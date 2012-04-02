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Председатель Думы г. Дальнегорска наказан за невыполнение требования судебного пристава

02 Апреля 2012, 13:27 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля, ZRPRESS. Председатель Думы г. Дальнегорска Александр Теребилов привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве.

Судебные приставы отдела судебных приставов по Дальнегорскому городскому округу вынесли постановление об административном правонарушении в соответствии с п.1 ст. 17.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства об исполнительном производстве) в отношении председателя Думы г. Дальнегорска.

Дело в том, что Александр Теребилов отказался получать исполнительные документы, содержащие требование исполнить решение суда о приостановлении действия решения Думы Дальнегорского городского округа от 19 марта 2012 года № 245 «Об удалении Главы Дальнегорского городского округа Крутикова Г.М. в отставку и досрочном прекращении полномочий», сообщив, что получит все документы в другое время. Однако в назначенное время так и не явился к месту совершения исполнительных действий, тем самым не выполнив законное требование судебного пристава-исполнителя.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель составил в отношении должностного лица протокол о совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 17.14. КРФоАП за невыполнение законных требований судебного пристава.

Материалы дела об административном правонарушении рассмотрены и Александру Теребилову вручено постановление о наложении административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

Автор: УФССП России по Приморскому краю
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