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Глава Минвостокразвития посетит Приморский край

02 Марта 2018, 12:00 | Приморье
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка прибыл с рабочим визитом на Камчатку сегодня, 2 марта, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ходе поездки он проведет совещание по результатам работы Министерства в 2017 году. В заседании примет участие Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, директор Корпорации Развития Дальнего Востока Денис Тихонов, представители Минвостокразвития и Правительства Камчатки, депутаты Законодательного собрания, главы муниципальных районов региона, резиденты ТОР «Камчатка», получатели Дальневосточных гектаров.

Александр Галушка также посетит всемирно известную гонку на собачьих упряжках «Берингия».  В 2018 году «Берингия» пройдет по новому маршруту. Старт гонки будет дан в с. Мильково (Камчатский край), а финиш в с. Марково (Чукотский автономный округ). Общая протяженность маршрута составит более 2050 км, что позволит Гонке «Берингия – 2018» стать самой протяженной в мире гонкой на собачьих упряжках за всю историю проведения гонок.

Напомним, «Берингия» ежегодно проводится в Камчатском крае с апреля 1990 года. Организаторы не только поддерживают национальную культуру ездового собаководства, сохраняя историю региона и народов его населяющих, но и развивают её, выводя на современный, спортивный уровень.
После Камчатки глава Минвостокразвития посетит Приморский край и Сахалинскую область.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
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Теги: Галушка 






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