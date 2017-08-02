"Электронные урны" уже на подходе к Владивостоку

«Электронные урны», официально именуемые комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), будут использоваться при голосовании на выборах депутатов Думы Владивостока. По решению Избирательной комиссии Приморского края, КОИБами оснастят 79 избирательных участков в столице Приморья.

Наибольшее количество электронных устройств для автоматического подсчета голосов будет задействовано на участках в Первомайском районе Владивостока. Ожидается, что КОИБами здесь оборудуют 21 участок. Фрунзенский район, наименее малочисленный, получит только девять КОИБов.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток