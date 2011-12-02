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Около 700 военнослужащих Восточного военного округа проголосовали досрочно
ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря, ZRPRESS. Около 700 военнослужащих Восточного военного округа реализовали свое конституционное право, досрочно проголосовав на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации.
В их числе – моряки Тихоокеанского флота, проходящие службу в Аденском заливе и обслуживающие маяки и удаленные станции, а также военные летчики, убывающие в служебные командировки.
Еще около 800 военнослужащих округа получили открепительные удостоверения, чтобы реализовать свое избирательное право вдали от фактического проживания и места постоянной регистрации.
Всего в Восточном военном округе будет развернут 31 избирательный участок, в 24-х из которых военнослужащие и члены их семей составят более 50% электората, сообщает начальник пресс-службы Восточного военного округа, подполковник Александр Гордеев.
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