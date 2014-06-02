2 июня в Приморье начал работу call-центр для вопросов губернатору. Единый центр приема звонков будет работать 2 - 4 июня с 9:00 до 18:00.

Чтобы задать вопрос губернатору, нужно позвонить на «горячую линию» по телефону: 8-423-264-80-88.

Со всех стационарных телефонов «Ростелекома» можно позвонить по короткому номеру: 1188.

Звонок из любого города Приморья бесплатный.

Напомним, центр приема звонков будет работать для тех, кто не сможет приехать на «Большую встречу». Это связано в первую очередь с большим количеством заявок от приморцев на «Большую встречу».

«Специалисты call-центра подскажут приморцам, как обратиться к главе края. А также помогут составить официальный запрос в зависимости от интересующего вопроса», - сообщили в оргкомитете «Большой встречи».

Кроме того, в едином центре окажут информационную помощь по вопросам размещения, доставки и регистрации участникам Первого Дальневосточного МедиаСаммита и «Большой встречи».

Сбор вопросов также проходил на «Общественном телевидении Приморья». Самые актуальные и интересные из поступивших вопросов будут заданы корреспондентами ОТВ Губернатору во время «Большой встречи».

Напомним, первый Дальневосточный МедиаСаммит и главное общественно-политическое событие года - «Большая встреча» с Владимиром Миклушевским пройдут на острове Русском. МедиаСамиит состоится 3-4 июня, а «Большая встреча» 4 июня.

Прямая трансляция «Большой встречи» начнется 4 июня в полдень по местному времени. Её можно будет увидеть на телеканалах «Общественное телевидение Приморья» и «Россия-24». Прямые включения также пройдут на канале «Россия-1». Также будет проходить онлайн трансляция на официальном сайте администрации Приморского края и ИА «Примамедиа».

Радиотрансляция будет вестись на «Радио России». Прямые включения также пройдут на радиостанции «Вести ФМ».

ZRPRESS.RU, Владивосток.