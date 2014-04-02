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Владивосток требуют сделать Севастополем на Тихом океане

02 Апреля 2014, 15:25 | Приморье

Сделать из Владивостока отдельный субъект федерации решил депутат городской думы Александр ЮРТАЕВ. Парламентарий хочет инициировать обращение к Владимиру ПУТИНУ о придании Владивостоку статуса города федерального значения. Как и вновь приобретенному Севастополь.

Документ был внесен в думу несколько дней назад за подписью трех депутатов от «Справедливой России», в том числе самого Александра Юртаева. По его мнению, в состав «федерального» Владивостока могли бы войти близлежащие Надеждинский и Хасанский районы, а также Артем. Столицей Приморского края при таком раскладе мог бы стать Уссурийск.

- Проект восстанавливает историческую справедливость, ведь до 1995 года Владивосток фактически пользовался всеми правами отдельного субъекта федерации. Город сам мог принимать тарифы, социальные программы. Но затем постепенно превратился в дотационный, - говорит Юртаев. - Учитывая сегодняшнее внимание руководства страны к Владивостоку, город заслуживает того, чтобы приобрести федеральный статус в качестве отдельного субъекта федерации.

Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор:
Теги: севастополь  статус  крым 



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Комментарии

  • ИсмехИгрех09:27, 05.04.2014#

    Вот уж во истину людям делать нечего! Новые Васюки ! Верно, господин Юртаев! И создадим еще кучу дармоедов с портфелями. . . Если каждый город в России станет самостийным, одних только чиновников будут на порядок больше.

  • Псевдоним09:32, 05.04.2014#

    Пустить козлов в огород!!! Пусть жрут сколько захотят???

  • Псевдоним09:59, 05.04.2014#

    Уссурийск исторически является столицей Приморья, а Владивосток был крепостью и всё.

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