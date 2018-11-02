"Аврора" тонет. Как фирма Андрея Ищенко в Приморье погрязла в долгах

Строительство ЖК "Северный" в Находке подкосило компанию коммуниста Андрея Ищенко. Фирме не хватает даже 10 миллионов на аренду

Сотни дольщиков Приморья рискуют остаться у разбитого корыта. Как выяснил Лайф, компания "Аврора-строй", которой владеет бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко, стоит на краю банкротства. В этом признались сами сотрудники "Авроры". Она задолжала мэрии Находки 10,5 млн за аренду земельного участка под строительство многоэтажки, и мэрия пошла в суд. Всю сумму разом девелопер погасить не в состоянии. Поэтому юрист фирмы попросил суд разрешить отдавать долг в рассрочку, по миллиону в месяц. Такое заявление контрастирует с публичными заявлениями владельца. Андрей Ищенко позиционирует свою фирму как надёжного застройщика, уверенно работающего на рынке. Однако по документам, которые подписывал сам Ищенко, выходит, что сумма всех долгов его компании уже приближается к полумиллиарда рублей.

Неудивительно, что в таких условиях компании приходится экономить и гасить долги в рассрочку. Когда администрация Находки в начале 2018-го подала в суд на "Аврору-строй" из-за просроченной аренды, только пеней накопилось около 3 млн. Плюс самих просроченных платежей - более 7 млн. Ещё весной 2018-го Арбитражный суд Приморского края встал на сторону города Находки. Он обязал "Аврору-строй" оплатить долги в размере 10 млн. Однако недавно юрист Антон Барса обратился в суд с ходатайством о рассрочке платежей. По его словам, единовременная выплата долга погубит компанию. - Заявитель указал, что <...> единовременное принудительное взыскание долга может привести к банкротству компании, - пишет в своём определении арбитраж. Автором прошения выступает 38-летний ветеран ГРУ Антон Барса. Он - друг и помощник Андрея Ищенко. Возглавляет юридическую службу "Авроры". Как следует из материалов суда, оказавшихся в распоряжении Лайфа, Барса выразил готовность погасить долги к марту 2019-го. Платежи планируется проводить траншами по миллиону в месяц. Причём деньги на оплату штрафа и долга планируют взять от продажи пяти квартир в новостройках на Сафонова, дом 7 (Владивосток), или в Находке. Об этом тоже прямо сообщает Барса. Но десять миллионов — капля в море долгов коммуниста. Общая сумма задолженности "Авроры-строй" приближается к 0,5 млрд рублей. Об этом стало известно из документа, подписанного самим Ищенко. Это корректировка проектной декларации на строительство того самого ЖК "Северный" в Находке. Подобную декларацию обязан подавать каждый застройщик. Там он должен указать помимо других параметров размер своей прибыли, убытков и долгов. В июле Ищенко написал, что сумма годовой прибыли за 2017-й составила 15 млн, а кредиторской задолженности - 434,7 млн рублей.

В том же документе указан размер и дебиторской задолженности - 160 млн. Это сумма, которую разные деловые партнёры Ищенко должны вернуть самой "Авроре". Если предположить, что они вернут эти деньги, а "Аврора" накинет сверху 15 миллионов собственной прибыли, у неё всё равно останется ещё 168,7 миллиона непогашенных долгов. Способов собрать остальные деньги у строителей немного. Пожалуй, только начинать новые проекты, привлекать под них деньги дольщиков.

Не исключено, что поэтому Ищенко и его деловые партнёры так активно ищут землю под новые дома, не успев завершить строительство старых. Ведь банкротство в первую очередь ударит по их клиентам, которые вряд ли смогут получить уже оплаченные, но так и не достроенные до конца квартиры.

Можно вспомнить историю фирмы "Инвестиционно-строительная компания "Аврора-строй", принадлежащей Александру Блудову, 23-летнему брату коммуниста, о которой писал Лайф. Блудов с апреля пытался забрать сквер почти в центре Владивостока под строительство 23-этажной высотки. И даже пошёл в суд, когда областные власти отказались отдать землю. Неизвестно, чем закончился бы процесс, но после акций протеста окрестных жителей Блудов отказался от притязаний на сквер.

Есть основания предполагать, что фирмы братьев аффилированны. Блудов — начинающий молодой бизнесмен. В разговоре с Лайфом Ищенко сам подтвердил, что помогает брату советами и рекламой. Во-вторых, Ищенко с Блудовым вместе владеют долей в благотворительном фонде "Вместе сможем больше". В-третьих, у обеих фирм один и тот же юрист — уже упомянутый Антон Барса.

Едва успев уйти c первого сквера, Блудов нацелился на второй — на этот раз в Первомайском районе Владивостока. Как сообщали региональные телеграм-каналы, местные жители 31 октября подали коллективное заявление в прокуратуру по поводу свежей стройплощадки. Они просят проверить, насколько законно действует компания Блудова, собравшаяся возводить там 22-этажный ЖК "Гагарин". По их мнению, фирма незаконно расширила границы стройплощадки и залезла на территорию окрестных домов. Параллельно жителей беспокоят перспективы уничтожения зелёной зоны и риск ослабления фундамента соседней многоэтажки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.