Владивосток требуют сделать Севастополем на Тихом океане

Сделать из Владивостока отдельный субъект федерации решил депутат городской думы Александр ЮРТАЕВ. Парламентарий хочет инициировать обращение к Владимиру ПУТИНУ о придании Владивостоку статуса города федерального значения. Как и вновь приобретенному Севастополь.

Документ был внесен в думу несколько дней назад за подписью трех депутатов от «Справедливой России», в том числе самого Александра Юртаева. По его мнению, в состав «федерального» Владивостока могли бы войти близлежащие Надеждинский и Хасанский районы, а также Артем. Столицей Приморского края при таком раскладе мог бы стать Уссурийск.

- Проект восстанавливает историческую справедливость, ведь до 1995 года Владивосток фактически пользовался всеми правами отдельного субъекта федерации. Город сам мог принимать тарифы, социальные программы. Но затем постепенно превратился в дотационный, - говорит Юртаев. - Учитывая сегодняшнее внимание руководства страны к Владивостоку, город заслуживает того, чтобы приобрести федеральный статус в качестве отдельного субъекта федерации.

Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.