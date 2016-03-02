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В Приморье мэр крупного города решил стать депутатом Госдумы
Глава Артемовского городского округа Владимир НОВИКОВ решил побороться за место в Государственной думе по одномандатному округу с центром в Артеме. В четверг, 25 февраля, региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования «Единой России» официально зарегистрировал его кандидатом на праймериз, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В минувшем году возглавляющий Артем с 2000 года Владимир Новиков стал первым мэром, избранным на свой пост по конкурсу после реформы местного самоуправления. До этого он трижды побеждал на прямых выборах, в последний раз получив поддержку 90% избирателей. Однако на выборах-2016 глава АГО решил перелистнуть эту страницу своей политической карьеры и выдвинуться кандидатом в федеральный парламент по одномандатному округу №63, центр которого как раз будет находиться в Артеме. Однако, помимо «родной» территории, Новикову предстоит заручиться поддержкой жителей двух районов Владивостока, Фокино, Большого Камня, Спасска-Дальнего, а также Шкотовского, Михайловского, Черниговского, Хорольского и Спасского районов.
По информации «Золотого Рога», вариант участия в праймериз не исключают и главы еще нескольких муниципальных образований Приморья. В свою очередь, Владимир Новиков стал первым из четырех зарегистрированных на конец февраля участников праймериз, кто решил баллотироваться именно по «артемовскому» округу №63, и первым из политических тяжеловесов, вступивших в гонку. Еще два претендента, Александр ЩЕРБАКОВ и Олег ГУСТИЛИН, намерены избираться по округу №64 с центром в Арсеньеве, а политактивистка Майя ШАЛУНОВА хочет войти в региональную группу списка «ЕР» по Дальнему Востоку.
- Владимир Новиков, без сомнения, достойный кандидат в Госдуму. Но его выдвижение на праймериз может быть и технологическим шагом, - рассуждает директор Дальневосточного консалтингового центра, политолог Петр ХАНАС. - Участие политика такого уровня в предварительном голосовании позволит придать дополнительный вес площадке праймериз. Бренд «ЕР» на этом округе будет привязан к персоне Новикова, что, безусловно, поможет партии...
А сегодня, 1 марта, региональный оргкомитет праймериз в Приморье должен утвердить Положение о порядке проведения предварительного голосования по определению кандидатов в Законодательное Собрание, после чего стартует прием заявлений от желающих. Дата предварительного голосования по кандидатам в ЗС ПК будет той же, что и по кандидатам в Госдуму, - 22 мая.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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