Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский край и Республика Корея готовы развивать сотрудничество в различных областях
Вице-губернатор края Игорь Улейский провел рабочую встречу с вице-губернатором по вопросам политики провинции Кёнсаннам-до господином Кан Бён Ги. На повестке - вопросы активизации возможных направлений сотрудничества, увеличение товарооборота.
Игорь Улейский сообщил об основных инвестиционных проектах, реализуемых на территории края, в том числе в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, а также связанных с развитием нефтегазовой и транспортной отраслей, коммунальной инфраструктуры, созданием высокотехнологичных производств на территории края, игорной и туристско-рекреационной зон.
Со своей стороны вице-губернатор по вопросам политики провинции Кёнсаннам-до господин Кан Бён Ги отметил заинтересованность участия корейских предпринимателей в реализации проектов.
Также вице-губернатор рассказал, что российская сторона заинтересована и в развитии сельского хозяйства, природных ресурсов, рыбной промышленности. Еще одно перспективное направление для сотрудничества – судостроение.
Стороны также осудили возможности взаимодействия по вопросам реализации проекта строительства логистического центра в Северо-Восточной Азии. Особое значение с точки зрения логистики имеет и проект по строительству зернового терминала, создание необходимой инфраструктуры погрузки и хранения зерновых культур.
Отметим, между Приморским краем и Республикой Корея сложились устойчивые экономические связи. Республика Корея входит в число стран-контрагентов Приморского края, на долю которых традиционно приходится наибольший объем внешнеторговых операций Приморья. В 2010 году удельный вес Республики Корея во внешнеторговом обороте края составил 16%. Внешнеторговый оборот Приморского края с Республикой Корея в прошлом году увеличился по сравнению с 2009 г. в 1,9 раза и составил 1077,1 млн. долларов США, при этом экспорт вырос на 47% до 434,9 млн. долл., импорт - соответственно в 2,4 раза до 642,2 млн. долларов США.
В последние годы экономическое сотрудничество с Республикой Корея расширяется и за счет крупных промышленных проектов.
В завершение встречи господин Кан Бён Ги пригласил делегатов от Приморского края принять участие в Международном фестивале культуры, посвящённому тысячелетию коллекции Буддийских Сутр.
Новости тематики
- Премьер Медведев поручил ректору ДВФУ важное дело
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
- На Русском создадут крутую песочницу
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
- Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио
- Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
Новости раздела
- Депутаты Владивостока решили ускорить газификацию города
- Решения для инвестиций
- За губернатора и депутатов в Приморье проголосуют по-разному
- В Кавалерово выберут депутатов районной Думы
- Глава Приморья намерен собрать предложения по развитию территории с жителей
- Глава Приморья: Будем искать нефть в крае
- Претенденты на пост главы Приморья рассказали о своих зарплатах
- Андрей Тарасенко предложил подумать о будущем
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Бывалые депутаты не торопятся переизбраться
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Суда made in Хабаровский край
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Пять центров роста Чегдомына