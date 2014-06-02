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Владимир Миклушевский заручился поддержкой высших сил

02 Июня 2014, 15:56 | Приморье

Как уже известно, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ пополнил ряды "досрочников" из числа глав российских регионов. 31 мая глава региона получил "добро" от Кремля на свою отставку с последующим выдвижением на пост губернатора. Однако старт первой за 13 лет избирательной кампании такого уровня сенсацией не стал: о возможности подобного варианта говорили еще полгода тому назад, а наиболее вероятные соперники Владимира Миклушевского "на всякий случай" готовились к выборам еще до встречи в Кремле…

"Проработав два года губернатором Приморья, я хорошо понимаю, что продолжать эту работу без доверия людей, конечно, невозможно. Должно быть выражено доверие приморцев", - так Владимир Миклушевский объяснил причины своей досрочной отставки Владимиру ПУТИНУ. Весной этого года президент уже слышал подобные слова от глав регионов РФ, и вполне предсказуемо не возражал и на этот раз. Однако в отличие от многих губернаторов, которых Кремль решил переизбрать незадолго до истечения их полномочий, Владимир Миклушевский получил право на "досрочку" уже через два года после назначения.

- Досрочные выборы - в большей степени желание Кремля, чем Миклушевского, - уверен политолог Виктор БУРЛАКОВ. - В России осталось не так много назначенных и не переизбранных пока губернаторов, а два года - тот срок, после которого глава региона уже может предъявлять некоторые результаты своей работы. Поэтому Москва заинтересована в том, чтобы переизбрать губернатора Приморья уже сейчас.

Досрочные выборы губернатора сложили в единую картину ключевые политические события последних месяцев: перевод председателей избиркомов на постоянную зарплату, устранение фронды среди мэров приморских городов, форсирование работы по выделению земли многодетным и принятие закона о бесплатной земле для молодых семей… Вряд ли можно считать случайным и принятие закона "О наградах Приморского края", позволяющего в предвыборный сезон одарить почетными званиями лидеров общественного мнения по всему краю. К началу первых с 2001 года губернаторских выборов Владимир Миклушевский подошел в максимально комфортной для себя ситуации, когда ожидания перемен к лучшему еще не иссякли, а время спрашивать об исполнении первых обещаний нового главы края еще не пришло.

Как ожидается, официальный старт избирательной кампании по выборам губернатора будет дан в середине июня. При этом план преобразований на ближайшие годы Владимир Миклушевский сможет широко озвучить приморцам уже на днях: в рамках "Большой встречи" 4 июня и отчета перед Заксобранием 11 июня. В то время как возможные соперники и.о. губернатора в этот период будут заняты решением организационных вопросов, связанных с участием в выборах.

Досье ZRPRESS.RU

Согласно действующему законодательству о выборах губернатора, кандидат на этот пост должен собрать подписи не менее 7 % муниципальных глав и депутатов. Победителем выборов будет признан тот, кто наберет не менее 50 проц. голосов избирателей. Кроме того, согласно принятым 28 мая поправкам в Избирательный кодекс Приморского края, на сентябрьских выборах будет разрешено досрочное голосование.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: миклушевский  Путин  политика  выборы  отставка 



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Комментарии

  • евгений19:01, 02.06.2014#

    как вы достали уже с этим бездельником миклухой обязательно будем голосовать против него

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