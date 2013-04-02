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Объявлен конкурс на лучший эскиз логотипа Приморского края

02 Апреля 2013, 11:36 | Приморье

 

Департамент культуры Приморского края объявляет о старте открытого краевого конкурса на лучший эскиз логотипа Приморского края.

Конкурс проводится по следующим номинациям: туристический логотип Приморского края (унификация знаковой системы Приморского края; символ Приморского края, как для самих жителей, так и гостей края); логотип 75-летия со дня основания Приморского края (отражение символики Приморского края с воплощением оригинальных идей, соответствующих предстоящему торжеству).

Как отметила директор департамента культуры Приморского края Анна Алеко, у каждого жителя Приморского края есть уникальный шанс принять участие в конкурсе:  «Среди главных задач проведения конкурса - создание благоприятного имиджа Приморского края, формирование положительного восприятия и творческих ассоциаций у жителей и гостей региона о Приморском крае».

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и эскиз логотипа в адрес Оргкомитета не позднее 15 июня 2013 года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Заявку на участие можно скачать на странице департамента культурыhttp://www.primorsky.ru/news/festivals-competitions/31627/ и отправить в Оргкомитет конкурса по адресу: 690007, Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, телефон 2-41-27-59, электронная почта:  cultprim@primorsky.ru.

Оргкомитет подводит итоги конкурса до 30 июня 2013 года. Победителям в каждой номинации будут вручаться дипломы и памятные подарки от департамента культуры Приморского края.

Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Приморского края: www.primorsky.ru и на сайте генерального информационного партнера конкурса: www.primafisha.ru, www.primamedia.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: логотип  культура 



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