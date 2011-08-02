Другороссов хотят судить как членов НБП

Следственный отдел по Ленинскому району СУ СК РФ по Приморскому краю передал в суд уголовное дело в отношении лидеров регионального отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Игоря ПОПОВА и Александра КУРОВА. Обвиняемые вины не признают и намерены в суде доказать, что дело против них является попыткой ликвидировать региональное отделение оппозиционной партии.

Следствие обвинило другороссов в пропаганде «Национал-большевистской партии», которая по решению Московского городского суда от 19.04.2007 признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена. Кроме того, их обвиняют «в совершении публичных действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды к лицам, принадлежащим к социальной группе представителей власти (ч.1 ст. 282 УК РФ) и в организации деятельности экстремистской организации (ч.2 ст. 282-2 УК РФ)». А Курову еще предъявлено обвинение в осуществлении им публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч.1 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СК по Приморскому краю. По предъявленным обвинениям другороссам грозит реальное лишение свободы.

- Мы с Куровым никогда в НБП не состояли и готовы представить письменные свидетельства Эдуарда ЛИМОНОВА, который возглавлял партию до прекращения ее деятельности. В Приморье партийный билет НБП был только у одного человека, возглавлявшего региональное отделение до 2005 года, - Дмитрия ДМИТРИЕВА, - сообщил «ЗР» Игорь Попов. – Да, мы называли себя национал-большевиками, но это вовсе не значит, что мы члены НБП, также как далеко не всякий называющий себя коммунистом является членом КПРФ или КПСС, или любой либерал-демократ по взглядам вовсе не обязательно состоит в ЛДПР. Для нас «нацбол» - не член какой-то конкретной партии, а сторонник идеологии национал-большевизма, которой придерживаются разные партии и организации.

Есть аргументы у обвиняемых и по другим пунктам обвинения. Они высмеивают заключение одного из экспертов, который пришел к выводу, что другороссы «внушают социальную ненависть к социальной группе «режим Путина-Медведева». Еще одно обвинение основано на призыве: «Мы должны отстоять свое право на свободу собраний, мы должны отстоять все права и свободы, гарантированные нам Конституцией». По мнению эксперта, такой призыв «побуждает легковерных граждан к действиям против власти как таковой и носит характер провокации».

По мнению другороссов, следствие допустило процессуальные нарушения. Так, обвиняемые, ознакомившись с материалами дела, пришли к выводу, что следствие начало прослушивание их телефонов, не получив официального разрешения.

- Дело против нас возбудили по политическим мотивам. Ведь первые обыски у нас и наших соратников прошли накануне учредительной конференции, которая в результате была сорвана. Во время допросов ясно дали понять: если мы прекратим свое участие в партии «Другая Россия», то наше дело «спустят на тормозах». Но «Другая Россия» в Приморье не намерена сдаваться и продолжает активную политическую деятельность, - заявил в комментарии «ЗР» Игорь Попов.

Свою защиту в суде другороссы доверили известному в Приморье оппозиционеру, лидеру общественной организации «Трудовое Приморье» Виктору ПОТАПЕЙКО.

В августе начнется суд над другороссами не только во Владивостоке, но и в Москве. В столице на скамью подсудимых сядут Игорь БЕРЕЗЮК, Кирилл УНЧУК и Руслан ХУБАЕВ по обвинению в нападении на милицию, а также в организации и участии в массовых беспорядках на Манежной площади. Одновременно с делом приморских другороссов, в том же октябре 2010 г., возбуждено уголовное дело против пяти активистов питерского отделения «Другой России», среди которых член исполкома партии, председатель питерского отделения Андрей ДМИТРИЕВ.

Досье "ЗР"

По данным «Другой России», за последнее десятилетие более 170 сторонников Эдуарда ЛИМОНОВА прошли через тюрьмы и лагеря. По 282-й статье («возбуждение ненависти и вражды») с 2008 г. уже осуждены 24 члена «Другой России» и еще 10 предъявлены обвинения.