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Глава Минвостокразвития посетит Приморский край
В ходе поездки он проведет совещание по результатам работы Министерства в 2017 году. В заседании примет участие Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, директор Корпорации Развития Дальнего Востока Денис Тихонов, представители Минвостокразвития и Правительства Камчатки, депутаты Законодательного собрания, главы муниципальных районов региона, резиденты ТОР «Камчатка», получатели Дальневосточных гектаров.
Александр Галушка также посетит всемирно известную гонку на собачьих упряжках «Берингия». В 2018 году «Берингия» пройдет по новому маршруту. Старт гонки будет дан в с. Мильково (Камчатский край), а финиш в с. Марково (Чукотский автономный округ). Общая протяженность маршрута составит более 2050 км, что позволит Гонке «Берингия – 2018» стать самой протяженной в мире гонкой на собачьих упряжках за всю историю проведения гонок.
Напомним, «Берингия» ежегодно проводится в Камчатском крае с апреля 1990 года. Организаторы не только поддерживают национальную культуру ездового собаководства, сохраняя историю региона и народов его населяющих, но и развивают её, выводя на современный, спортивный уровень.
После Камчатки глава Минвостокразвития посетит Приморский край и Сахалинскую область.
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