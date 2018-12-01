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"Мнение руководства коммунистов не совпадает с мнением жителей Приморья"
Сенатор от Приморья Светлана Горячева жестко отреагировала на предложение руководства крайкома КПРФ портить на выборах бюллетени
Представитель Приморского края в Совете федерации России Светлана Горячева считает, что призыв руководства региональных коммунистов игнорировать выборы губернатора либо портить бюллетени противоречит мнению простых людей, в том числе коммунистов на местах.
- Всю эту неделю, как член Совета Федераций, я езжу по территориям. Я побывала в Уссурийске, в Михайловском районе, в Большом Камне, в Фокино. Я встречалась с рабочими коллективами, и никто нигде ни в одной аудитории мне не сказали, что люди хотят портить бюллетени или не хотят идти на выборы. Простые люди говорят, что надо идти голосовать и избрать губернатора. В крае должен быть хозяин, - отметила Горячева в разговоре с журналистами.
По словам сенатора, людям импонирует социальная политика, которая проводится сейчас региональной властью: "Уделяется большое внимание социальным законам, которые касаются и детского питания, и помощи молодым педагогам и врачам. Принят важный закон о «детях войны», которых практически прировняли к ветеранам труда, и это очень важно для людей, потому что на них тоже будут распространяться льготы. И врачи, и учителя, с которыми я встречалась, одобряют и поддерживают эти изменения. И если руководство коммунистов не видит и не понимает, что эти законы направлены на улучшение жизни приморцев, тогда пусть они скажут, кто они на самом деле, какие они коммунисты", - подчеркнула Светлана Горячева .
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Светлана Петровна идите на покой уже, сейчас самое время пусть вас запомнят не с плохой стороны, потому что сегодняшние ваши действия очень негативно скажутся на вашем будущем!!! Бывает такое что не на того поставила))))! Должность сенатора пообещал кожемяко вам)))! А голосовать люди пойдут и будут это делать не так как вы и ваш едросовец кожемяко заставляют!!!