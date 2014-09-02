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Бывший депутат из Владивостока нацелился на мэрское кресло

02 Сентября 2014, 10:04 | Приморье

Накануне выборов губернатора город вступил в новую политическую эпоху

Политическая смена поколений происходит в эти дни во втором по величине городе Приморья - Уссурийске. Уходящий состав городской думы утвердил исполняющим обязанности главы Уссурийского городского округа Евгения КОРЖА, несколько месяцев курировавшего вопросы выдачи земли многодетным семьям в статусе помощника губернатора. Через несколько недель он может стать первым «наемным» сити-менеджером в новейшей истории города, однако о долгосрочных приоритетах в работе заявил уже сейчас.

Вопрос о будущем руководстве Уссурийска стал ребром в середине августа – Сергей РУДИЦА, в отношении которого в апреле было возбуждено уголовное дело по весьма неоднозначному эпизоду, предпочел не дожидаться судебных решений и даты окончания своих полномочий. Освободив кресло главы города по собственному желанию, он фактически завершил политическую эпоху, длившуюся без малого 15 лет. Следом за опальным главой города заявления о добровольном уходе написали его заместители - Рахима СЯЧЕНКОВА и Андрей ХОМЯКОВ.

В числе потенциальных сменщиков Рудицы фигурировали краевые депутаты Сергей ИЩЕНКО и Валерий КАН, однако последний еще в середине августа заявил об отсутствии у него мэрских амбиций. Руководство края паузу тянуло недолго, решившись на сильный кадровый ход. 25 августа Евгений Корж был назначен заместителем главы УГО по вопросам жизнеобеспечения, а уже 26 августа дума Уссурийска единогласно утвердила его исполняющим обязанности главы города.

Если Сергей Рудица многими однозначно воспринимается как человек из команды экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА (последний не побоялся публично выступить в защиту подследственного мэра – прим. автора), то политическая карьера Евгения КОРЖА пошла в гору уже при новом губернаторе: в октябре 2012-го он избрался депутатом Думы Владивостока, пройдя «сито» инициированного Миклушевским «Гражданского референдума». Спустя год политик вошел в состав штаба приморского отделения «Народного фронта», что вряд ли было бы возможным без хороших отношений с руководством края, а в начале 2014-го Владимир Миклушевский назначил его своим помощником, поручив контролировать выдачу земли многодетным родителям в муниципалитетах Приморья.

Теперь, на волне «зачистки» крупных городов Приморья от остатков «старой» власти, Евгений Корж поднялся на очередную ступень кадровой лестницы. Но закрепить этот успех он сможет только в случае уверенной победы «Единой России» 14 сентября, когда в Уссурийске состоятся выборы депутатов нового созыва местной думы. После формирования новой думы депутатам предстоит выбрать из своих рядов главу УГО с номинальными полномочиями, а затем утвердить назначаемого по конкурсу сити-менеджера. Которым, судя по всему, и станет бывший депутат из Владивостока: уже в первые часы пребывания в должности и.о. главы города Евгений Корж пообещал в кратчайшие сроки сформировать новую управленческую команду и заняться подготовкой Уссурийска к зиме.

По мнению многих, плюсом для назначенца является его связи с Уссурийском – здесь он родился и вырос, здесь живут его родители, здесь он начинал свой бизнес. Понимает это и сам Евгений Корж: представляя свою кандидатуру депутатам, он сделал особый акцент на том, что Уссурийск для него является родным городом. Так что клеймо «варяга» ему точно не грозит. Недаром председатель нынешней думы УГО и вероятный будущий глава округа Николай РУДЬ уже «присягнул на верность» назначенцу. «Нашему округу нужен был управленец такого высокого уровня. И то, что губернатор одобрил человека из своей команды – очень значимо для нашего округа. Это открывает новые перспективы для развития и сотрудничества. Безусловно, Евгений Корж легко наладит взаимодействие между краевой и местной администрацией», - высказался депутат сразу после утверждения Коржа врио главы Уссурийска.

- Кандидатура Евгения Коржа представляется мне достаточно компромиссной в сложившихся условиях. Поэтому его назначение на новый пост оправдано, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ. – Что касается влияния этого кадрового хода на итоги выборов в Уссурийске, то вряд ли они будут зависеть от первых шагов и.о. главы города.

А во Владивостоке 14 сентября должны избрать нового депутата думы города по округу №3, где два года назад как раз победил Евгений Корж. На вакантное место претендуют пятеро кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», «Справедливой Россией», КПРФ, ЛДПР и «Яблоком».

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.  ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы администрации края.

Автор: Соб. инф.
Теги: выборы  рудица  сити-менеджер  политика  Уссурийск  мэр 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р РЋРІР‚в„ў10:27, 02.09.2014#

    Опять бывший бандит во власть лезет.

  • Биби11:43, 02.09.2014#

    И что?! Мы должны ахнуть и удивиться этому?!. . .

  • AP11:45, 02.09.2014#

    Сталкивался с ним как с депутатом города Владивостока. . Очень порядочный человек.

  • Сергей Николаевич 19:43, 30.11.2014#

    Привет

  • Сергей Николаевич 19:45, 30.11.2014#

    Это замена в Уссурийске еще себя покажит

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