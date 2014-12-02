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Губернатор Приморья продолжает раздавать поручения
По итогам Большого проезда губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО по территориям края сформировано 102 поручения, которые будут исполнены в течение 2015-2017 годов.
Для каждого муниципального образования отобраны три проблемы, решить которые самостоятельно местным властям не под силу.
Арсеньев
В Арсеньевском городском округе построят ледовый комплекс, создадут Дальневосточный музей авиации и заасфальтируют дорогу на горнолыжную базу. Данные объекты вошли в перечень поручений губернатора Приморского края Владимира Миклушевского по итогам Большого проезда.
Именно эти три ключевые вопроса обозначили жители Арсеньева в ходе визита губернатора в городской округ 15 июля, решить их самостоятельно муниципалитету не под силу. Контроль за исполнением поручений Владимир Миклушевский доверил куратору территории - первому вице-губернатору Василию УСОЛЬЦЕВУ.
Дорогу к горнолыжной базе в Арсеньеве заасфальтируют в 2016 году. Такое поручение глава региона дал своему заместителю Олегу Ежову.
Уникальный Дальневосточный музей авиации откроется здесь в 2017 году. Ответственные за исполнение данного поручения - Василий Усольцев и Татьяна Заболотная.
Также в Арсеньеве появится одна из пяти новых ледовых арен в крае. Строительство ледового комплекса будет завершено в 2017 году. Контролировать ход работ будет вице-губернатор Павел Серебряков.
Октябрьский район
По итогам Большого проезда губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в Октябрьском районе отремонтируют два детских сада и проведут капитальный ремонт централизованных сетей водоснабжения в селе Покровка.
Контроль за исполнением поручений возложен на куратора территории - вице-губернатора Татьяну Заболотную.
В ходе рабочей поездки главы региона в Октябрьский район 7 августа местные жители озвучили одну из наиболее острых социальных проблем: детские сады в селе Покровка требуют срочного ремонта. Владимир Миклушевский дал поручение вице-губернаторам Татьяне Заболотной и Олегу Ежову организовать ремонтные работы в 2015 году сразу в двух детсадах - «Чебурашка» и «Звездочка».
Кроме того, в 2017 году будет проведен капитальный ремонт централизованных сетей водоснабжения в селе Покровка. Организовать работы поручено вице-губернатору Приморского края Олегу Ежову совместно с главой Октябрьского района.
Спасск-Дальний
В Спасском городском округе исполнят три поручения по итогам Большого проезда губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. За несколько лет здесь отремонтируют горбольницу и школу искусств, а также реконструируют систему защиты от наводнений.
Контроль за исполнением поручений возложен на куратора территории - вице-губернатора Олега Ежова.
Одна из наиболее острых социальных проблем, которую жители города озвучили главе региона, - ремонт городской больницы. Владимир Миклушевский дал поручение своему заместителю Павлу Серебрякову завершить ремонт медицинского учреждения к концу 2015 года.
Также в 2015 году глава региона распорядился отремонтировать детскую школу искусств Спасска-Дальнего: оборудовать концертный зал и отремонтировать кровлю. Поручение главы региона предстоит выполнить вице-губернатору Татьяне Заболотной совместно с главой города.
Кроме того, на территории в 2016 году будет завершен ремонт системы защиты от наводнений. Организовать работы поручено первому вице-губернатору края Василию Усольцеву совместно с главой муниципалитета.
Уссурийск
Ледовую арену и четыре спортивные площадки построят в Уссурийске. Эти объекты вошли в список губернатора Приморского края Владимира Миклушевского по итогам Большого проезда.
Строительство спортивных объектов на территории округа - одна из ключевых тем встреч главы региона с жителями Уссурийска. Поэтому здесь появятся сразу несколько спортивных объектов.
Ледовая арена в Уссурийском городском округе будет построена к концу 2017 года. «Совместное» поручение организовать строительство объекта глава региона дал вице-губернатору Приморского края Олегу Ежову и директору АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» Антону РОДИОНОВУ.
Также по инициативе губернатора здесь появятся еще четыре новых спортивных площадки. Поручение дано заместителям главы региона Олегу Ежову и Павлу Серебрякову.
Кроме того, до конца 2017 года к новому строящемуся микрорайону Уссурийска Радужный будет подведена система водоснабжения и водоотведения. Организовать строительство поручено первому Александру Костенко и Олегу Ежову.
Черниговский район
Определен перечень поручений губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и по Черниговскому району. Здесь реконструируют стадион, отремонтируют систему водоснабжения и построят универсальную спортивную площадку.
Именно эти проблемы жители Черниговского района 6 августа озвучили главе региона в ходе Большого проезда. Решить данные социально важные вопросы самостоятельно муниципалитету не под силу.
Контроль над исполнением поручений возложен на куратора территории - вице-губернатора Сергея СИДОРЕНКО.
По поручению губернатора в 2015 году в Черниговке будет начата реконструкция системы водоснабжения. Работы планируется завершить в 2016 году. Ответственный за исполнение поручения - вице-губернатор Олег Ежов.
Кроме того, в 2015 году глава региона распорядился реконструировать стадион в селе Черниговка. Контролировать исполнение поручения будет вице-губернатор Павел Серебряков совместно с главой Черниговского района Владимиром СЕМКИНЫМ.
Еще одно поручение - установка универсальной спортивной площадки в поселке Сибирцево. Мероприятия по ее возведению будут завершены в 2017 году. Контролировать ход работ будут сразу два заместителя главы региона - Павел Серебряков и Олег Ежов.
Шкотовский район
В Шкотовском районе за три года исполнят три поручения, которые губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал по итогам Большого проезда. В муниципалитете построят систему водоснабжения, отремонтируют Дом культуры и заасфальтируют дорогу.
Так, в поселке Шкотово к осени 2017 года будет построена и введена в эксплуатацию система водоснабжения. Эта проблема в населенном пункте существует уже давно. Исполнение поручения по созданию новой системы возложено на Александра Костенко и Олега Ежова.
Один из социальных вопросов будет решен и в селе Новонежино. Здесь к концу 2015 году должен быть завершен капитальный ремонт культурно-досугового центра. Курировать выполнение данной задачи в населенном пункте будет вице-губернатор Татьяна Заболотная совместно с главой района.
Кроме этого, в течение трех лет необходимо обеспечить асфальтирование дороги на участке трассы Романовка - Новонежино, следить за исполнением этого поручения будет Олег Ежов.
Как уже сообщал «Золотой Рог», на позапрошлой неделе Владимир Миклушевский поручил привести в порядок социальную инфраструктуру Партизанска и Дальнегорска.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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