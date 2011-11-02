"Я знаю, как сделать Владивосток достойным его статуса"

На прошедшей неделе приморские "единороссы" определялись с кандидатурой претендента на пост мэра приморской столицы. Для этого "Единая Россия" использовала пока еще новую для нашей политической практики процедуру - праймериз, когда партийцам было предложено выбрать наиболее достойного, на их взгляд, кандидата на пост градоначальника из списка претендентов.

Праймериз прошли на партконференциях в пяти районных отделениях партии города Владивостока. Уже первые итоги показали практически безальтернативное лидерство сенатора от Приморского края Игоря ПУШКАРЕВА. С ним встретился наш корреспондент.

- Игорь Сергеевич, думаю, что после победы на праймериз, с которой, кстати, мы вас поздравляем, уже можно смело говорить о том, что сенатор Пушкарев идет на выборы главы Владивостока?

- Да, конечно. Хотя я еще не зарегистрирован как кандидат, однако это уже скорее технический вопрос. Главное, что принято политическое решение - меня поддержала партия, которая сегодня пользуется значительной поддержкой владивостокцев, и теперь я постараюсь сделать все, чтобы оправдать это доверие.

- Вы сделали успешную карьеру в бизнесе, затем не менее впечатляющую в политике. Сегодня вы член Совета Федерации. В этой связи чем для вас станет в случае победы пост мэра города? Наверняка кто-то скажет: а не шаг ли это назад?

- Ни в коем случае. Это прежде всего новый этап в моей жизни и карьере. Действительно, я имею большой опыт работы в бизнесе и в политике. Но я давно хотел, а главное - чувствую в себе силы поработать и в исполнительной власти. Мне знакомы все этапы работы на производстве - от грузчика до генерального директора. В политике я начинал свою деятельность с депутата низового уровня власти. То есть я знаю и реальный сектор экономики, который можно соотнести с работой мэра как хозяйственника, и имею большой опыт в политической сфере, что также немаловажно для руководителя такого города, как Владивосток.

- Владивосток, будем откровенны, - один из самых проблемных городов страны. И здесь немало людей обожгло руки, пытаясь исправить ситуацию. Не спокойнее ли быть сенатором, чем ввязываться в дело, за которое, возможно, очень долго никто вас по голове гладить не будет?

- А никто и не предполагает, что будет легко. Должность главы администрации, тем более такого города, как Владивосток, требует не только высокого профессионализма, но и полной самоотдачи. Да, наш город не назовешь удачливым по части руководителей, которые были в кресле мэра за последние 10-15 лет. И многие из них, как вы говорите, обожгли себе руки, возможно, потому, что не были достаточно компетентными людьми. Вот и результат.

К сожалению, политика, или, скорее, политиканство часто брало верх в делах наших городских руководителей. Если горожане поддержат меня на выборах, то я буду стараться быть прежде всего управленцем-хозяйственником. На западе есть такой термин - "сити-менеджер". Считаю, что и главам российских городов необходимо быть вот такими профессионалами.

- Тем не менее, вернемся к Владивостоку. Здесь трудно найти сферу жизни, которую можно было бы назвать беспроблемной. С чего бы начал свою деятельность мэр Пушкарев?

- Вы знаете, в бизнесе я приходил на предприятия, которые откровенно "лежали на боку". Теперь они успешно работают, дают не только прибыль, но и социальные гарантии своим коллективам, кормят целые города. Так вот, первое правило, которого я стараюсь в таких случаях придерживаться: в начале нужно сделать все, чтобы не стало хуже. Поскольку это очень сложный момент, когда приступает к работе новая команда, когда люди только входят в курс дела и есть реальная опасность упустить ситуацию из под контроля. Поэтому считаю, что только демагог может обещать на следующий день после своего прихода на пост мэра сделать жизнь горожан лучше. Это неправда. А вот постараться не упустить нити управления - это первая и очень непростая задача. Но и на ее решении не зацикливаться: в городе огромное количество проблем.

- И все же, с каких начнете?

- Думаю, что не буду оригинальным, если скажу, что первые мои шаги, если мне окажут такое доверие, будут направлены на обеспечение чистоты и на ремонт дорог. Это можно и нужно сделать быстро и качественно. За наш Владивосток становится стыдно, когда приезжаешь в любой другой город. А мы ведь еще хотим стать "туристической Меккой" региона... С таким количеством мусора нам не то что Меккой не стать, но и как бы остатки туристов не распугать. А наши дороги? Городские власти - и исполнительная, и законодательная - умудрились в прошлом году не освоить сотни миллионов рублей, специально и дополнительно выделенных на ремонт дорог. Вдумайтесь: сначала кричали, что нет денег, потом оказалось, что их не в состоянии освоить. Спрашивается, почему горожане должны страдать от вашей нерасторопности? А город между тем сегодня состоит из десятков транспортных тромбов, которые необходимо пробивать в первую очередь. И знаете, что самое интересное?

- Что?

- Часто, чтобы ликвидировать какую-нибудь огромную пробку, нужно не перекраивать движение, а просто-напросто засыпать одну-две ямы. Водители, наверняка, знают десятки таких мест во Владивостоке.

Конечно, оперативного вмешательства требует и социалка - ЖКХ, медицина, образование...

Возьмем, к примеру, катастрофическую ситуацию с очередями в детские сады. Мы и здесь оказались "впереди планеты всей". А ведь это не только десятки тысяч малышей, которые не получают дошкольного образования, но и тысячи матерей, которые вынуждены сидеть дома вместо того, чтобы заполнять имеющиеся в городе вакансии. Мне сообщили, что только в этом году реализация проектов в рамках саммита АТЭС потребует почти 16 тысяч новых рабочих рук. И это не только строители. Получается, у нас тысячи людей работоспособного возраста сидят по домам из-за нерасторопности властей.

- Кстати, о саммите АТЭС. Вы представляете, что новому мэру Владивостока придется работать не просто в авральном режиме, но и под прицелом многочисленных комиссий, контролеров...

- Конечно, представляю. Это, безусловно, огромная ответственность. Но лично меня масштабы этих работ не только не пугают, а, скорее, наоборот, заставляют прилагать еще большие усилия, чтобы стать участником этих работ. Вдумайтесь, ведь это не просто большие деньги, как любят говорить некоторые, но и великий шанс сделать наш город достойным его реального статуса. Такой шанс выпадает очень редко и далеко не всем. И наша задача - его не разбазарить. Когда-то Российская империя не жалела денег на создание здесь форпоста. И это определило судьбу Владивостока на долгие годы. Потом был визит Никиты ХРУЩЕВА, который дал толчок созданию Большого Владивостока, не просто военно-морской базы, но и крупного промышленного центра региона. А вот теперь благодаря стараниям прежде всего президента Владимира ПУТИНА дается шанс сделать наш город еще и международным деловым и туристическим центром. И если мы им не воспользуемся, то грош нам цена.

- А высокие комиссии...

- Да пожалуйста, пусть приезжают. Могу обещать, что если стану мэром, то перед московскими комиссиями, министрами и так далее буду прежде всего защищать интересы города. Не забывайте, что я сенатор и имею хороший опыт работы в большой политике. По крайней мере, перед людьми самого высокого ранга я не тушуюсь...

- Как вы думаете, станет ли саммит АТЭС тем самым локомотивом, который потащит за собой вперед приморский бизнес в самом широком смысле? И не будет ли у власти искушения решить задачи по его проведению за счет исключительно не местных компаний?

- Конечно, такая опасность существует. Мы, естественно, осознаем, что далеко не всё способны сделать без помощи извне, придется приглашать и строительные компании, и организации, которые умеют обустраивать гостиницы с мировым уровнем сервиса. Опять же, как я уже говорил, у нас наметился острый дефицит рабочих рук. Но надо стараться всё, что можно сделать на месте и своими руками, делать здесь. Эту задачу, напомню, поставил и президент, когда заявил о Владивостоке как о месте проведения саммита АТЭС. Но и это еще не все. Очень важно не растерять потенциал, который нам даст саммит, и умело им воспользоваться. Президент прав, говоря, что саммит - это инструмент, который позволит решить многие наши накопившиеся проблемы и открывает региону перспективы развития на долгие годы. Салюты отгремят, выделенные федеральные миллиарды закончатся, а дальше все будет так, как мы сами распорядимся полученными активами. А без местного бизнеса это не получится, как ни старайся.

- Игорь Сергеевич, напомню нашим читателям, что вы как президент Клуба крупнейших налогоплательщиков края еще и член Экспертного совета Бизнес-Премии "Компания года и менеджер года в Приморском крае", которую Издательская компания "Золотой Рог" учредила совместно с администрацией края...

- Да, я удовольствием принял предложение быть членом Экспертного совета. И очень рад, что в нашем крае существует такая Премия. Приморские компании очень нуждаются не только в хороших условиях ведения бизнеса, которые им должна создавать власть, но и в признании общества. А это уже как раз и является главной задачей Премии. У нас в крае и во Владивостоке в частности очень много достойных компаний и руководителей. И победа в Премии не только подтвердит их статус, но и станет дополнительным активом, который поможет развитию бизнеса. Поэтому я хочу пожелать организаторам Премии успехов в ее проведении, а бизнесу - победы.

- Спасибо за пожелание и интервью.