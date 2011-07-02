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Сельскому хозяйству Приморья не хватает 300 миллионов рублей
Депутаты приняли обращение к губернатору Приморского края о необходимости увеличения господдержки сельскохозяйственного производства в Приморье.
По мнению законодателей недофинансирование краевой целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае" на 2008-2012 годы сдерживает ее развитие и может привести к невыполнению поставленных целей.
В течении трех лет с момента принятия программы ее финансирование оставалось неизменным и составляло 670 млн рублей. При росте цен на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, сельскохозяйственную технику, увеличении тарифов на тепло и электроэнергию фактически ежегодно происходило снижение ее финансирования. В то же время поддержка села из федерального бюджета за это время возросла на 100 млн рублей.
"Анализ, который провели депутаты нашего комитета по эффективности вложения бюджетных средств в развитие сельского хозяйства показал, что в последние годы наш край занимает первое место среди всех субъектов Дальнего Востока по приросту ВВП, - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию Сергей Сидоренко. - То есть каждый вложенный в отрасль рубль дает двойную отдачу. Это говорит о том, что средства используются целесообразно. Но сейчас ситуация складывается довольно острая, средств на село в крае катастрофически не хватает".
Для обеспечения технического перевооружения и приобретения племенного скота в текущем году требуется 260 млн рублей, в бюджете на эти цели заложено 109 млн рублей. Для реализации мероприятий в области животноводства необходимо 206 млн рублей, а в бюджете предусмотрено лишь 176 млн рублей, в области растениеводства требуется - 187 млн рублей, фактически всего 117 млн рублей. На выполнение обязательств по субсидированию процентных ставок также не хватает 50 млн рублей.
В своем обращении к губернатору Приморского края депутаты настоятельно рекомендовали при следующей корректировке краевого бюджета текущего года увеличить сумму средств на финансирование профильной программы на 300 млн рублей.
Пока же в ходе июньской сессии законодатели привели основные финансовые параметры краевой целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае" на 2008-2012 годы" в соответствие с действующей редакцией краевого бюджета 2011 года.
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