"Мнение руководства коммунистов не совпадает с мнением жителей Приморья"

Сенатор от Приморья Светлана Горячева жестко отреагировала на предложение руководства крайкома КПРФ портить на выборах бюллетени

Представитель Приморского края в Совете федерации России Светлана Горячева считает, что призыв руководства региональных коммунистов игнорировать выборы губернатора либо портить бюллетени противоречит мнению простых людей, в том числе коммунистов на местах.

- Всю эту неделю, как член Совета Федераций, я езжу по территориям. Я побывала в Уссурийске, в Михайловском районе, в Большом Камне, в Фокино. Я встречалась с рабочими коллективами, и никто нигде ни в одной аудитории мне не сказали, что люди хотят портить бюллетени или не хотят идти на выборы. Простые люди говорят, что надо идти голосовать и избрать губернатора. В крае должен быть хозяин, - отметила Горячева в разговоре с журналистами.

По словам сенатора, людям импонирует социальная политика, которая проводится сейчас региональной властью: "Уделяется большое внимание социальным законам, которые касаются и детского питания, и помощи молодым педагогам и врачам. Принят важный закон о «детях войны», которых практически прировняли к ветеранам труда, и это очень важно для людей, потому что на них тоже будут распространяться льготы. И врачи, и учителя, с которыми я встречалась, одобряют и поддерживают эти изменения. И если руководство коммунистов не видит и не понимает, что эти законы направлены на улучшение жизни приморцев, тогда пусть они скажут, кто они на самом деле, какие они коммунисты", - подчеркнула Светлана Горячева .