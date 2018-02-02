В администрации Владивостока произошло новое кадровое назначение

Новым заместителем главы администрации Владивостока назначен Сергей Шерстюк

Сергей Шерстюк будет курировать вопросы транспорта, экономики и развития предпринимательства, наружной рекламы и информации, а также управления бухгалтерии, планирования и организационной работы, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

К своим обязанностям Сергей Шерстюк приступил 1 февраля.