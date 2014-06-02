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Владимир Миклушевский заручился поддержкой высших сил
Как уже известно, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ пополнил ряды "досрочников" из числа глав российских регионов. 31 мая глава региона получил "добро" от Кремля на свою отставку с последующим выдвижением на пост губернатора. Однако старт первой за 13 лет избирательной кампании такого уровня сенсацией не стал: о возможности подобного варианта говорили еще полгода тому назад, а наиболее вероятные соперники Владимира Миклушевского "на всякий случай" готовились к выборам еще до встречи в Кремле…
"Проработав два года губернатором Приморья, я хорошо понимаю, что продолжать эту работу без доверия людей, конечно, невозможно. Должно быть выражено доверие приморцев", - так Владимир Миклушевский объяснил причины своей досрочной отставки Владимиру ПУТИНУ. Весной этого года президент уже слышал подобные слова от глав регионов РФ, и вполне предсказуемо не возражал и на этот раз. Однако в отличие от многих губернаторов, которых Кремль решил переизбрать незадолго до истечения их полномочий, Владимир Миклушевский получил право на "досрочку" уже через два года после назначения.
- Досрочные выборы - в большей степени желание Кремля, чем Миклушевского, - уверен политолог Виктор БУРЛАКОВ. - В России осталось не так много назначенных и не переизбранных пока губернаторов, а два года - тот срок, после которого глава региона уже может предъявлять некоторые результаты своей работы. Поэтому Москва заинтересована в том, чтобы переизбрать губернатора Приморья уже сейчас.
Досрочные выборы губернатора сложили в единую картину ключевые политические события последних месяцев: перевод председателей избиркомов на постоянную зарплату, устранение фронды среди мэров приморских городов, форсирование работы по выделению земли многодетным и принятие закона о бесплатной земле для молодых семей… Вряд ли можно считать случайным и принятие закона "О наградах Приморского края", позволяющего в предвыборный сезон одарить почетными званиями лидеров общественного мнения по всему краю. К началу первых с 2001 года губернаторских выборов Владимир Миклушевский подошел в максимально комфортной для себя ситуации, когда ожидания перемен к лучшему еще не иссякли, а время спрашивать об исполнении первых обещаний нового главы края еще не пришло.
Как ожидается, официальный старт избирательной кампании по выборам губернатора будет дан в середине июня. При этом план преобразований на ближайшие годы Владимир Миклушевский сможет широко озвучить приморцам уже на днях: в рамках "Большой встречи" 4 июня и отчета перед Заксобранием 11 июня. В то время как возможные соперники и.о. губернатора в этот период будут заняты решением организационных вопросов, связанных с участием в выборах.
Досье ZRPRESS.RU
Согласно действующему законодательству о выборах губернатора, кандидат на этот пост должен собрать подписи не менее 7 % муниципальных глав и депутатов. Победителем выборов будет признан тот, кто наберет не менее 50 проц. голосов избирателей. Кроме того, согласно принятым 28 мая поправкам в Избирательный кодекс Приморского края, на сентябрьских выборах будет разрешено досрочное голосование.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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как вы достали уже с этим бездельником миклухой обязательно будем голосовать против него