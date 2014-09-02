В Приморье построена новая вертикаль власти

Глава региона завершил Большой Проезд по Приморью. Теперь впереди – Большая Работа

Посетив на прошлой неделе три района – Кавалеровский, Ольгинский и Хорольский, глава региона закончил рабочую поездку, длившуюся два месяца и охватившую все 34 района и города Приморского края.

Кавалеровский район

Куратором района назначен первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО. Ориентиры – горнорудная промышленность, сельское хозяйство и туризм. Как рассказал глава района Сергей ЗАЙЦЕВ, сегодня в районе реализуется два инвестиционных проекта в области недропользования - фабрика по переработке песков и шлаков (строится) и в проекте на 2015-2016 годы - строительство завода по добыче олова (инвестировано 82 миллиона руб., ведется разведка).

По мнению экспертов, развитию горнорудной промышленности в районе препятствует как раз недостаточная геологоразведка. Глава региона заверил местные власти, что краевая администрация договорилась с Примнедрами и Минприроды по поводу федерального финансирования подобных работ, а также предусмотрела средства из регионального бюджета. Дело района – найти желающих.

Первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ рассказал о том, что Кавалеровский район в этом году участвует в 11 государственных программах. В рамках программы по развитию транспортного комплекса, на ремонт и содержание автомобильных дорог района в дорожном фонде края запланировано 73 миллиона рублей. До конца года будет сделан ремонт дорог: «Осиновка - Рудная пристань», «Устиновка – Зеркальное», «Находка - Лазо - Ольга – Кавалерово».

По словам вице-губернатора Приморья Сергея СИДОРЕНКО, район обладает только 2,2 тысячами гектаров пашни, поэтому сельское хозяйство здесь представлено малыми формами хозяйствования. Девять фермеров получают государственную поддержку, а один - стал участником программы по созданию семейной фермы с бонусом в 10 миллионов рублей субсидий. Почему так мало участников? Вопрос и к фермерам, и к властям, которые не доносят до них информацию.

Между тем, обсуждая пути развития сельского хозяйства в Приморье, Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ призвал всех руководителей районов воспользоваться ситуацией с санкциями и более активно включаться в программу развития агропромышленного комплекса. «Для приморских производителей это шанс, который необходимо использовать для развития регионального сельского хозяйства. Накануне мы провели совещание с участием всех задействованных структур по мерам недопущения роста цен на ряд товаров. И я уже дал поручение Сергею Сидоренко внести изменения в программу поддержки сельского хозяйства, чтобы обеспечить на региональном уровне развитие этой отрасли», - заявил глава региона.

Рассуждая о развитии туризма в Приморье, краевые власти возлагают особые надежды на ренессанс малой авиации, некогда работавшей как часы и объединявшей север края с центром. Программа развития малой авиации на ближайшие годы следующая. В 2014 году будут приобретены 5 воздушных судов – 3 самолета и 2 вертолета для внутрикраевых перевозок и санитарной авиации. Один самолет уже готов к работе. Это 19-местный DHC-6, второй поступит в течение двух месяцев, а третий - в первом квартале 2015 года. Для местных авиалиний будут восстановлены 13 взлетно-посадочных площадок. Позже их станет 22. Помимо сообщения с Тернейским и Кавалеровским районами рассматриваются возможности регулярных маршрутов в Дальнереченск, Лазо, Преображение, а также в южные районы Приморья. «Мы приобретаем самолеты для выполнения трех задач: для удобства жителей, развития туризма и повышения деловой активности района. Три судна позволят восстановить былую маршрутную сеть и даже ее расширить», - считает Владимир Миклушевский. Глава региона сделал сенсационное заявления, заявив, что дотация на обеспечение внутренних авиаперевозок будет увеличена в четыре раза - с 80 до 345 миллионов рублей, отчего цены на авиаперелеты по Приморью составят: из Владивостока в Кавалерово - 1 200 руб., в Пластун – 990 руб., из Тернея в Светлое - 803 руб. и так далее. Кроме того, самолеты DHC-6 в будущем будут собираться на приморском заводе «Прогресс». Этот вопрос обсудил глава предприятия Юрий Денисенко с Владимиром Миклушевским, и глава региона одобрил такую перспективу. Также получено согласие со стороны холдинга «Вертолеты России», в который входит ОАО «ААК «Прогресс».

Ольгинский район

Козыри Ольгинского района – это все тот же туризм (но куда более привлекательный и реалистичный), сельское хозяйство, а главное - рыбная промышленность в части разведения марикультуры. Несмотря на это, район числится среди аутсайдеров. Простой пример - из восьми предприятий по производству марикультуры только одно демонстрирует эффективность, остальные – лишь занимают бесценные акватории. Соединить желания и возможности Ольгинского района должен помочь куратор территории - вице-губернатор Александр Лось.

Сергей Сидоренко сообщил, что в сельском хозяйстве приоритетными направлениями определены мясное и молочное животноводство. Есть на кого равняться. На ЗАО «Милоградовское», где действует несколько ферм, обеспечивающих работой 244 человека и платящих в бюджет около 8 миллионов рублей налогов. Однако таких предприятий единицы. «Кавалеровский район имеет в два раза меньше пашни, но там участвуют в программе развития агропромышленного комплекса 9 фермеров, а в Ольге - только одно хозяйство. Мы помогаем этому предприятию и в прошлом году в 1,6 раза увеличили поддержку, выплачено 45 миллионов рублей», - рассказал вице-губернатор. Похожая история с марикультурой.

Ольгинский район имеет колоссальные возможности для развития марикультуры, но сегодня потенциал водной глади используется только на 10 процентов. Помимо успешного «Биобанка» в районе зарегистрировано еще 7 предприятий, но работают они номинально. К слову, завод по производству гидробионтов «Биобанк» выращивает 100 миллионов особей молоди гребешка в год, а также 6 миллионов особей трепанга дальневосточного. С предприятием заключено соглашение о комплексном участии в реализации краевой госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса на 2013-2017 годы». Компания получает субсидии на возмещение части затрат на выращивание и расселение жизнестойкой молоди гидробионтов, полученной в заводских условиях. Общая сумма субсидий - 3,45 миллиона рублей. Комментирует Владимир Миклушевский: «Рыбная отрасль – один из приоритетов краевой экономики, эта сфера нуждается как в государственной поддержке, так и в привлечении частных инвестиций. В крае работает программа по поддержке таких предприятий, как «Биобанк», и мы будем продолжать ее реализовывать».

Как сообщается, в 2014 году 56 предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность в области марикультуры, выращено более 3 тысяч тонн продукции. Это около 2 тысяч тонн гребешка приморского, 473 тонны ламинарии японской, 617 тонн трепанга дальневосточного, 89 тонн тихоокеанской мидии, 5 тонн устрицы и морских ежей. В планах предприятий марикультуры Приморья - выпуск 21,81 миллиона штук молоди трепанга и 87,25 миллионов штук молоди гребешка. По мнению главы региона, вывести прибрежное производство марикультуры на цивилизованный уровень в Приморье поможет создание рыбного кластера.

Наконец, для повышения туристической привлекательности территории решено принять несколько мер. Восстановить авиасообщение, наладить дорожное хозяйство (снят с должности директор «Примавтодора» Александр Гофман) , оказать содействие в развитии этнического музея под открытым небом «Удэгейская деревня», а также найти оптимальные способы восстановления и использования фондов, переданных министерством обороны, таких дом офицеров флота в поселке Тимофеевка и многих других постройках.

Хорольский район

В Хорольском районе – по необходимости - было назначено два куратора: вице-губернатор Сергей Сидоренко (отвечающий за весь район) и вице-губернатор Василий Усольцев, которому выпало сыграть позитивную роль в печальной судьбе главного предприятия поселка Ярославский – горно-обогатительного комбината. После визита главы региона на комбинат главные вопросы предприятия так и остались не решенными. Кто виноват в простое и массовой безработице? (Мировая конъюнктура? Руководители комбината? Местные власти? Все вместе? Что с этим делать?) Не получив внятных ответов ни от главы Хорольского района Алексея Губайдуллина, ни от руководителя предприятия Владимира Ложкина, глава региона сделал несколько внушений и предложил свои варианты решения проблемы: «Возможный сценарий разрешения ситуации до момента возобновления работы ГОКа - это запуск цинкового производства. Мы будем устраивать людей на другую работу и никого не бросим. Второй вариант - введение новой технологии переработки руды. Но РУСАЛ мне внятного ответа так и не предоставил. Если они намерены и дальше тянуть время, я обращусь в правительство России, чтобы привлечь руководителя предприятия к ответственности. Параллельно нужно работать над программой ухода поселка Ярославский и района от монозависимости», - резюмировал Владимир Миклушевский, напомнив, что еще девять месяцев назад поселок был переведен в статус моногорода, однако местные власти преминули этим воспользоваться.

В продолжение темы вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко рассказал о том, что у подведомственной ему территории колоссальный сельскохозяйственный потенциал. Здесь сосредоточен самый крупный объем пашни - более 89 тысяч гектаров, что составляет 13 процентов от всей пашни Приморья. Хотя эффективность ее использования в 2,2 раза ниже, чем в среднем по краю. Куратор намерен направить свои усилия на развитие молочного и мясного животноводства – приоритетные направления госпрограмм развития сельского хозяйства, особенно актуальные в условиях эмбарго. В прошлом году району было выделено 400 миллионов рублей - отраслевых средств поддержки из краевого и федерального бюджета. Также он отметил, что местной власти нужно начинать работу по изъятию неиспользуемых земельных долей, это около 14 тысяч гектаров, и оформлять их в крупные земельные массивы для реализации инвестиционных проектов, таких, как например, сельскохозяйственное предприятие полного цикла «Хенде Хороль Агро», ориентированное на производство молока.

Что касается больной для всех фермеров темы сбыта продукции, глава региона рассказал о проекте создания принципиально новой системы, основанной на стратегическом планировании и использовании информационных технологий, которая сможет объединить весь агропромышленный комплекс края в единый механизм.

Хорольский район стал 34 территорией, которую Владимир Миклушевский посетил в рамках «Большого проезда». Однако на этом работа с районами не закончена. В скором времени глава региона проведет в крае ряд конференций, посвященных развитию конкретных отраслей.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.