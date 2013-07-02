Новый закон "привяжет" приморцев к земле

На очередном заседании краевого парламента депутаты рассмотрели около 30 законопроектов

Более 60 вопросов было рассмотрено на заседании июньской сессии Законодательного Собрания Приморского края. Помимо плановой повестки дня, депутаты обсудили еще и ряд дополнительных вопросов, которые вынесла на очередное заседание ЗСПК администрация Приморского края. Среди них – корректировка краевого бюджета на 2013 год, законы об общественной палате и о земле. Два последних законопроекта представил депутатам лично губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

В числе первых обсуждался вопрос о пересмотре краевого бюджета текущего года. Как пояснил депутатам первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО, администрация края предлагает перераспределить средства бюджета по департаменту градостроительства Приморского края по объекту «Строительство театра оперы и балета» и увеличить бюджетные ассигнования на этот объект в размере 515 млн 803 тыс. рублей. Кроме этого, предлагается увеличить расходы на оказание поддержки хоккейному клубу «Адмирал» (120 млн рублей субсидии); мероприятия по празднованию 75-летия со дня образования Приморского края - 40 млн рублей; открытие театра оперы и балета - 30 млн рублей. Увеличение происходит за счет целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета – в сумме 1 млрд 580 млн рублей, остатков неиспользованных трансфертов и увеличения собственных средств краевого бюджета в сумме 310 млн рублей.

Накануне депутаты профильного комитета одобрили поправки в главный финансовый закон Приморья, а их коллеги по краевому парламенту поддержали это решение. В итоге большинством голосов корректировка бюджета была принята в первом, втором и третьем чтениях.

Губернатор Приморского края, который также принял участие в работе июньской сессии, представил на суд депутатов два закона.

Закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» Владимир Миклушевский назвал политическим. «Власть должна принять все меры, чтобы жители Приморья имели мотивацию здесь жить, работать и рожать детей. Принятие закона решает также социальную задачу путем предоставления бесплатного участка под строительство дома и экономическую, так как даст основания для развития строительной отрасли края», - подчеркнул губернатор. Он считает, что закон может начать работать уже осенью текущего года.

Напомним, закон наделит правом бесплатного получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства семьи, состоящие в зарегистрированном браке при наличии двух детей, одиноких пап и мам, с которыми совместно проживают двое детей, и молодые семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет.

Земельные участки будут бесплатно выдаваться гражданам в аренду сроком на 5 лет с последующей передачей их в собственность после завершения строительства жилого дома.

Депутаты очень активно включились в обсуждение закона. Владимира ГРИШУКОВА, руководителя фракции КПРФ, интересовало, за счет каких средств приморские семьи будут возводить жилье на предоставленном им земельном участке. Владимир Миклушевский заверил, что администрация края вместе с банками будет разрабатывать отдельные ипотечные программы для такого жилья. Кроме того, сохранятся программы вроде «Молодой семьи», вполне возможно, они даже будут расширены.

Волновал депутатов и вопрос наличия свободной земли в крае. В частности, депутат Геннадий ЛАЗАРЕВ спросил у губернатора, когда будет решен вопрос передачи 170 тыс. гектаров земель Минобороны в собственность Приморского края. По словам главы региона, выделение земли может начаться уже осенью текущего года, однако для этого потребуется принять ряд организационных мер. Кроме этого, губернатор признал, что нужно решить вопрос и с доступной стоимостью подключения к коммуникациям, чтобы снизить конечную стоимость жилья для собственников. По словам губернатора, речь идет о цене квадратного метра в 30-40 тысяч рублей.

«В целом поддерживаю законопроект, наш комитет вынес положительное решение по его принятию в первом чтении. Считаю, что такой закон необходим Приморскому краю. Эти шаги делаются для того, чтобы поощрить молодые семьи и граждан, имеющих двух детей, а также «привязать» людей к приморской земле, остановить отток населения. Далее силами рабочей группы из депутатов комитета, юристов и профильных специалистов постараемся подготовить закон ко второму чтению на следующую сессию Законодательного Собрания», – отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений ЗОТОВ.

«За» законопроект проголосовали 29 депутатов, в итоге он принят в первом чтении.

По представлению Владимира Миклушевского рассмотрели депутаты и еще один законопроект - «Об Общественной палате Приморского края». Глава региона лично выступил с данной законодательной инициативой.

«Тема Общественной палаты давно витает в воздухе, - подчеркнул Владимир Миклушевский. - Это, по сути, запрос наших граждан, приморцев. Работа над законопроектом велась около года. Споры были жаркие. Документ глубоко проработан, учтены достоинства и недостатки всех предложенных версий. Администрация не давила на общественность. В законопроекте заложен общественный контроль над всеми ветвями власти».

Согласно законопроекту, общественная палата будет состоять из 45 членов: 9 человек назначает лично губернатор, 9 приморцев избирают некоммерческие организации, 27 - представители общероссийских, межрегиональных, дальневосточных и приморских общественных объединений, действующих в крае. Ротация членов Общественной палаты будет происходить каждые три года.

Депутаты Законодательного Собрания в большинстве своем поддержали инициативу губернатора. Так, депутат Дмитрий НОВИКОВ, отвечая в перерыве на вопросы журналистов, отметил: «Чем больше во власти представителей народа, тем более народна сама власть априори. Поэтому чем больше во власти представителей общественных организаций, тем лучше контакт органов власти со своими избирателями. Если говорить о принципе формирования состава Общественной палаты, - это конкурс, в результате которого в него войдут действительно лучшие представители общественных организаций».

Заместитель председателя Законодательного Собрания Джамбулат ТЕКИЕВ отметил следующие моменты: «Общественные палаты созданы у нас практически в каждом субъекте Российской Федерации. Их основная функция – контролировать деятельность власти, законотворческий процесс. Здесь возражений нет. Мы сами являемся представителями народа. Поэтому, если Общественная палата будет работать на благо жителей Приморья, депутаты только «за» подобные инициативы».

Не обошлось, правда, и без вопросов. Так, депутатов интересовало: насколько Общественная палата будет независимой от властных структур и будет ли она иметь финансирование из краевого бюджета. Владимир Миклушевский заверил: «Финансирование будет минимальным. Деньги заложены на командировки, если они будут необходимы, и, утрирую, на канцелярские принадлежности. Все члены Общественной палаты будут работать на общественных началах. Никаких серьезных нагрузок на бюджет не возникнет. Ко второму чтению буду рад поправкам со стороны депутатов».

В результате депутаты краевого парламента единогласно поддержали инициативу губернатора по созданию Общественной палаты в Приморском крае, и законопроект был принят в первом чтении.

Сразу в трех чтениях приняли депутаты и закон «Об исполнении краевого бюджета за 2012 год». Отмечая общую положительную тенденцию, парламентарии указали на ряд моментов, требующих внимания. Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН подчеркнул: «Есть над чем работать, так как бюджет в 2012 году исполнен не на все сто процентов. К этому необходимо стремиться, особенно по тем направлениям, которые имеют важное значение для всего региона: дорожная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение».

Первое чтение в Законодательном Собрании прошел и проект закона «Об образовании в Приморском крае». Принять документ депутатам необходимо до 1 сентября – именно с этой даты вступает в силу новый федеральный закон об образовании, принятый в декабре прошлого года.

Одно из главных нововведений закона - передача полномочий по обеспечению дошкольного образования на краевой уровень. С 1 января 2014 года расходы на эту сферу возьмет на себя краевой бюджет, муниципальные образования будут получать субвенции на заработную плату работников детсадов и учебные расходы. Кроме того, на субсидии на возмещение затрат из краевого бюджета смогут рассчитывать частные дошкольные образовательные учреждения, имеющие необходимую лицензию.

Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС, впервые в федеральном законодательстве прописали понятие образовательных услуг в дошкольном образовании. Ранее речь шла только о присмотре и уходе за детьми. «Федеральный тренд на улучшение качества образования очевиден. Особое внимание уделяется, в частности, дошкольному образованию. Большую часть базовых знаний и навыков ребенок получает именно в возрасте до 7 лет, а финансирование этой сферы явно не соответствует ее значению. Уже в этом году по решению правительства РФ регионы получат дополнительные средства на строительство, реконструкцию и оборудование детских садов», - сказал Игорь Чемерис.

Законопроект был принят в первом чтении. Продолжить работу над проектом краевого закона об образовании приморские законодатели планируют в июле вместе с профессиональным педагогическим сообществом.

Принятый в первом чтении законопроект «О пчеловодстве» устанавливает правовую основу разведения, содержания и использования медоносных пчел, получения продуктов пчеловодства, государственную поддержку пчеловодства в Приморье, а также обеспечение соблюдения прав и интересов граждан и юридических лиц, занятых в этой отрасли.

«Обратиться к этой теме нас попросили пчеловоды края. В ходе подготовки документа мы учли все предложения специалистов этой области. Закон даст возможность приморским пасечникам получать поддержку как краевого, так и федерального уровня и в целом облегчит труд пчеловодов, а также сделает приморский мед более», - отметил депутат комитета по продовольственной политике и природопользованию Юрий КОРНЕЕВ.

Кроме этого, в ходе заседания депутаты рассмотрели еще целый ряд законопроектов: во втором чтении был принят закон «О туристской деятельности на территории Приморского края», внесены изменения в законы «О регулировании земельных отношений», «О транспортном налоге», «О физической культуре и спорте», «О судебных участках и должностях мировых судей», откорректирован Устав Приморского края и краевые законы «О порядке отзыва Губернатора Приморского края», «О защите населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В трех чтениях законодатели приняли изменения в законы «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края», «О Законодательном Собрании Приморского края», «О законодательной деятельности в Приморском крае».

Председатель Законодательного Собрания Виктор ГОРЧАКОВ отметил, что повестка дня была очень напряженной, но депутаты с работой справились. Следующее заседание краевого парламента состоится в июле, после чего депутаты уйдут в отпуск.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ЗС ПК.