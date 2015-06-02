В парламенте Приморья социально значимые вопросы вышли на первое место

На прошлой неделе краевые депутаты откорректировали пакет законов о бесплатном предоставлении земли приморским семьям, усовершенствовали закон о капремонте, откорректировали порядок субсидирования при оплате тепловой энергии и благословили теперь уже бывшего коллегу на работу в Росрыболовстве, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В самом начале сессии народные избранники рассмотрели вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Петра САВЧУКА, который получил назначение на должность замруководителя Федерального агентства по рыболовству. Предполагается, что в этой должности Савчук, имеющий солидный опыт работы в рыбной отрасли, будет курировать дальневосточный регион. Петр Степанович (в приморском Заксобрании с 2006 года) поблагодарил за совместную работу парламентариев, краевую администрацию, избирателей и однопартийцев. Кто займет освободившееся депутатское кресло, пока неизвестно. Напомним, что в 2011 году Савчук был избран в приморский парламент по списку партии «Единая Россия», но по многим вопросам имел самостоятельную позицию.

На майском заседании депутаты откорректировали законы о бесплатном предоставлении земельных участков молодым, двухдетным и многодетным семьям. Согласно поправкам, распоряжаться земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, будут органы местного самоуправления поселения (раньше это была компетенция муниципальных районов).

«С 1 марта вступила в силу новая редакция Земельного кодекса, и нам необходимо привести региональное законодательство в соответствие с федеральным, - прокомментировал спикер Заксобрания Виктор ГОРЧАКОВ. – В итоге целый ряд серьезных полномочий по земле передали на уровень поселений, где зачастую нет соответствующих кадров, нет денег, нет готовности. Сейчас мы все размышляем над тем, как эти полномочия реализовать».

Поправки предусматривают также заключение соглашений между органами местного самоуправления в случае дефицита земельных участков: это означает, что семья может получить землю в другом поселении или районе, разумеется, если даст на это согласие. Это положение особенно актуально для жителей Владивостока, где ощущается нехватка земли для реализации вышеупомянутых законов.

Изменения в краевой избирательный кодекс, одобренные депутатами в первом чтении, призваны обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов в помещение для голосования (таковы требования нового федерального закона). В частности, для избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата будут установлены специальные кабины для тайного голосования, куда можно заехать на коляске, избирательным комиссиям рекомендуется также использовать пандусы, перила, настилы, рельсы, широкие проемы дверей, лифты. Органы социальной защиты должны оказывать содействие избирательным комиссиям в предоставлении автотранспорта для доставки инвалидов-колясочников на избирательные участки.

«Подготовленный нами законопроект направлен на оказание помощи инвалиду в случае, если он пожелал явиться на избирательный участок лично, а не ждать комиссию дома, - пояснил депутат Павел АШИХМИН. – Хочу подчеркнуть, что инвалиды по-прежнему имеют право вызвать на дом избирательную комиссию в день голосования. И наличие любой другой причины, по которой человек не может выйти из дома для того, чтобы проголосовать (например, уход за инвалидом), дает такое право».

Ожидается, что соответствующие поправки вступят в силу с 1 января 2016 года.

Изменения были внесены и в краевой закон «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». В частности, здесь конкретизируется информация, которая должна предоставляться региональным оператором капремонта по требованию жильцов, и детально прописывается порядок актуализации региональной программы.

«В этом году в Приморье будет отремонтировано более 300 многоквартирных домов, - сообщил Александр КОСТЕНКО, возглавляющий комитет по экономической политике и собственности. - Движение налицо, вместе с тем жители многоквартирных домов высказывают свои замечания, и они, на мой взгляд, объективны. Мы рекомендовали фонду капремонта многоквартирных домов Приморского края усилить информационное обеспечение программы и, конечно, выполнить в срок все ремонтные работы, которые запланированы на этот год. А депутатский корпус будет контролировать их исполнение».

В продолжение темы жилищно-коммунального хозяйства парламентарии приняли в первом чтении законопроект о льготном тарифе на тепловую энергию на территории Приморского края. «Пять лет назад мы изменили режим в связи с требованиями федерального законодательства, - отметил Виктор Горчаков. - Теперь администрация края выступила с предложением вернуться к прежней системе».

Если сейчас граждане, имеющие право на льготу, получают социальную выплату на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, то теперь предполагается вернуться к субсидированию теплоснабжающих организаций для возмещения выпадающих доходов от применения льготного тарифа. Это значительно упростит процедуру получения льготы для населения Приморского края, отметил Александр Костенко. Льготный тариф на тепловую энергию должен быть установлен в течение пяти дней с момента вступления закона в силу.

Наконец, во втором и третьем чтениях были приняты изменения в закон об административных правонарушениях, где установлены штрафы за продажу «энергетиков» несовершеннолетним. В частности, граждане, продающие безалкогольные тонизирующие напитки детям и подросткам, будут оштрафованы на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, штраф для должностных лиц составит от 10 до 20 тыс. рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч.

Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.