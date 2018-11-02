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Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем

02 Ноября 2018, 14:30 | Приморье
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Светлана Горячева посоветовала депутату Законодательного Собрания Приморья, который баллотировался  в губернаторы на выборах в сентябре, испытать себя сперва в качестве руководителя сельского поселения,  поскольку опыта управления у него нет, пишет газета "Золотой Рог".
 
- Ищенко молодой парень. Я очень внимательно изучила его биографию, и, может быть, он очень талантливый. Но ему еще пока очень рано думать, чтобы руководить огромным регионом, более чем двумя миллионами человек, очень сложной территорией, потому что опыта управления у него нет, - заявила Светлана Горячева в пятницу на встрече с журналистами.
 
«Лучше всего  ему сейчас возглавить какое-нибудь поселение. В поселении поучится управлять территорией, а это значит - заняться теплоснабжением, озеленением, водоснабжением, водоотведением, то есть теми вещами, которые называются жизнеобеспечением. Если у него получится, то и районом поуправлять. А после этого население его, может быть, внесет на руках на пост губернатора Приморского края или другой территории. Тогда будет очень правильно.
 
Может, он там сможет построить коммунизм в отдельно взятом поселении. Получится – значит, я буду первая, кто пожмет ему руку и скажет самые добрые слова. Не получится – значит, избрал не ту дорогу», - резюмировала она.
 
Фото vmeste-rf.tv.
 
Автор: Соб. инф.
Теги: Горячева  приморье  Совфед  ищенко  руководство  выборы 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј18:25, 02.11.2018#

    Может быть и Ищенко рано управлять Приморьем, но вот Горячеву давно уже можно и на пенсию отправить. Задолбали маразматики старые у власти, пусть на дачах картошку выращивают.

  • Псевдоним19:28, 02.11.2018#

    Горячевой впору деревянный костюм себе уже выбирать, а не политикой заниматься. а то у нас или спортсмены или со старческой деменцией. . .

  • Житель19:09, 02.11.2018#

    Госпожа Горячева, не ваше собачье дело за кого голосовать ИЗБИРАТЕЛЮ. Сами разберемся без вашего "опыта". Уж больно он у вас плачевный и результаты на лицо. Стыд и срам что вы наша землячка, "топите" край и земляков унижаете.

  • Ваня19:18, 02.11.2018#

    Госпожа Горячева - старая Маразматичка. Она даже не знает, сколько народу проживает на территории ". . огромного региона. . . " Приморья. Дальше можно только удивляться тому, чего может "наколбасит" такой якобы Сенатор от Приморья в Совете Федерации. Если в этом "Органе Власти" ВСЕ такие Сенаторы. . . Чему тогда удивляться !!!

  • Псевдоним19:24, 02.11.2018#

    Бабушка горячева, что вы сделали для Приморья за все время? Дайте уже дорогу молодым, идите на заслуженную пенсию!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј19:28, 02.11.2018#

    Единая Россия - Справедливая Россия два кармана одного пиджака! А вообще выборы это волеизъявление граждан и за кого отдавать свой голос мы решим сами, а вам Светлана Петровна хочу сказать. Если кожемяко не победит вы политический труп после подобных статей!

  • костян19:35, 02.11.2018#

    помню ссср 87 -88 годы горячева приехала во владивосток я думал она уехала и когда закончился ссср ее упразили дак нет она как ленин

  • Р”РµРґ РџРёС…С‚Рѕ19:38, 02.11.2018#

    Стесняюсь спросить, а каким "колхозом" порулил "Плюшевый", прежде чем его назначили рулить Российским Государством?

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