Приморский край: развитие экономики ради качества жизни

Губернатор Приморья выступил с отчетом о проделанной администрацией края работе

В марте этого года Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ отметил пятилетие своей работы на посту губернатора Приморского края. В этой связи логично, что отчет о работе администрации Приморья в 2016 году, который глава региона озвучил в минувшую пятницу перед депутатами Законодательного Собрания, охватывал более широкий временной отрезок.

Сделав акцент на развитии экономики и социальной сферы, глава региона также обозначил планы на 2017-2019 годы - то есть фактически сформулировал программу действий по развитию Приморья на ближайшее будущее.

Больше инвестиций - меньше долгов

В начале своего отчета Владимир Миклушевский акцентировал внимание на основных экономических показателях развития Приморья в 2016 году. Физический объем валового регионального продукта по итогам года достиг 745 млрд рублей, что почти на 30 млрд рублей выше показателей 2015 года. Особенно высокими темпами росли рыбная и строительная отрасли - 12% и 8,5% соответственно. Оборот розничной торговли составил 355 млрд рублей - по этому показателю край занял лидирующее место в Дальневосточном федеральном округе. Укрепить продовольственную безопасность региона помогают успехи сельского хозяйства: с 2012 года объем производства в этой отрасли вырос на 14%. Как особо отметил Владимир Миклушевский, даже в минувшем году, несмотря на тайфун «Лайонрок», в крае смогли собрать неплохой урожай.

Уже заметно влияние на экономическую динамику со стороны новых режимов ведения бизнеса, предусмотренных законами о территориях опережающего развития (ТОР) и свободном порте Владивосток.

- Резидентами четырех созданных в Приморье ТОР стали 42 компании, а значит, этот механизм востребован инвесторами. Фактический объем инвестиций в рамках ТОР уже составил 44 млрд рублей, создано 630 рабочих мест, в краевой бюджет поступило в качестве налогов 350 млн рублей, - сообщил губернатор Приморья, добавив, что к концу текущего года должно завершиться строительство инженерной инфраструктуры для ТОР «Михайловская» и «Надеждинская».

Фактические инвестиции в рамках свободного порта пока составляют 4 млрд рублей. Однако резидентами СПВ уже стали более 160 компаний, проекты которых предполагают создание около 20 тысяч новых рабочих мест.





- Хочется отметить, что мероприятия по созданию объектов инфраструктуры для территорий опережающего развития Приморского края реализуются в проектном формате. Утверждены команды проекта, разработаны документы календарного планирования, осуществляется мониторинг реализации проекта в государственной информационной системе «Управление проектами в Приморском крае», - прокомментировала отчет главы региона первый заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Елена ЯСКЕВИЧ.

Добавим, что в качестве важного преимущества, обеспечивающего стабильность в экономике региона, Владимир Миклушевский упомянул низкий уровень государственного долга Приморья. Его объем уменьшается второй год подряд: если в 2015 году край сократил его объем на 275 млн рублей, то в 2016 году - уже на 1,5 млрд рублей.

«Драйверы» и «истории успеха»





- Помимо цифр, нужно обратить внимание на драйверы экономического развития - то, что будет качественно менять жизнь в Приморском крае. Экономика - это, прежде всего, люди, и без серьезного улучшения качества жизни нельзя рассчитывать на то, что люди поедут сюда развивать бизнес и повышать экономический потенциал. Стать «заказчиком» таких улучшений совместно с федеральными институтами развития - одна из основных задач, которые сегодня стоят перед администрацией Приморского края, - отмечает депутат Законодательного Собрания Приморского края Константин БОГДАНЕНКО.

Одним из таких драйверов для Приморья стал туризм. По итогам 2016 года количество посетивших край туристов выросло на 45%, превысив отметку в 3 млн человек. Если же сравнивать этот показатель с уровнем 2012 года, то получится семикратный рост. Как подчеркнул Владимир Миклушевский, этот скачок обусловлен не только и не столько девальвацией рубля, сколько совместной, комплексной работой администрации Приморья и туроператоров региона. Кроме того, в Приморском крае появляется все больше объектов, которые становятся настоящим «магнитом» для туристов. В качестве таких объектов глава региона выделил интегрированный развлекательный курорт «Приморье», который уже пополнил бюджеты разных уровней на сумму в 450 млн рублей, и уникальный Приморский океанариум.

Привлекать все больше гостей в регион помогает ставший традиционным Тихоокеанский туристский форум. В 2016 году мероприятия ТТФ, которые проходят под эгидой Федерального агентства по туризму и Министерства культуры России, посетили почти 43 тысячи человек. ТТФ занял второе место в России как лучшее туристическое событие деловой направленности по итогам Национальной премии Russian Event Award - 2016.

Заметно поспособствовало развитию туризма и развитие малой авиации, которое изначально было призвано обеспечить транспортную доступность северных и восточных районов Приморья: в 2016 году три самолета перевезли по внутрикраевым маршрутам более 30 тысяч пассажиров. Активными темпами ведется реконструкция имеющихся и строительство новых аэродромов - в ближайшие годы в Приморье должны появиться еще 10 посадочных площадок, а сеть внутрирегиональных маршрутов станет более обширной, нежели в лучшие советские годы.

Не забыты и более традиционные способы передвижения по краю. Как уточнил губернатор, в 2016 году около 7,5 млрд рублей из бюджета Приморья были потрачены на строительство и ремонт автомобильных дорог в регионе. Важным событием стал ввод в эксплуатацию отрезка трассы Владивосток - Находка - порт Восточный в обход Артема и начало строительства участка от Артема до Большого Камня. Вскоре должна стартовать программа ремонта мостов, скорректированная с учетом последствий прошлогоднего тайфуна.

Можно сказать, что развитию туризма, равно как и экономики Приморья в целом, способствует ежегодно проводимый с участием президента РФ Владимира ПУТИНА Восточный экономический форум.

- Главным итогом третьего ВЭФ, который пройдет в сентябре 2017 года, будут не суммы заключенных контрактов - хотя и это тоже важно. Мы должны показать реально действующие проекты, - пообещал Владимир Миклушевский.





Директор Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион ДВФУ Александр АБРАМОВ напоминает, что сегодня на территории Приморья реализуется свыше 200 инвестиционных проектов, каждый из которых имеет шансы продемонстрировать потенциальным инвесторам ту самую «историю успеха», о которой упомянул губернатор.

- По решению руководства России во всех федеральных программах и в стратегиях крупнейших компаний страны должны быть предусмотрены специальные «дальневосточные» разделы. Благодаря этому у Приморского края есть возможность предложить свои проекты более чем в 120 стратегий развития, - отметил Александр Абрамов.

Не менее важное место в развитии экономики Приморья, по мнению Владимира Миклушевского, отводится малому и среднему бизнесу. Край по-прежнему остается лидером среди всех дальневосточных регионов по количеству субъектов МСП, причем по итогам 2016 года таких предприятий стало больше еще на 18%.

- Особенно важным развитие малого и среднего предпринимательства является для тех территорий Приморья, которые не включены в состав свободного порта и не являются площадкой ТОРов, - акцентировал губернатор, пообещав и дальше работать над улучшением инвестиционного климата в Приморье в соответствии с разработанными при участии предпринимательского сообщества «дорожными картами».





- Диалог власти и бизнеса в Приморье ведется активно и конструктивно. Предприниматели указывают властям на системные вопросы, требующие решения, - прокомментировал отчет главы региона Алексей ТИМЧЕНКО, председатель приморского отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Фундамент экономики - «социалка»

В своем отчете Владимир Миклушевский отметил взаимосвязь экономического развития Приморья с инвестициями в социальный капитал - здравоохранение, образование, культуру, спорт. За последние годы ситуация в этих сферах также заметно изменилась к лучшему. Так, с 2012 года в регионе было построено 183 новых ФАПа, приобретено более 200 санитарных автомобилей. А поднявшиеся в воздух в конце 2015 года санитарные вертолеты уже спасли более 250 жизней. В ближайшие годы, по словам Владимира Миклушевского, основной упор планируется сделать на предупреждение опасных заболеваний и диспансеризацию населения. Важнейшим приоритетом должно стать строительство второго в крае перинатального центра, который расположится в Арсеньеве.

- Одна из важнейших наших задач - начало проектирования второго перинатального центра в Арсеньеве. Такое решение я уже принял. Один центр работает уже во Владивостоке, но в силу того, что край большой, нам нужен еще один такой центр. Мы будем стремиться попасть в федеральную программу, - сообщил Владимир Миклушевский. - Кроме того, в 2017 году мы должны закончить строительство онкологического центра и начать строительство центра ядерной медицины.

Говоря о задачах на ближайшие два-три года, губернатор Приморья отметил в качестве приоритетов, помимо развития социальной сферы, повышение качества услуг ЖКХ и комфортности проживания в целом - помочь в решении этих задач призваны новые федеральные проекты по благоустройству дворовых территорий и парков. По словам главы региона, в ближайшие годы краю предстоит немалая работа по увеличению объемов жилищного строительства и промышленного производства. Должна сыграть свою роль в успехах региона и программа «дальневосточный гектар»: земельные участки в Приморье пользуются спросом жителей всей страны.

- Приморье вызывает огромный интерес у жителей всей страны, к нам хотят ехать, и это хорошо, - подытожил Владимир Миклушевский.

На верхнем фото: Губернатор Владимир Миклушевский: «Приморье вызывает огромный интерес у жителей всей страны, к нам хотят ехать, и это хорошо».





























Артем СТРОГИН.