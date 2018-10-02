Тарасенко пообещал вернуться

Андрей ТАРАСЕНКО, почти год исполнявший обязанности губернатора Приморья, сразу после отставки получил новое назначение – на должность заместителя главы Росморречфлота. Перед отъездом из края он поделился своими впечатлениями от работы и пообещал навещать регион в будущем.

- Считаю, что я здесь пахал. Надо было сделать очень многое, и сделать быстро. У меня такой работы не было даже на подводных лодках, - отметил Андрей Тарасенко после церемонии представления нового главы края. Во время самой церемонии смены власти бывший врио губернатора поблагодарил всех за поддержку, и ответом на эти слова стали аплодисменты аудитории. А по завершении официальной части Андрей Тарасенко еще долго общался с теми, кто работал под его началом в течение последнего года.

Отвечая на вопрос «Золотого Рога», бывший врио губернатора сказал, что его деятельность «всегда будет связана с портами», поэтому он планирует бывать в Приморском крае и в дальнейшем. В этот же день, 28 сентября, стало известно о назначении Тарасенко заместителем главы Федерального агентства морского и речного транспорта.