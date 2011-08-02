Считать голоса на выборах будут КОИБы

На выборах депутатов Государственной Думы РФ 4 декабря в Приморье, пока на 77 избирательных участках, будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), сообщили в избирательной комиссии Приморского края.

Два автомата уже получены. КОИБы с 2004 года использовались при проведении выборов различных уровней на 9112 избирательных участках в 32 субъектах РФ. С их помощью проголосовало более 15 млн избирателей. А вот в Приморье пользовать комплексами членов избирательных комиссий еще придется обучать.