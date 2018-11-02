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В крае дан старт масштабной программе благоустройства "400 дворов"

02 Ноября 2018, 15:40 | Приморье

Уникальная как по содержанию, так и по масштабам программа по благоустройству придомовых территорий жителей Приморского края «400 дворов» стартовала в всех населённых пунктах региона. Инициатором программы выступил лично врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО.

Как сообщили организаторы проекта, с которыми связался корреспондент газеты «Золотой Рог», идея проведения краевого конкурса по благоустройству дворов и придомовых территорий в городах и сёлах края возникла в ходе общения Олега Кожемяко с приморцами. Врио губернатора, на встречах с жителями края, не раз говорил о том, что в крае будут установлены 300-400 спортивных площадок. Но по итогам разговоров с жителями было решено расширить сугубо спортивный проект и предоставить приморцам выбор - что именно нужно в их дворе. То есть, такое решение стало логичным ответом на запрос жителей края сделать среду их обитания более комфортной. В итоге и родился проект «400 дворов», целью которого является предоставление адресной поддержки гражданских инициатив приморцев в части благоустройства их дворов и придомовых территорий.

По замыслу разработчиков проекта, конкурс «400 дворов» пройдет в несколько этапов. Для удобства, представим их в точном хронологическом порядке:

Этап 1. Голосование

С 1 по 9 ноября приморцы решают, как будут выглядеть дворы путём голосования за проекты благоустройства. На специальном ресурсе (400дворов.рф) проходит «народное» голосование по наиболее актуальным для жителей вопросам благоустройства. Также проголосовать можно в любом отделении МФЦ или общественной приемной администрации Приморского края. По итогам голосования на основании ТОП-3 запросов жителей формируются три типовых проекта для реализации во дворах края.

Этап 2. Подача заявок

С 10 ноября по 1 декабря чтобы один из проектов был реализован во дворе, нужно подать заявку с не менее чем 20 подписями жильцов за один из ТОП-3 победивших типовых проекта. Подать заявку можно через сайт, МФЦ или общественную приемную АПК. Задать вопросы о проекте можно по телефону горячей линии (8-800-550-38-46) или в любом отделении МФЦ.

Этап 3. Подведение итогов

В начале декабря публикуется список победителей. Представителям инициативных групп будут вручены сертификаты, которые являются гарантией того, что победившая инициатива в каждом конкретном дворе будет реализована в 2019 году.

Этап 4. Реализация проекта благоустройства дворов (май-ноябрь 2019 г.)

Добавим также, что проект финансируется за счет краевого бюджета, внимание!, без софинансирования. Увы, но программы по принципу «народный бюджет» весьма обременительны для многих граждан.

У каждого есть уникальная возможность включить свой двор в программу благоустройства. Это, как вы убедились, несложно. Не стоит упускать такую возможность. «400 дворов Приморья» - проект «народного» отбора дворов для благоустройства. Еще раз акцентируем внимание - любой двор может подать заявку на участие.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: приморский край  кожемяко  двор  голосование  благоустройство 



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