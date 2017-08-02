В рабочем режиме

Бюджет, экология, льготы по налогам и ОДН – основные темы июльской сессии ЗС ПК

В ходе последнего перед парламентскими каникулами заседания депутаты Законодательного Собрания Приморья обсудили и одобрили очередные изменения в краевой бюджет на 2017 год, а также завершили работу над региональным законом «Об охране атмосферного воздуха в Приморском крае». В общей сложности краевые парламентарии рассмотрели более полусотни вопросов.

По обыкновению, очередная сессия Законодательного Собрания началась с внесения необходимых корректировок в бюджет Приморского края на 2017 год. В ходе рассмотрения вопроса председатель профильного комитета Галуст АХОЯН уточнил, что увеличение доходной и расходной частей бюджета-2017 составит 492 млн рублей, в том числе почти 319 млн рублей - за счет федеральных средств и около 173 млн рублей - за счет собственных налоговых и неналоговых доходов. Основные параметры финансовых планов на 2018 и 2019 годы останутся неизменными.

Пенсионеры получат региональную доплату

Одобренные приморским парламентом поправки предполагают увеличение в текущем году бюджетных ассигнований на региональную доплату к пенсии – 180 млн рублей дополнительно; на завершение строительства инновационного культурного центра во Владивостоке – 81,7 млн дополнительно; на техприсоединение к инженерным сетям Центра ядерной медицины – 99,7 млн рублей; на проведение капитального ремонта с целью повысить защищенность учреждений социального обслуживания – 27,9 млн рублей. Кроме того, в край продолжают поступать средства на ликвидацию последствий прошлогоднего тайфуна «Лайонрок» - очередной транш на сумму свыше 50 млн рублей теперь отражен в главном финансовом документе края.

Председатель краевого парламента Александр РОЛИК акцентировал внимание на том, что в результате корректировки бюджета увеличился норматив расходов на питание детей-сирот и детей, находящихся на интернатном пребывании в коррекционных школах-интернатах. Спикер Законодательного Собрания подчеркнул важность продолжения этого тренда в будущем.

- Мы считаем важной поправкой увеличение расходов на питание детей-сирот в коррекционных школах. Предусматривается поэтапное повышение суммы расходов на эти цели и в дальнейшем, в 2018-2019 годах, - отметил депутат Сергей СЛЕПЧЕНКО.

Воздух возьмут под охрану

26 июля депутатами во втором и третьем чтениях был принят закон «Об охране атмосферного воздуха на территории Приморского края». Как пояснил председатель комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Евгений ЗОТОВ, федеральное законодательство дает регионам право вводить дополнительные экологические требования в сфере охраны атмосферного воздуха.

Новый краевой закон среди прочего предполагает возможность введения ограничений на передвижение транспортных средств в населенных пунктах, местах отдыха и туризма, а также возможность введения ограничений использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха.

По мнению Евгения Зотова, принятый закон в дальнейшем предполагает принятие подзаконных актов на уровне края, которые дадут возможность урегулировать острые ситуации, связанные с загрязнением воздуха в населенных пунктах региона.

- Закон существует не для того, чтобы с кем-то бороться, а чтобы формировать нормальную базу для взаимоотношений между разными сторонами. Это мощный шаг, который позволит стандартизировать отношения между властями, бизнесом и гражданами в отношении атмосферного воздуха и его чистоты, - уверен депутат Константин БОГДАНЕНКО. – Очень важна часть закона, которая описывает и регламентирует деятельность общественных организаций и граждан. Это позволит достичь результата.

Льготы должны быть оправданы

Сразу в трех чтениях краевые парламентарии одобрили поправки в закон «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края». Новая редакция документа предполагает возможность получения такими гражданами, проживающими в многоквартирных домах, субсидий на оплату общедомовых начислений за коммунальные ресурсы. Как уточнил председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС, закон будет иметь обратную силу и его распространят на период с 1 января 2017 года. Депутаты поддержали новую редакцию закона, улучшающего положение приморских льготников, единогласно.

А вот при рассмотрении вопроса о льготниках из числа юридических лиц – а точнее, компаний, реализующих инвестпроекты в Приморье, – не обошлось без дискуссии. Речь идет о льготах по налогу на имущество организаций, право на которые имеют резиденты Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Поправки, предложенные в краевое законодательство администрацией Приморья и принятые депутатами Законодательного Собрания 26 июля, направлены на минимизацию рисков снижения налоговых поступлений в бюджет по данному виду налога. Обновленный закон «О налоге на имущество организаций» будет стимулировать получившие статус резидентов ТОР или СПВ компании к обновлению своих основных фондов, поскольку в противном случае льготу по налогу на имущество они могут не получить.

На фото: Перед уходом на каникулы краевые парламентарии рассмотрели более полусотни вопросов.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток