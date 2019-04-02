Рулили два товарища

Впервые за 20 лет Владивосток возглавил выходец из краевой администрации

В ближайшей перспективе руководство Приморья и Владивостока будут идти единым курсом. Таков главный итог состоявшегося 28 марта заседания Думы Владивостока, завершившего вторые в истории города непрямые выборы мэра, пишет газета "Золотой Рог".

23 муниципальных депутата утвердили на пост градоначальника кандидатуру Олега ГУМЕНЮКА, поддержанную губернатором Олегом КОЖЕМЯКО, и тем самым завершили очередной период нестабильности власти во Владивостоке.

Финал без сюрпризов

Напомним, что по итогам состоявшегося 18 марта второго этапа конкурса на замещение должности главы Владивостока комиссия во главе с вице-губернатором Приморья Антоном ВОЛОШКО рекомендовала муниципальным депутатам выбрать мэра из следующих кандидатов: и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк, депутат гордумы Кирилл ГРИГОРЬЕВ, общественник Александр ЮРТАЕВ. Голосование по данным кандидатурам провели 28 марта на очередном заседании городского парламента.

На момент открытия заседания в зале заседаний Думы Владивостока присутствовали 28 из 34 депутатов. После доклада председателя конкурсной комиссии, вице-губернатора Приморья по вопросам внутренней политики Антона Волошко, претендентам дали возможность выступить и ответить на вопросы. Но этот этап оказался скорее формальностью: каждый из трех претендентов в общих чертах повторил тезисы, прозвучавшие во время собеседования 18 марта.

- Городские программы должны быть четко взаимосвязаны с региональными, а их выполнение возможно только при полной поддержке администрации края. Сегодня такая поддержка есть у Олега Владимировича, - окончательно снял интригу первый спикер, депутат Думы Владивостока Кирилл Григорьев, призвавший поддержать действующего и.о. мэра.

Олег Гуменюк, выступавший вторым, вновь сосредоточился на вопросах благоустройства Владивостока и развития инфраструктуры. По его словам, в ближайшие год-два планируется масштабный ремонт дорог и ливневой канализации, ремонт Рудневского моста, обновление общественного транспорта и внедрение безналичной оплаты проезда, создание парковочных пространств, расселение ветхого и аварийного жилья. Социальная инфраструктура Владивостока пополнится девятью садами и двумя школами, а также несколькими скверами. Важное значение при реализации этих планов имеет совместная работа с краевой властью, убежден Гуменюк.

Последний претендент на пост мэра, ветеран городской политики Александр Юртаев, поддерживать кого-либо из кандидатов не просил и напрямую с фаворитом конкурса-2019 не полемизировал. Но все же призвал городские власти «не мельчить», занимаясь только текущими проблемами, а сосредоточиться на стратегии – «Владивосток как столица Тихоокеанской России».

- Если у вас будет программа, у вас будут деньги! Дадут федералы, даст ПУТИН, - заключил Юртаев. Вышедшую далеко за рамки регламента эмоциональную речь депутата четырех первых созывов Думы Владивостока был вынужден остановить председатель ее пятого созыва– Андрей БРИК.

Большинство согласилось с губернатором

По итогам открытого рейтингового голосования Олег Гуменюк получил поддержку 23 депутатов, против голосовали пять депутатов-коммунистов. Взявший самоотвод Кирилл Григорьев получил 28 голосов против, Александр Юртаев - 27 голосов против; один депутат при голосовании по его кандидатуре воздержался. Помимо пяти голосов против кандидатуры Гуменюка, шесть из 34 городских депутатов на заседании вовсе не присутствовали – в том числе, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза ЧЕМЕРИС, руководитель фракции КПРФ Евгений ЛЯШЕНКО и его однопартиец Александр ШУКЕВИЧ.

С одной стороны, говорить о полной консолидации депутатского корпуса вокруг фигуры нового мэра Владивостока пока не приходится. Однако такая консолидация в истории столицы Приморья в принципе происходила нечасто. Еще более редкое для Владивостока – и на данный момент, возможно, главное обстоятельство – это полная поддержка нового мэра со стороны руководства Приморья.

- Я абсолютно уверен, что при той поддержке, которую Олегу Гуменюку оказывает губернатор Приморского края Олег Кожемяко, он сможет многое сделать на благо города Владивостока, - поздравил Гуменюка с избранием вице-губернатор Антон Волошко, добавив, что должность главы города – это не только большая честь, но и невероятная ответственность.

Согласно Уставу Владивостока, отсчет полномочий нового мэра начинается с момента принятия городскими депутатами решения о его избрании на должность. Но по заведенной традиции, торжественная церемония вступления в должность мэра Владивостока произойдет несколько позже – в пятницу, 5 апреля. Хронологически это событие практически совпадет с приговором бывшему мэру Игорю ПУШКАРЕВУ – напомним, Тверской суд начнет оглашать решение 2 апреля. Однако Олега Гуменюка рок, довлеющий над мэрами столицы Приморья, не пугает.

- Я не думаю об этом, не собираюсь совершать ничего противоправного. Я пришел работать честно и открыто, - ответил на вопрос «Золотого Рога» новый мэр Владивостока сразу после избрания.

Вот как прокомментировал ситуацию после избрания мэра города Александр ШЕМЕЛЕВ, политический консультант, в 2008-2012 годах занимавший пост вице-губернатора Приморского края по вопросам внутренней политики:

- Решение думы города Владивостока можно считать знаковым в том смысле, что впервые за 20 лет намечается более чем серьезный союз между властями города и края. Такого не было ни при Дарькине, ни при Муклушевском, ни при Тарасенко. То есть сейчас, по общему мнению, город Владивосток нуждается в слаженной, системной без политики работе всех ветвей власти. И связка Олега Кожемяко и Олега Гуменюка может этому способствовать. Поэтому на сегодняшний день, я считаю, есть все предпосылки для того, чтобы была организована нормальная система взаимодействия между городом и краем – нормальная неполитическая система управления городом. То есть как раз то, чего сегодня ждут жители Владивостока.

- Время все рассудит и расставит на свои места. Веркеенко был достаточно эффективным менеджером, эффективным бизнесменом. Он им и остается. Позиция администратора, позиция главы Владивостока – непростая: не всегда ты можешь правильно расставить акценты... На тот момент дума Владивостока приняла правильное решение. То, что не сработал эффект внутренней подготовки, в чем-то – это, может быть, есть. Но я уверен, что дума ошибки не совершала, - рассказал Андрей Брик, председатель Думы Владивостока об ответственности городских депутатов за выбор главы города.

Добавим, что в обозримое время должны быть заполнены вакансии в корпусе заместителей главы города, образовавшиеся после ухода из администрации Сергея ШЕРСТЮКА, Александра ЮРОВА, Юрия БЫСТРОВА, Игоря ТКАЧЕНКО и Натальи ЗУБОВОЙ. Как уточнил Олег Гуменюк, по кандидатурам на эти должности еще идут проверки, поэтому конкретных фамилий своих будущих замов новый глава Владивостока пока называть не стал.

Досье газеты «Золотой Рог»

В финале предыдущего мэрского конкурса дума Владивостока, 21 декабря 2017 года, также голосовала по трем кандидатурам – и.о. мэра Алексей ЛИТВИНОВ, бизнесмен Виталий ВЕРКЕЕНКО, а также Александр Юртаев. Выступая перед депутатами, Литвинов взял самоотвод, и кандидатуру Веркеенко поддержали все 32 народных избранника, принявших участие в заседании. Нового главу города поддержали все пять фракций, включая КПРФ – во многом благодаря тому, что с руководством крайкома партии провел консультации лично врио главы региона Андрей ТАРАСЕНКО.

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Фото PortoFranko.Ru.