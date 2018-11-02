Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем
02 Ноября 2018, 14:30 | Приморье
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Светлана Горячева посоветовала депутату Законодательного Собрания Приморья, который баллотировался в губернаторы на выборах в сентябре, испытать себя сперва в качестве руководителя сельского поселения, поскольку опыта управления у него нет, пишет газета "Золотой Рог".
- Ищенко молодой парень. Я очень внимательно изучила его биографию, и, может быть, он очень талантливый. Но ему еще пока очень рано думать, чтобы руководить огромным регионом, более чем двумя миллионами человек, очень сложной территорией, потому что опыта управления у него нет, - заявила Светлана Горячева в пятницу на встрече с журналистами.
«Лучше всего ему сейчас возглавить какое-нибудь поселение. В поселении поучится управлять территорией, а это значит - заняться теплоснабжением, озеленением, водоснабжением, водоотведением, то есть теми вещами, которые называются жизнеобеспечением. Если у него получится, то и районом поуправлять. А после этого население его, может быть, внесет на руках на пост губернатора Приморского края или другой территории. Тогда будет очень правильно.
Может, он там сможет построить коммунизм в отдельно взятом поселении. Получится – значит, я буду первая, кто пожмет ему руку и скажет самые добрые слова. Не получится – значит, избрал не ту дорогу», - резюмировала она.
Фото vmeste-rf.tv.
Автор: Соб. инф.
Новости тематики
- Негласное "соревнование" между Владивостоком и Хабаровском продолжается
- Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем
- Владивосток решил дождаться прямых выборов мэра
- Глава Приморья раскритиковал чиновников за бюрократию
- Муниципальный фильтр грозит быстро забиться
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- В Приморье снова началось
- Владивосток решил дождаться возвращения выборов
- Народ к возврату готов
- Политика Кожемяко – не обращать внимания на политику
Новости раздела
- Негласное "соревнование" между Владивостоком и Хабаровском продолжается
- В крае дан старт масштабной программе благоустройства "400 дворов"
- Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем
- Владивосток решил дождаться прямых выборов мэра
- Глава Приморья раскритиковал чиновников за бюрократию
- Комфортный климат для бизнеса
- Муниципальный фильтр грозит быстро забиться
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- В Приморье снова началось
- Владивосток решил дождаться возвращения выборов
Комментарии
-
-
-
-
Ваня19:18, 02.11.2018#
Госпожа Горячева - старая Маразматичка. Она даже не знает, сколько народу проживает на территории ". . огромного региона. . . " Приморья. Дальше можно только удивляться тому, чего может "наколбасит" такой якобы Сенатор от Приморья в Совете Федерации. Если в этом "Органе Власти" ВСЕ такие Сенаторы. . . Чему тогда удивляться !!!
-
-
РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј19:28, 02.11.2018#
Единая Россия - Справедливая Россия два кармана одного пиджака! А вообще выборы это волеизъявление граждан и за кого отдавать свой голос мы решим сами, а вам Светлана Петровна хочу сказать. Если кожемяко не победит вы политический труп после подобных статей!
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Страна утренней наглости
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
Loading...
Может быть и Ищенко рано управлять Приморьем, но вот Горячеву давно уже можно и на пенсию отправить. Задолбали маразматики старые у власти, пусть на дачах картошку выращивают.