серебрякову завершить ремонт медицинского учреждения к концу 2015 года.

Также в 2015 году глава региона распорядился отремонтировать детскую школу искусств Спасска-Дальнего: оборудовать концертный зал и отремонтировать кровлю. Поручение главы региона предстоит выполнить вице-губернатору Татьяне Заболотной совместно с главой города.

Кроме того, на территории в 2016 году будет завершен ремонт системы защиты от наводнений. Организовать работы поручено первому вице-губернатору края Василию Усольцеву совместно с главой муниципалитета.

Уссурийск

Ледовую арену и четыре спортивные площадки построят в Уссурийске. Эти объекты вошли в список губернатора Приморского края Владимира Миклушевского по итогам Большого проезда.

Строительство спортивных объектов на территории округа - одна из ключевых тем встреч главы региона с жителями Уссурийска. Поэтому здесь появятся сразу несколько спортивных объектов.

Ледовая арена в Уссурийском городском округе будет построена к концу 2017 года. «Совместное» поручение организовать строительство объекта глава региона дал вице-губернатору Приморского края Олегу Ежову и директору АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» Антону РОДИОНОВУ.

Также по инициативе губернатора здесь появятся еще четыре новых спортивных площадки. Поручение дано заместителям главы региона Олегу Ежову и Павлу Серебрякову.

Кроме того, до конца 2017 года к новому строящемуся микрорайону Уссурийска Радужный будет подведена система водоснабжения и водоотведения. Организовать строительство поручено первому Александру Костенко и Олегу Ежову.

Черниговский район

Определен перечень поручений губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и по Черниговскому району. Здесь реконструируют стадион, отремонтируют систему водоснабжения и построят универсальную спортивную площадку.

Именно эти проблемы жители Черниговского района 6 августа озвучили главе региона в ходе Большого проезда. Решить данные социально важные вопросы самостоятельно муниципалитету не под силу.

Контроль над исполнением поручений возложен на куратора территории - вице-губернатора Сергея СИДОРЕНКО.

По поручению губернатора в 2015 году в Черниговке будет начата реконструкция системы водоснабжения. Работы планируется завершить в 2016 году. Ответственный за исполнение поручения - вице-губернатор Олег Ежов.

Кроме того, в 2015 году глава региона распорядился реконструировать стадион в селе Черниговка. Контролировать исполнение поручения будет вице-губернатор Павел Серебряков совместно с главой Черниговского района Владимиром СЕМКИНЫМ.

Еще одно поручение - установка универсальной спортивной площадки в поселке Сибирцево. Мероприятия по ее возведению будут завершены в 2017 году. Контролировать ход работ будут сразу два заместителя главы региона - Павел Серебряков и Олег Ежов.

Шкотовский район

В Шкотовском районе за три года исполнят три поручения, которые губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал по итогам Большого проезда. В муниципалитете построят систему водоснабжения, отремонтируют Дом культуры и заасфальтируют дорогу.

Так, в поселке Шкотово к осени 2017 года будет построена и введена в эксплуатацию система водоснабжения. Эта проблема в населенном пункте существует уже давно. Исполнение поручения по созданию новой системы возложено на Александра Костенко и Олега Ежова.

Один из социальных вопросов будет решен и в селе Новонежино. Здесь к концу 2015 году должен быть завершен капитальный ремонт культурно-досугового центра. Курировать выполнение данной задачи в населенном пункте будет вице-губернатор Татьяна Заболотная совместно с главой района.

Кроме этого, в течение трех лет необходимо обеспечить асфальтирование дороги на участке трассы Романовка - Новонежино, следить за исполнением этого поручения будет Олег Ежов.

Как уже сообщал «Золотой Рог», на позапрошлой неделе Владимир Миклушевский поручил привести в порядок социальную инфраструктуру Партизанска и Дальнегорска.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.