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В Москве мгновенно отреагировали на предложение главы Приморья

02 Ноября 2017, 09:32 | Приморье

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и заместитель министра природных ресурсов России Мурат Керимов в ходе рабочей встречи в Москве обсудили сложившуюся ситуацию с заготовкой кедровых шишек в регионе, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание, что в Приморье сейчас идёт массовый сбор шишек, причём в большинстве своём варварским способом. «Целые бригады шишкарей срезают верхушки кедра, ломают ветки, а потом устраивают поджоги. Мы понимаем, что люди хотят заработать, но ведь с такой заготовкой у нас время вместо лесов буду пустыни! Если сейчас не принять кардинальных мер, леса будут уничтожены», – подчеркнул врио Губернатора.

Глава региона также обратил внимание и на тот факт, что сами заготовщики травмируются и гибнут – в погоне за прибылью техника безопасности уходит на второй план. Андрей Тарасенко подчеркнул, что регион только теряет от подобной заготовки природных богатств, хотя для их сбора приезжают из других регионов и соседнего Китая.

По мнению врио Губернатора, необходимо ввести квоту и лицензировать сбор кедрового ореха. «Если будет определена квота заготовки, тогда не будет такого массового уничтожения кедра и пожаров. Сейчас же каждый может заготовить хоть 100 тонн, и делает это любыми способами. Необходимо предусмотреть в Лесном кодексе не только право, но и предельные нормативы для всех – и любителей, и промысловиков», – обозначил глава региона.

Андрей Тарасенко предложил внести такие изменения в Лесной кодекс РФ. Параллельно по инициативе главы региона в Законодательное Собрание будет внесен проект краевого закона.

Мурат Керимов поддержал инициативу главы Приморья. «Направляйте в Минприроды предложения для внесения изменений в законодательство», – сказал замминистра.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: лицензия  лес  дикоросы  браконьеры  приморье 



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