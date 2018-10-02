Каждая льгота найдет получателя

Законодательным Собранием Приморья одобрены новые меры социальной поддержки

Парламент Приморья начал третий год своей работы с «переформатирования» существующих мер социальной поддержки граждан и введения новых. Сохранение региональных льгот для приморцев предпенсионного возраста, введение единой выплаты для многодетных семей, компенсация расходов на внутрикраевые авиаперелеты – эти и другие социально значимые вопросы составили основу повестки очередной сессии Законодательного Собрания, которая состоялась 26 сентября.

А началось заседание с вручения удостоверений новым парламентариям. Напомним, что по итогам выборов 9 сентября депутатский корпус восстановил свою «штатную» численность в 40 человек. И в минувшую среду новые депутаты по одномандатным округам №4 и №6, Александр ЩЕРБАКОВ и Юлия МАРЧЕНКО, официально приступили к работе в Законодательном Собрании. Александр Щербаков вошел в состав комитета по региональной политике и законности, а Юлия Марченко заполнила вакансию в комитете по экономической политике и собственности.

- Очень много вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые люди ставили на встречах со мной. В том числе – взаимодействие с управляющими компаниями. Нужно максимально заниматься этими вопросами, решать их, - рассказала о приоритетах своей работы Юлия Марченко.

На фото: идет заседание Законодательного Cобрания Приморского края; вручение удостоверения новому депутату

Фото пресс-службы ЗС ПК

Социальную защиту приморцев усилят

26 сентября краевой парламент одобрил изменения в краевое законодательство, сохраняющие действующие региональные льготы для мужчин и женщин, достигших возраста 60 и 55 лет соответственно. Несмотря на то, что в связи с предстоящими изменениями в пенсионной системе такие граждане формально уже не будут считаться пенсионерами, они продолжат пользоваться всеми существующими в настоящее время «пенсионными» льготами. Они, напомним, предусмотрены для ветеранов труда, сельских врачей, педагогов и ряда других категорий граждан.

С 2019 года изменятся и правила предоставления компенсации расходов на уплату взносов за капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах. Теперь эта мера социальной поддержки будет доступна собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет (в размере 50% от суммы взноса) и достигшим возраста 80 лет (в размере 100% суммы взноса), если они проживают в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Ранее этой льготой могла воспользоваться только семья, в которой оба супруга являются пенсионерами.

В ходе обсуждения вопроса было особо отмечено, что поправки в законодательство о социальной поддержке граждан предпенсионного возраста были подготовлены по инициативе фракции «Единая Россия» и прошли детальное обсуждение в профильном комитете Законодательного Собрания.

- Благодарен коллегам за то, что предложения нашего комитета были поддержаны. Мы в полном объеме зафиксировали меры поддержки граждан предпенсионного возраста. Более того, при формировании бюджета Приморского края на 2019 год мы посмотрим, какие из мер социальной поддержки можно будет проиндексировать, - отметил председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС.

Еще одно нововведение в краевом законодательстве касается единой денежной выплаты многодетным семьям – взамен существующих компенсаций на проезд школьников к месту обучения на внутригородском транспорте и автобусах пригородных и внутрирайонных линий, на приобретение лекарств для детей, а также на посещение музеев, кинотеатров, цирков, океанариумов, зоопарков, выставок и приобретение школьно-письменных принадлежностей. Как рассказал вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, данные компенсации будут заменены единой выплатой в размере до 2,5 тысяч рублей в год на каждого ребенка в многодетной семье. Таким образом, общий размер выделяемых государством средств на одного ребенка увеличится, а список мероприятий, на которые пойдут эти деньги, расширится.

При разработке законопроекта депутаты советовались с Советом многодетных семей Приморья. Согласно расчетам департамента труда и социального развития Приморского края, правом на получение выплаты будут пользоваться более 5 тысяч многодетных семей, воспитывающих 18 тысяч детей, в которых доход на одного человека ниже величины прожиточного минимума. По мнению депутатов, новые правила позволят использовать единую выплату, в том числе, для подготовки детей к школе.

- Нам необходимо и в дальнейшем расширять меры поддержки данной категории населения края, - подчеркнул председатель краевого парламента Александр РОЛИК.

Авиация станет доступнее

Одна из новых мер социальной поддержки, одобренных краевыми законодателями 26 сентября, не только облегчит жизнь многим приморцам, но и позволит дополнительно увеличить пассажиропоток на внутрикраевых авиамаршрутах. Депутаты проголосовали за введение компенсации в размере 50 процентов от стоимости авиабилета, приобретенного по социальному тарифу на перевозки пассажиров на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера. Причем этой возможностью смогут воспользоваться как федеральные, так и краевые льготники: ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие. Решение позволит снизить стоимость авиабилета для многих жителей северных муниципалитетов Приморья.

- Закон направлен, в том числе, и на то, чтобы упростить передвижение по краю тем, кому необходим проезд к месту лечения. Это важно, особенно для северных территорий, откуда на автотранспорте до Владивостока приходится ехать по 10-12 часов. Кроме того, компенсация части стоимости авиабилета предусмотрена и для лиц, сопровождающих таких граждан, - отметил депутат Сергей СЛЕПЧЕНКО, представляющий в Законодательном Собрании северо-восточные муниципалитеты Приморья.

«Лесной» вопрос доведут до конца

Парламент Приморья практически завершил работу по преодолению острой ситуации с заготовкой древесины для личных нужд, которая в последние годы сложилась во многих сельских населенных пунктах. Напомним, что граждане, привыкшие использовать собранные в лесу дрова для печного отопления своих домов, из-за несовершенства законодательства фактически становились нарушителями. Однако благодаря настойчивости краевых законодателей и представителей Приморского края в Федеральном Собрании, в Лесном кодексе РФ теперь прописано понятие «валежник», а гражданам разрешена заготовка этого материала для личных нужд.

26 сентября в соответствие с новыми нормами федерального закона начали приводить и краевое законодательство. Новая редакция закона «Об использовании лесов в Приморском крае» была одобрена Законодательным Собранием в первом чтении. В случае принятия во втором и третьем чтениях документ вступит в силу с 1 января 2019 года.

- Многие годы у людей вызывало недоумение – почему вокруг тайга, а валежник собирать запрещено? Как депутат я получал немало обращений по этому поводу. Сейчас этот нонсенс устранен: сбор валежника будет разрешен круглогодично, - прокомментировал законопроект депутат Александр ТЮТЕРЕВ.

Беспрепятственно можно будет заготавливать лежащие на земле стволы и сучья, которые образовались в результате естественного отмирания деревьев, их повреждения вредными организмами, а также при буреломе и снеговале. Единственное исключение – это порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ.

- Беспрепятственная заготовка валежника станет существенным подспорьем для жителей сельской местности, которые используют в своих домах печное отопление, и позволит снизить социальную напряженность, возникающую из-за дефицита дров, - подчеркнул председатель комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Евгений ЗОТОВ.

ПАМЯТЬ

Героям Хасана – день воинской славы

Наработав хороший опыт продвижения собственных законодательных инициатив на федеральном уровне, парламент Приморья продолжил эту работу и на первом осеннем заседании. Депутаты края направили в Государственную Думу РФ законопроект, который вносит изменения в перечень дней воинской славы и памятных дат России. Как отметил спикер Законодательного Собрания Александр Ролик, новым днем воинской славы краевые парламентарии предлагают сделать 11 августа – День разгрома японских захватчиков частями Первой отдельной Краснознаменной Армии в районе озера Хасан (1938 год).

Память участников Хасанских событий в Приморье чтят ежегодными мероприятиями, приуроченными к годовщине боев. Однако депутаты ЗС ПК считают, что установление 11 августа днем воинской славы России дополнительно поспособствует формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов России. Отметим, что приморские депутаты уже получили положительный отзыв на эту инициативу в Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ.