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Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
Помимо единороссов и коммунистов, своего кандидата на пост главы края, выдвинула и ЛДПР
Помимо единороссов, своего кандидата на пост главы Приморья 30 июня выдвинуло краевое отделение ЛДПР. Здесь также обошлось без сенсаций - претендентом на главный в крае пост стал депутат Госдумы РФ Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, чья кандидатура ранее была согласована лидером партии Владимиром ЖИРИНОВСКИМ. На данный момент Андрейченко - единственный участник досрочных губернаторских выборов, уже проводивший аналогичную кампанию четыре года назад.
Напомним, что в 2014 году Андрей Андрейченко, тогда еще в статусе депутата Думы Владивостока, уже участвовал в выборах главы края, однако результат показал скромный - 4,77% голосов. Несмотря на состоявшийся в 2017 году переход в федеральный парламент, он активно заниматься избирательными кампаниями ЛДПР в Приморском крае - перед муниципальными выборами 2017 года и президентскими выборами-2018 Андрейченко объехал почти весь край, существенно повысив собственную узнаваемость.
Тем временем «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» готовятся выдвинуть своих кандидатов в губернаторы. Ожидается, что их предвыборные конференции состоятся до середины июля.
Фото РИА "Новости".
Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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