Избирательный кодекс Приморья поправят к выборам-2016

Проиграв целый ряд избирательных кампаний в небольших городах и сельских районах Приморья, кураторы внутренней политики региона не придумали иного варианта, кроме изменения правил голосования. Практически во всех муниципальных образованиях региона планируется отказаться от выборов по партийным спискам в пользу избрания депутатов исключительно по одномандатным округам. Впрочем, это не единственная новация, которая в ближайшее время обретет статус закона, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Избирательное законодательство в Приморье переписывали уже не раз: так было в 2006 и 2011 годах перед выборами в Законодательное Собрание, в 2014 - году перед выборами губернатора, когда вернули «досрочку». Выборы краевого парламента 2016 года и последующие муниципальные выборы, похоже, не станут исключением: связанные с ними законодательные инициативы появились еще летом, а сейчас перешли в стадию обсуждения.

Нет списка - нет проблемы

В настоящее время партсписки на выборах присутствуют практически во всех городах и примерно в трети сельских районов Приморья. Партизанск и Лесозаводск, Яковлевский и Спасский районы - всюду, где оппозиции за последние годы удалось добиться хорошего результата, выборы проводились по смешанной (партсписки плюс одномандатные округа) или пропорциональной (только партсписки) системе. Судя по всему, последний случай в Спасском районе стал «последней каплей», вынудившей ограничить саму роль партийных структур в муниципальных выборах: как ожидается, на сессии ЗС ПК в конце октября будут приняты поправки, предписывающие проводить выборы дум в городах и районах с населением меньше 100 тысяч человек исключительно по одномандатным округам.

Показательно, что поправки в кодекс были внесены «с голоса» в рамках приведения краевого законодательства в соответствие с федеральным, а не в рамках отдельного законопроекта. В профильном комитете их безоговорочно поддержали представители «Единой России», а директор департамента внутренней политики Приморья Александр ПЛОТНИКОВ и вовсе сообщил, что «Единая Россия» идет на такой шаг, несмотря на рейтинг аж в 70 процентов. В то время как оппозиция ожидаемо упрекнула единороссов в переписывании законодательства в свою пользу, призвав в любом случае не решать вопрос с кондачка.

- Любое изменение избирательной системы говорит о нестабильности власти. Норма о партсписках действует достаточно долго, и мы не видим причин ее отменять, - считает депутат ЗС ПК, второй секретарь приморского отделения КПРФ Павел АШИХМИН. - Выборы по партспискам тоже могут быть достаточно персонифицированы, но если при голосовании за списки партии получают места пропорционально числу полученных голосов, то в одномандатном округе вся власть достается победителю.

- Принимаемое решение - удар по малым партиям, не обладающим большим финансовым и административным ресурсом, - согласен с коммунистом лидер приморских эсеров Константин МЕЖОНОВ.

Необходимо пояснить, что территорий с численностью избирателей свыше 100 тысяч человек в Приморье всего три - это Владивостокский, Уссурийский и Находкинский городские округа. Остальные муниципальные образования, где сейчас депутатов избирают по партспискам или по смешанной системе, в случае принятия закона будут вынуждены вернуться к одномандатным округам, а непарламентские партии практически лишатся возможности получить льготу на выборах в Законодательное Собрание. В том же Спасском районе в случае отмены итогов голосования 13 сентября и проведения досрочных перевыборов по новым правилам ни «Родина», ни «Партия дела», ни «Коммунисты России» уже не смогут получить право на льготное участие в выборах ЗС ПК - просто в силу отсутствия партийных списков как таковых. Не следует забывать и о более отдаленной перспективе: - отсутствие у партии своих депутатов в муниципальных думах делает практически невозможным преодоление муниципального фильтра на губернаторских выборах.

Срок «досрочки» еще не истек

Вторая инициатива, о которой, кстати, ранее писала деловая газета «Золотой Рог», касается ограничений досрочного голосования, которое уже не раз становилось предметом критики со стороны оппозиции. Напомним, сейчас избиратель вправе голосовать в помещении территориального избиркома за 10 дней до выборов, причем документально подтверждать свое отсутствие в регионе (городе) в день голосования ему не нужно. В результате процент «досрочки» на последних районных выборах кое-где зашкаливал за 30%, а в Спасском районе «досрочные» избиратели стояли в очередях в ТИК, расположенный в городе Спасске-Дальнем…

Эти и другие случаи уже вызвали резонанс, в том числе на федеральном уровне, поэтому продолжительность досрочного голосования необходимо сокращать, считает группа депутатов краевого парламента. Как полагают разработчики законопроекта, действующая редакция краевого избирательного кодекса предоставляет возможность для отдельных руководителей предприятий и учреждений с нарушениями «мобилизовать» своих сотрудников на досрочное голосование.

- На выборах, которые проводились после возвращения «досрочки», мы не раз отмечали организованный подвоз к месту голосования военнослужащих или бюджетников для досрочного голосования. В законопроекте право проголосовать досрочно остается, но мы считаем, что для его реализации достаточно трех-четырех дней, - комментировал ранее один из инициаторов законопроекта Владимир БЕСПАЛОВ.

Впрочем, эта поправка вряд ли будет принята текущим созывом, тем более что на нее даны отрицательные отзывы со стороны правового управления ЗС ПК и Избирательной комиссии Приморского края. Представитель Крайизбиркома Лариса ОРЛОВА высказала мнение о том, что сокращение срока досрочного голосования ограничит конституционное право граждан на волеизъявление в удобное для них время. В ответ один из инициаторов поправок Константин Межонов пообещал обратиться за разъяснениями по этому поводу в Центризбирком РФ, поскольку федеральный закон дает регионам определенный люфт по количеству дней, отведенных под «досрочку».

Меньше округа - больше «паровозов»

Новации, которые непосредственно коснутся ближайших выборов в Законодательное Собрание, планируется утвердить чуть позже. В настоящее время в краевом парламенте находится еще один пакет поправок от Крайизбиркома, принятых в первом чтении еще в мае. Нововведения касаются количества территориальных групп на выборах в Законодательное Собрание: Избирательная комиссия предлагает дать возможность дробить регион на избирательные территории более мелко. То есть вместо 10 групп (в каждой по два одномандатных округа) на выборах-2011 в 2016 году может быть сформировано уже 20 групп, границы которых совпадут с границами 20 одномандатных округов.

Представляя законопроект, зампред ИК ПК Лариса Орлова объяснила, что это позволит исключить ситуацию, когда одна терргруппа на выборах Законодательного Собрания будет разорвана между разными одномандатными округами на выборах в Государственную Думу, и, следовательно, облегчит подсчет голосов. При этом перечень границ и наименований территорий, которым соответствуют региональные группы, должен быть утвержден решением Избирательной комиссии Приморского края не позднее чем через три дня со дня опубликования схемы одномандатных избирательных округов, образованных для проведения выборов депутатов ЗС ПК.

Этот пункт также критиковался парламентской оппозицией, которая опасается, что при разделении края на 20 территориальных групп их в качестве «паровозов» возглавят руководители местных администраций, которые, обеспечив нужный партии власти результат, откажутся от мандатов в ЗС ПК и передадут их менее популярным кандидатам-списочникам.

ЦИТАТА

Артем САМСОНОВ, депутат Законодательного Собрания Приморского края:

- В 2016 году на выборах в Госдуму досрочного голосования не будет, а на выборах в Законодательное Собрание оно предусмотрено. Поэтому мы увидим картину, когда люди сначала будут голосовать за краевых депутатов досрочно, ссылаясь на командировку, а потом приходить на участок в срок голосовать на выборах в Госдуму. Поэтому тем, кто организует подвоз избирателей на участки, уже сейчас нужно подумать: два раза возить или один?

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.