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В Приморье пройдут публичные слушания по проекту краевого бюджета
02 Октября 2014, 12:15 | Приморье
В Приморье пройдут публичные слушания по проекту закона «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Об этом сообщили в департаменте финансов Приморского края.
Публичные слушания пройдут 10 октября с 9:00 до 16:00. Процедура будет организована в виде форума по адресу: www.primorsky.ru//forum.
К участию в публичных слушаниях приглашаются жители Приморья, представители общественных ассоциаций, организаций, объединений.
С материалами проекта бюджета можно ознакомиться по адресу: http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/finance/public.php.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Теги: бюджет интернет проект бюджета депутат Дума
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