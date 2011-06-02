Приморский край и Республика Корея готовы развивать сотрудничество в различных областях

Вице-губернатор края Игорь Улейский провел рабочую встречу с вице-губернатором по вопросам политики провинции Кёнсаннам-до господином Кан Бён Ги. На повестке - вопросы активизации возможных направлений сотрудничества, увеличение товарооборота.

Игорь Улейский сообщил об основных инвестиционных проектах, реализуемых на территории края, в том числе в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, а также связанных с развитием нефтегазовой и транспортной отраслей, коммунальной инфраструктуры, созданием высокотехнологичных производств на территории края, игорной и туристско-рекреационной зон.

Со своей стороны вице-губернатор по вопросам политики провинции Кёнсаннам-до господин Кан Бён Ги отметил заинтересованность участия корейских предпринимателей в реализации проектов.

Также вице-губернатор рассказал, что российская сторона заинтересована и в развитии сельского хозяйства, природных ресурсов, рыбной промышленности. Еще одно перспективное направление для сотрудничества – судостроение.

Стороны также осудили возможности взаимодействия по вопросам реализации проекта строительства логистического центра в Северо-Восточной Азии. Особое значение с точки зрения логистики имеет и проект по строительству зернового терминала, создание необходимой инфраструктуры погрузки и хранения зерновых культур.

Отметим, между Приморским краем и Республикой Корея сложились устойчивые экономические связи. Республика Корея входит в число стран-контрагентов Приморского края, на долю которых традиционно приходится наибольший объем внешнеторговых операций Приморья. В 2010 году удельный вес Республики Корея во внешнеторговом обороте края составил 16%. Внешнеторговый оборот Приморского края с Республикой Корея в прошлом году увеличился по сравнению с 2009 г. в 1,9 раза и составил 1077,1 млн. долларов США, при этом экспорт вырос на 47% до 434,9 млн. долл., импорт - соответственно в 2,4 раза до 642,2 млн. долларов США.

В последние годы экономическое сотрудничество с Республикой Корея расширяется и за счет крупных промышленных проектов.

В завершение встречи господин Кан Бён Ги пригласил делегатов от Приморского края принять участие в Международном фестивале культуры, посвящённому тысячелетию коллекции Буддийских Сутр.