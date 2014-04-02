Госдолг Приморья вырос за три года в 15 раз

В Министерстве регионального развития проанализирована динамика основных параметров консолидированных бюджетов субъектов РФ по данным за 2011-2013 годы. Как следует из документа, который был 27 марта размещен на официальном сайте Минрегиона, дальневосточные регионы оказались в лидерах по темпам роста бюджетных расходов и госдолга.

По итогам мониторинга сразу три субъекта ДФО оказались в числе регионов с самым быстрорастущим долгом. Наибольшее увеличение государственного долга отмечено в Еврейской автономной области (в 69 раз), Республике Ингушетия (в 37 раз), Приморском крае (в 15 раз), Сахалинской области (в 9 раз) и Псковской области (в 8 раз).

Всего по состоянию на начало 2014 года объем государственного долга субъектов РФ и муниципальных образований составил 2,026 трлн руб. (1,737 трлн. рублей – долг субъектов РФ, 268 млрд руб. – долг муниципальных образований), что на 60,1% выше объема госдолга на начало 2011 года.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.