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ЗС ПК: Дела персональные и государственные
Скандалы по персональным делам двух депутатов нарушили спокойное течение очередной сессии Приморского краевого парламента 25 апреля. Впрочем, в отношении председателя Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) Евгения ОВЕЧКИНА он затух, не успев разгореться. А вот дело известного оппозиционера Артема САМСОНОВА краевые законодатели обсуждали горячо и долго.
Напомним, недавно появилась информация о претензиях к компании ООО СТ «Шипменеджмент», ранее принадлежавшей Евгению Овечкину. В 2000-х ООО «СТ Шипменеджмент» входила в группу компаний S&TGroup, которая включала в себя как российские юридические лица, так и оффшоры. В июне 2010 года в отношении компании было введено конкурсное управление. По мнению кредиторов, в банкротстве ООО СТ «Шипменеджмент» есть признаки преднамеренности. Они обратились с иском в арбитражный суд.
Один из депутатов предложил рассмотреть это дело спикера в связи с тем, что «оно вызвало широкий резонанс, в том числе в электронных СМИ». Однако обсуждение даже не началось.
– Вчера состоялось заседание арбитражного суда. В иске отказано в полном объеме. Если вы хотите поинтересоваться хозяйственной деятельностью – приходите, я вам все расскажу, – сообщил Евгений Овечкин.
Кроме того, как стало известно «ЗР», накануне сессии краевого парламента прошло заседание фракции «Единой России», на которой Евгений Овечкин поставил вопрос о доверии к себе. Товарищи по партии заверили его в своей полной поддержке. Таким образом, он остается председателем Законодательного собрания, вопреки слухам о скорой отставке, возникшим сразу после ухода с должности экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА.
Однако, как стало ясно через три дня, у правоохранителей в рукаве был еще один козырь убрать неугодного спикера…
А тем временем внимание коллег захватил известный оппозиционер, депутат ЗС ПК от КПРФ Артем Самсонов, который потребовал призвать к ответу полицейских за инцидент во время акции протеста защитников животных.
Напомним, на прошлой неделе у супермаркета «Клевер Хаус» собрались горожане, которые потребовали найти и наказать тех, кто последние несколько недель целенаправленно травит собак во Владивостоке. Полицейские приказали гражданам разойтись, поскольку у протестующих не было разрешения. Возник скандал. В результате помощника депутата Юрия КУЧИНА задержали, а на депутата ЗС ПК Артема Самсонова был составлен административный протокол за проведение несанкционированной акции.
Артем Самсонов сообщил коллегам-депутатам, что организаторы акции обращались за разрешением на её проведение. Но им ответили, что достаточно разрешения владельцев супермаркета. Когда они собрались, то полиция все-таки потребовала разрешение. Сам Самсонов узнал об акции случайно. Когда полицейские стали требовать разойтись, он заявил, что проводит встречу с избирателями.
– Но подполковник полиции Игорь БОРОДАЧЕВ ничего не хотел слушать и кинулся к женщинам с криками: «У вас нет разрешения». На мои слова не обращал никакого внимания и кричал, чтобы меня задержали. К чести остальных полицейских надо сказать, что они не торопились выполнить его указание, – сообщил на сессии ЗС ПК Артем Самсонов и пояснил, в чем он видит причину конфликта. – Подполковник Бородачев – бывший одноклассник моего помощника Юрия Кучина, с которым у него еще в школе сложились негативные отношения.
– За встречей с избирателями прятался пикет. Вот в чем дело. Давайте, коллеги, называть вещи своими именами. Нельзя заниматься подменой понятий, – высказался депутат Дмитрий НОВИКОВ.
– Любой может послать письменное уведомление о проведении пикета за три дня, и этого достаточно. Организаторы вполне могли это сделать. Непонятно, что им мешало поступить в соответствии с законом. Но поскольку Самсонов в прокуратуру обратился, то проверка, безусловно, будет проведена, – заверила представитель прокуратуры в ЗС ПК Ирина ВОЛОДИНА.
В целом депутаты на сессии 25 апреля рассмотрели более 45 вопросов.
Например, во втором и третьем чтениях приняты изменения в закон «Об охране окружающей среды в Приморском крае». Поправки помогут сформировать в Приморье систему мониторинга экологической обстановки.
Приморские депутаты направили в Государственную Думу предложение об увеличении нормы площади жилья, которая предоставляется ветеранам, инвалидам боевых действий, семьям, имеющим детей-инвалидов, и другим категориям граждан, с 18 до 36 квадратных метров.
Парламентарии рассмотрели в первом чтении законопроект «О туристской деятельности...», который признает туризм одним из главных направлений социально-экономического развития Приморского края. После окончательного принятия закон позволит оказывать поддержку туристическим организациям, предоставляя налоговые льготы и налоговые кредиты, а также, содействуя рекламно-информационному обеспечению рынка. Кроме того, за счет средств краевого бюджета станет возможна частичная оплата путешествий, организуемых для детей-сирот, ветеранов, инвалидов и пенсионеров, учащихся и студентов.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
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