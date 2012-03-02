Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Заработал официальный сайт врио губернатора Приморья
ПРИМОРЬЕ, 2 марта, ZRPRESS. На странице http://mikl.primorsky.ru/ жители края смогут обратиться к руководителю региона Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с любым вопросом, а также узнать последние новости, посмотреть фото и видеоматериалы о работе врио губернатора, сообщили в пресс-службе администрации края.
На сайте есть возможность прикреплять к сообщениям ссылки на фото и видео файлы, содержащие факты, на которые необходимо обратить внимание администрации края. Каждое обращение обещают рассмотреть.
"Открытие сайта связано с решением одной из ключевых задач администрации Приморского края — налаживанием живого общения с жителями региона и реализацией функции общественного контроля, - отметил в приветственном слове Миклушевский. – Я очень надеюсь, что этот сайт станет реальным инструментом для открытого диалога".
"Золотой Рог".
Новости тематики
- "Ростелеком" запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента
- В Приморье ветераны Великой Отечественной войны могут позвонить однополчанам бесплатно
- Власти Приморья будут "дружить" через Сеть
- В Приморье начал работу call-центр для вопросов губернатору
- Заработал официальный сайт врио губернатора Приморья
- Заработал официальный сайт врио губернатора Приморья
Новости раздела
- В Кавалерово выберут депутатов районной Думы
- Глава Приморья намерен собрать предложения по развитию территории с жителей
- Глава Приморья: Будем искать нефть в крае
- Претенденты на пост главы Приморья рассказали о своих зарплатах
- Андрей Тарасенко предложил подумать о будущем
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Бывалые депутаты не торопятся переизбраться
- Вышли из строя
- В Приморье за выборами будут следить общественные наблюдатели
- Пенсионная реформа угрожает выборам губернаторов и депутатов от "Единой России"
Комментарии
-
-
Лиана22:33, 28.08.2013#
Уважаемый Владимир Владимирович! Просим Вас о включении в программу по ремонту дорог в г. Владивостоке в 2013 году (ремонт дороги к домам №11 и №13 по ул. Слуцкого, устройство тротуаров, ремонт асфальтового покрытия придомовой территории). С момента постройки домов(1954 год) не была устроена подъездная дорога, в соответствии со СНиП и ГОСТ, отсутствуют тротуары и асфальтовое покрытие. Жителям наших домов приходится идти по проезжей части дороги, что представляет угрозу для жизни. Асфальтовое покрытие придомовой территории полностью разрушено, не организованы ливнестоки, во время сильных дождей происходит затопление подъездов домов дождевой водой с канализационнами стоками.
-
Сергей20:27, 21.01.2016#
Владимир Владимирович!Вами Вами было дано указание обеспечить населённые пункты дровам. И взято под ваш контроль. Уже 4 года нет деляны для жителей с. Межгорья Кировского района. Жители пишут заявления. обращаются к главе района, лесничества. Пишут в прокуратуру. Только всё бесполезно. К кому ещё обращаться? Или идти воровать лес? Или замерзать? Подскажите?
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель
Уважаемый Губернатор, хотелось бы услышать от Вас лично, ВЫ что не знали что в Новошахтинске живёт МНОГО-ДЕТНАЯ семья?, и почему Вы только сейчас нашли время на встречу?