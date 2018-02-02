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В администрации Владивостока произошло новое кадровое назначение
02 Февраля 2018, 17:15 | Приморье
Новым заместителем главы администрации Владивостока назначен Сергей Шерстюк
Сергей Шерстюк будет курировать вопросы транспорта, экономики и развития предпринимательства, наружной рекламы и информации, а также управления бухгалтерии, планирования и организационной работы, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
К своим обязанностям Сергей Шерстюк приступил 1 февраля.
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Теги: администрация кадры Владивостока
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