«Единая Россия» открывает в Приморском крае партийную школу

Об открытии школы сообщила врио секретаря Приморского отделения партии Людмила ТАЛАБАЕВА. Попасть в школу сможет любой желающий, так как ее главной целью объявлена доработка идей, озвученных во время двух предыдущих партийных проектов - Гражданского референдума «Открытый выбор» и предварительного голосования.

В целом в ходе Гражданского референдума, продолжавшегося во Владивостоке две недели, свои предложения озвучили полторы сотни человек. Организаторы выделили несколько самых неожиданных проектов:

- Теперь каждый участник должен будет защитить свой проект перед экспертным советом, который оценит его реальные возможности, и только потом кандидатуру участника референдума будут рассматривать для работы в рамках законодательной, исполнительной власти или структур бизнеса. Так и должен работать социальный лифт, - отметил Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Сразу после Гражданского референдума единороссы провели так называемое предварительное голосование в преддверии выборов в думу Владивостока.

- Список кандидатов, которых партия выдвинет на выборах, будет утвержден в конце августа на отчетно-выборной конференции партии, - сообщали Людмила Талабаева.

Пока же участники референдума, которые не смогли заинтересовать общественность, получают возможность доработать свои проекты в рамках «Партийной школы». Все предложения будут разбиты по темам: ЖКХ, здравоохранение и т.д. По каждой будет организован «круглый стол», уже с участием не только общественности, но и экспертов. В итоге все жизнеспособные идеи войдут в программу «Единой России» на выборах в думу Владивостока, пообещала Людмила Талабаева, предложив назвать программу «Жизнь после саммита только начинается».

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».