В Приморье пройдут публичные слушания по проекту краевого бюджета

В Приморье пройдут публичные слушания по проекту закона «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Об этом сообщили в департаменте финансов Приморского края.

Публичные слушания пройдут 10 октября с 9:00 до 16:00. Процедура будет организована в виде форума по адресу: www.primorsky.ru//forum.

К участию в публичных слушаниях приглашаются жители Приморья, представители общественных ассоциаций, организаций, объединений.

С материалами проекта бюджета можно ознакомиться по адресу: http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/finance/public.php.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.