Итоги и задачи совместной работы

Парламент Приморья проанализировал отчет губернатора, одобрил поддержку сельских врачей и социальных НКО

Апрельское заседание парламента Приморья не поставило рекорд по количеству рассмотренных вопросов, однако было крайне важным в плане определения приоритетов развития края на ближайшие годы. Депутаты озвучили целый ряд рекомендаций, заслушав отчет губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО об итогах работы администрации Приморья в 2016 году, отметили важность подобного формата совместной работы.

Кроме того, значимыми вопросами состоявшейся 28 апреля сессии стали корректировка бюджета Территориального фонда медицинского страхования и оказание поддержки некоммерческим организациям, решающим важные социальные задачи.

Определяя приоритеты вместе

В соответствии с уставом Приморского края Законодательное Собрание ежегодно рассматривает отчет губернатора об итогах работы администрации Приморья за истекший год. Этот вопрос стал первым в повестке апрельской сессии ЗС ПК. Заслушав отчет Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, парламентарии смогли задать главе региона интересующие их вопросы. Депутаты заострили внимание на программах благоустройства городской среды, поддержке пожилых приморцев, вопросах борьбы со злоупотреблениями в строительной отрасли и состояния дорог края, проблемах обманутых дольщиков, а также помощи сельхозпроизводителям, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок».

Кроме того, представители каждой фракции выступили со своими мнениями по отчету и поделились с губернатором своим видением приоритетов развития края на ближайшие годы. Большинством голосов депутаты одобрили отчет главы региона о работе администрации Приморья в 2016 году, отразив в итоговом постановлении ранее прозвучавшие рекомендации продолжить работу по развитию инвестиционного потенциала края, повышению эффективности расходования бюджетных средств и качества услуг ЖКХ.

- Отчет позволяет понять, что сегодня делается администрацией региона по различным направлениям. Во-вторых, это хорошая форма взаимодействия депутатов с представителями администрации и губернатором Приморского края. Минувший год как раз был насыщен такими совместными мероприятиями, в том числе по ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок», - отметил председатель краевого парламента Александр РОЛИК.

- Любой отчет – это комплексный анализ той работы, которая была проведена. От правильно данных оценок зависит целеполагание на будущее, - убежден председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС.

Депутаты – за своевременные расчеты

28 апреля депутаты Законодательного Собрания в первом чтении поддержали изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Как отметила директор ТФОМС Приморского края Елена КУЗНЕЦОВА, вносимые корректировки в бюджет Фонда, среди прочего, предполагают выделение дополнительных средств на реализацию программы «Земский доктор». Деньги пойдут на выплаты в 1 млн рублей врачам, работающим в сельской местности, а также на оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям Приморья.

В ходе рассмотрения вопроса о корректировке бюджета председатель комитета по экономической политике ЗС ПК Александр КОСТЕНКО обратил внимание директора ТФОМС на высокий уровень задолженности страховых компаний перед медицинскими учреждениями, сложившийся к началу 2017 года, и уточнил возможность погашения части долга за счет дополнительных доходов ТФОМС. В свою очередь, Елена Кузнецова сообщила, что на 1 января задолженность страховых медицинских организаций перед медучреждениями в связи с перевыполнением государственного задания составляла свыше 1 млрд рублей, однако к настоящему моменту более 700 млн рублей долга погашено. Оставшиеся 300 млн рублей планируется погасить в ближайшие месяцы.

- Мы отслеживаем деятельность как медицинских организаций, так и страховых компаний, - отметила Елена Кузнецова. Депутаты и директор ТФОМС договорились вернуться к вопросу через несколько недель, в ходе рассмотрения корректировки бюджета Фонда во втором и третьем чтениях.

НКО помогут рассказать о себе

На апрельском заседании депутаты ЗС ПК также одобрили изменения в закон о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Поправки касаются оказания помощи этим организациям в информационной работе, в том числе размещения информации об их деятельности в краевых и интернет-изданиях, а также материальной и имущественной поддержки. Кроме того, в новой редакции закона предусматриваются меры поддержки в области подготовки и дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций важна для края, который является лидером по количеству таких организаций среди всех регионов Дальнего Востока.

- В Приморье зарегистрировано 3200 НКО, и большая часть из них решает важные социальные вопросы, работая совместно с органами государственной власти и местного самоуправления по поддержке социально незащищенных граждан, патриотическому воспитанию и другим направлениям. Сегодня деятельности этих организаций уделяет большое внимание руководство страны, в частности президент РФ - в своем послании Федеральному Собранию, - напомнил Александр Ролик.

Артем СТРОГИН.