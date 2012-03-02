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Заработал официальный сайт врио губернатора Приморья

02 Марта 2012, 20:41 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 2 марта, ZRPRESS. На странице http://mikl.primorsky.ru/ жители края смогут обратиться к руководителю региона Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с любым вопросом, а также узнать последние новости, посмотреть фото и видеоматериалы о работе врио губернатора, сообщили в пресс-службе администрации края.

На сайте есть возможность прикреплять к сообщениям ссылки на фото и видео файлы, содержащие факты, на которые необходимо обратить внимание администрации края. Каждое обращение обещают рассмотреть.

"Открытие сайта связано с решением одной из ключевых задач администрации Приморского края — налаживанием живого общения с жителями региона и реализацией функции общественного контроля, - отметил в приветственном слове Миклушевский. – Я очень надеюсь, что этот сайт станет реальным инструментом для открытого диалога".

"Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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Комментарии

  • Псевдоним23:34, 29.04.2013#

    Уважаемый Губернатор, хотелось бы услышать от Вас лично, ВЫ что не знали что в Новошахтинске живёт МНОГО-ДЕТНАЯ семья?, и почему Вы только сейчас нашли время на встречу?

  • Лиана22:33, 28.08.2013#

    Уважаемый Владимир Владимирович! Просим Вас о включении в программу по ремонту дорог в г. Владивостоке в 2013 году (ремонт дороги к домам №11 и №13 по ул. Слуцкого, устройство тротуаров, ремонт асфальтового покрытия придомовой территории). С момента постройки домов(1954 год) не была устроена подъездная дорога, в соответствии со СНиП и ГОСТ, отсутствуют тротуары и асфальтовое покрытие. Жителям наших домов приходится идти по проезжей части дороги, что представляет угрозу для жизни. Асфальтовое покрытие придомовой территории полностью разрушено, не организованы ливнестоки, во время сильных дождей происходит затопление подъездов домов дождевой водой с канализационнами стоками.

  • Сергей20:27, 21.01.2016#

    Владимир Владимирович!Вами Вами было дано указание обеспечить населённые пункты дровам. И взято под ваш контроль. Уже 4 года нет деляны для жителей с. Межгорья Кировского района. Жители пишут заявления. обращаются к главе района, лесничества. Пишут в прокуратуру. Только всё бесполезно. К кому ещё обращаться? Или идти воровать лес? Или замерзать? Подскажите?

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