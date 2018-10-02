Губернатор 4: Да придет спаситель

Ситуация в Приморье потребовала от Кремля нетривиальных кадровых решений. В итоге «непроходной» Андрей Тарасенко уступил место «универсальному солдату» президента - Олегу Кожемяко, возглавившему уже четвертый по счету в своей карьере проблемный регион

Взрывоопасная политическая ситуация в Приморье потребовала от Кремля нетривиальных кадровых решений. Андрей ТАРАСЕНКО, так и не избавившийся от приставки «врио», уступил место «универсальному солдату» президента – Олегу КОЖЕМЯКО, который с 2015 года возглавлял Сахалинскую область.

Если представитель КПРФ Андрей ИЩЕНКО у многих ассоциируется с «приморским ТРАМПОМ» как символ народного протеста против навязанного «верхами» кандидата, то Олегу Кожемяко впору примерять роль «приморского РЕЙГАНА» - жесткого политика, способного мобилизовать местные элиты на борьбу с «красной угрозой». Кроме того, вырисовывающийся сценарий избирательной кампании Кожемяко лишает оппозицию как минимум двух козырей: новый врио губернатора родился и основную часть жизни работал в Приморье, а на декабрьские выборы пойдет не от «Единой России», а в порядке самовыдвижения.

Приморец вернулся домой

Возглавить Приморский край в сложный момент его истории Кремль доверил наиболее опытному региональному управленцу современной России. 26 сентября губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, до этого руководивший Корякским АО и Амурской областью, указом президента Владимира ПУТИНА был назначен врио губернатора Приморья. Именно Кожемяко предстоит руководить регионом как минимум до декабря, когда должны состояться повторные выборы главы края – намерение участвовать в них он обозначил сразу же, на встрече с президентом в Ново-Огарево.

В пятницу, 28 сентября, новый врио губернатора Приморья был официально представлен сотрудникам администрации Приморья и депутатам Законодательного Собрания. Полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, уже во второй раз за последний год озвучил краевым чиновникам и депутатам, представителям общественности и деловых кругов края указ Владимира Путина о смене власти в крае. Кроме того, Трутнев дал краткую характеристику работе Кожемяко в Амурской области и на Сахалине, где, по словам полпреда, сегодня «реализуются крупнейшие инвестиционные проекты» и «активизирована борьба с коррупцией».

- Приморье – это особый регион, восточные ворота России. Сегодня 47 процентов всех инвестиций, приходящих на Дальний Восток, идет через Приморье. Но очень многое еще надо сделать для того, чтобы эти инвестиции сказались на жизни людей, чтобы повысилось качество здравоохранения и образования, чтобы были отремонтированы существующие и построены новые дороги. Работы много. Я уверен в том, что Олег Николаевич с этой работой справится. Необходимо реализовать все задачи, поставленные президентом, создать лучшие условия для жизни людей, - напутствовал нового главу Приморья Юрий Трутнев.

- Я искренне рад вернуться домой и рад видеть здесь, в зале, множество знакомых лиц, - Олег Кожемяко почти дословно повторил фразу своего предшественника Андрея ТАРАСЕНКО, произнесенную год назад. – Работы впереди достаточно много. Есть и трудности, но мы никогда не боялись их преодолевать. Уверен, что совместными усилиями мы сумеем сделать жизнь в Приморье лучше для всех слоев населения. Опираясь на ваш опыт, на те знания, которые получены мной, на лучшую практику Российской Федерации, мы сделаем так, чтобы Приморье было процветающим регионом.

В свою очередь, ушедший в отставку после неудачных для себя выборов Андрей Тарасенко поблагодарил всех собравшихся за поддержку и пожелал новому врио губернатора сделать Приморье «достойным, хорошим, процветающим краем».

Как отметил Олег Кожемяко на первом брифинге для СМИ, в ближайшее время он намерен сосредоточиться на вопросах, связанных с подготовкой Приморья к зиме и формированием краевого бюджета на 2019 год.

- Первое, что нужно сделать – определиться с текущей ситуацией в крае. Идет подготовка к зиме, чтобы с 1 октября начать отопительный сезон в северных районах. Сейчас идет формирование бюджета, а это основные направления, с которыми будет жить край в 2019 году. Мы все эти моменты рассмотрим, а потом будут встречи с населением, изучение тех проблем, которые волнуют жителей Приморья.

В тот же день, 28 сентября, Олег Кожемяко провел рабочую встречу с Андреем Тарасенко, который передал новому врио губернатора дела и рассказал об уже согласованных с руководством страны мерах по решению самых актуальных проблем края. Кроме того, в первый день работы в Приморье Кожемяко вместе с главой Минвостокразвития Александром КОЗЛОВЫМ провел совещание по исполнению плана социального развития центров экономического роста. А в минувшие выходные новый врио губернатора совершил первую рабочую поездку в край, ознакомившись с тем, как живут после наводнения жители Уссурийска и Михайловского района.

С формированием новой управленческой команды руководитель Приморья также пообещал не затягивать, но дал понять, что в ближайшие недели кадровый вопрос будет не главным.

- В Приморье большой кадровый потенциал. Многих людей я знаю по предыдущей работе здесь, буду их максимально использовать. У меня в команде есть те, кто жил и работал в Приморье, безусловно, некоторые вернутся, - сказал Олег Кожемяко. – Но торопиться со сменой кадров не будем, потому что сейчас предстоят важные решения по подготовке к отопительному сезону и принятию бюджета.

Кандидат «от народа»

После того, как Олег Кожемяко рассказал Владимиру Путину о планах баллотироваться на новых выборах губернатора Приморья, главным вопросом было – от какой партии он пойдет на выборы? Интрига сохранялась недолго: всего через несколько часов после президентского указа крайизбирком Приморья разработал и внес в Законодательное Собрание поправки в краевой Избирательный кодекс, разрешающие самовыдвижение на главный в крае пост. И хотя Олег Кожемяко давно является членом партии «Единая Россия» (в отличие от беспартийного Андрея Тарасенко, выдвигавшегося в губернаторы от «ЕР» - прим. автора), новый врио подтвердил, что пойдет на выборы самостоятельно.

- Безусловно, участие в выборах я принимать буду. Конечно, это серьезный, ответственный шаг. Принимать участие буду как самовыдвиженец, но при поддержке тех партий, которые окажут мне доверие. Их может быть не одна, а несколько, - отметил Олег Кожемяко в ходе брифинга для приморских СМИ.

Бывший депутат Законодательного Собрания Приморского края и представитель ЗС ПК в Совете Федерации, Олег Кожемяко напомнил, что уже имеет опыт участия в избирательных кампаниях в Приморье. Поэтому к предстоящей схватке за пост главы края новый врио губернатора относится спокойно.

- Это нормальная предвыборная кампания, нормальная борьба, которая должна быть честной и открытой. Она всегда побуждает человека проявлять свои лучшие качества, поэтому я думаю, что любой мой оппонент будет достойным соперником, - подчеркнул Кожемяко.

Добавим, что официальный старт новой избирательной кампании отложен до 16 октября. При условии, что повторные выборы губернатора Приморья предполагается назначить на декабрь, официальная часть кампании составит два месяца вместо «стандартных» трех. То есть сроки всех избирательных процедур, включая выдвижение кандидатов и сбор подписей в рамках «муниципального фильтра», скорее всего, сократятся по сравнению с «летней» предвыборной гонкой.

Досье "Золотого Рога": Согласно новой редакции Избирательного кодекса ПК, кандидат на должность губернатора может быть выдвинут избирательным объединением либо в порядке самовыдвижения. При этом самовыдвиженцу придется собрать подписи в количестве не менее 0,5% от общей численности избирателей Приморья – ориентировочно 7 тысяч человек. Проект поправок будет рассмотрен на внеочередном заседании Законодательного Собрания в среду, 3 октября.

МНЕНИЕ

Эксперт Пётр Ханас: «Кожемяко вернулся домой, он наведет здесь порядок»

Известный эксперт в области политики Пётр ХАНАС рассказал, какой будет выборная кампания с участием нового врио губернатора. Эксперт считает, что Кожемяко возьмет Приморский край опытом.

«Персона Олега КОЖЕМЯКО в российской политике - довольно внушительная и значимая. Равного ему по опыту управления различными регионами на Дальнем Востоке просто нет. Кроме того, Кожемяко отлично знает ситуацию в Приморском крае, поскольку он вырос здесь, жил здесь и занимался здесь бизнесом», - сказал Пётр Ханас.

Политолог также рассказал, что уже сейчас различные политические группы и бизнес-сообщества Приморья уже открыто выражают поддержку нынешнему врио губернатора. Кроме того, эксперт считает, что решение поставить Кожемяко во главу «Приморского угла» - взвешенное и правильное.

«Выборная кампания не будет легкой, это можно сказать сразу. Она будет тяжелой и напряжённой. Однако, думаю, его колоссального управленческого опыта хватит для того, чтобы одержать уверенную победу. Кожемяко – приморский. И он вернулся домой и наведёт здесь порядок», - сообщил политолог.

Фото Геннадия ГУЛЯЕВА, «Коммерсантъ».