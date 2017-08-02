Бренд не имеет значения

Отказ от партсписков на выборах в малых городах привел к массовому выдвижению кандидатов «для галочки»

Избирательная кампания - 2017 в Приморье вновь доказала, что парламентские – и не только – партии продолжают испытывать проблемы кадрового характера. Единственной партией, выставившей кандидатов во всех без исключения округах на всех муниципальных выборах, опять оказалась «Единая Россия». Остальные парламентские партии также обозначили свое присутствие на большинстве территорий, однако небольшое количество выдвинутых ими кандидатов не ставит под сомнение вопрос о том, кто получит контроль над представительными органами власти в Приморье.

Отсутствие длинной «скамейки запасных» у большинства парламентских партий приводит к тому, что за пределами Владивостока они, как правило, выдвигают в депутаты либо безработных и домохозяек без какого-либо политического опыта, либо местных предпринимателей с амбициями, не нашедшими применения в «Единой России». В свою очередь, непарламентские партии демонстрируют подобный подход даже на выборах в Думу Владивостока: более-менее широкой известностью, как правило, могут похвастать только люди, включенные в общую часть партийного списка.

Разные грани справедливости

На этапе выдвижения кандидатов наиболее активной из освобожденных от сбора подписей партий стала пробившаяся в прошлом году в Законодательное Собрание «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». На выборах-2017 эта политическая сила намерена закрепить успех: «пенсионеры» выдвинули своих кандидатов в Находке, Артеме, Арсеньеве и Дальнегорске. Причем в Артеме партия выставила своих людей более чем в половине одномандатных округов, правда среди них велика доля временно неработающих.

Отметим, что одним из основных «поставщиков» кандидатов в списки «пенсионеров» на выборах-2017 стала коллегия адвокатов «Право», возглавляемая новым лидером краевого отделения партии Юлией ТОЛМАЧЕВОЙ. Активно идут в еще недавно малоизвестную партию и предприниматели, которым РППСС облегчает реализацию их политических амбиций. А в Находке РППСС дает шанс на переизбрание сразу двум действующим депутатам, не вписавшимся в новые политические реалии, – Михаилу ВАСЕВУ и Василию СОМОВУ. В свою очередь, список «пенсионеров» в гордуму Арсеньева почти сплошь состоит из представителей градообразующего завода «Аскольд». Учитывая, что представители двух главных предприятий города есть среди кандидатов от других партий, на некоторых округах не исключено противостояние между сотрудниками одного и того же завода с разной партийной принадлежностью.

Не желает уступать позиции РППСС «Справедливая Россия», обозначившая свое присутствие в Арсеньеве, Большом Камне, Дальнегорске, Фокине и Лазовском районе. Однако «брать числом» местные думы эсеры не собираются: в большинстве случаев количество их выдвиженцев не превышает пяти-семи человек, а кое-где партия и вовсе представлена лишь в одном одномандатном округе. Зато «Справедливая Россия» (равно как и остальные парламентские партии) продемонстрировала стремление закрыть максимальное количество одномандатных округов в ЗАТО Фокино и в Находкинском городском округе. Помимо парламентской «пятерки», список по единому округу в Думу НГО выдвинула экологическая партия «Зеленые», чья активность в Приморье в основном сосредоточена как раз в пределах Находки.

В свою очередь, краевое отделение ЛДПР применило привычную для себя тактику выдвижения одних и тех же людей на выборах в разных муниципалитетах. Например, экс-депутат ЗС ПК Елена ВИКДОРОВА и ее супруг Алексей баллотируются не только в Думу Владивостока, но и в гордуму соседнего Артема.

Бюллетень станет короче

Тем временем горизбирком Владивостока в минувшую среду, 26 июля, завершил прием документов, необходимых для регистрации кандидатов в думу по единому округу, выдвинутых политическими партиями. По сравнению с 2012 годом, когда в выборах участвовали 12 избирательных объединений, нынешняя кампания оказалась менее активной: в бюллетене владивостокцы увидят названия максимум девяти партий. При этом регистрация списков четырех из них – «Родины», «Яблока», «Коммунистической партии социальной справедливости» и «Народной партии «За женщин России» - зависит от качества подписей, собранных в поддержку списка. Как показывает практика, для большинства непарламентских партий именно этот этап избирательной кампании становится последним. Кроме того, руководитель краевого отделения «Родины» Виктор КАПЛУНЕНКО в разгар предвыборной борьбы стал фигурантом уголовного дела. Учитывая, что на принятие решения о регистрации списка кандидатов либо об отказе в регистрации горизбиркому отводится 10 дней, точная длина избирательного бюллетеня на выборах-2017 станет известна примерно через неделю.

Кроме того, еще одна партия, «Достоинство», не выдвинула общегородского списка кандидатов в Думу Владивостока, однако ее представители намерены побороться за победу в одномандатных округах №8 и №10. Однако к числу наиболее конкурентных стоит отнести округа №11 и №13, где сильных кандидатов, помимо «Единой России», выставили также ЛДПР и РППСС. Срок, отведенный самовыдвиженцам и представителям непарламентских партий для сбора подписей и предоставления их в избирком, завершился вчера, 31 июля.

Районный недобор

На довыборах в местные думы Кавалеровского, Пограничного, Партизанского районов, а также города Партизанска, которые состоятся не 10, а 3 сентября, партийный ассортимент оказался более скудным, нежели в крупных городах: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.

Следует отметить, что подобный формальный подход к выдвижению кандидатов на местных выборах может выйти партиям боком на следующих губернаторских выборах. Ведь в 2014 году всем трем противникам Владимира МИКЛУШЕВСКОГО на выборах главы региона понадобилась помощь в сборе подписей муниципальных глав и депутатов, необходимых для регистрации, – собственных представителей в органах власти, которые помогли бы пройти кандидату «муниципальный фильтр», не хватило даже у активно участвующей в большинстве избирательных кампаний КПРФ.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток