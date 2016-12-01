www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.24 р. 100 JPY: 57.87 р.
EUR: 69.34 р. 10 CNY: 94.73 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Владивосток будет жить по "бюджету выживания"

01 Декабря 2016, 15:00 | Приморье

На минувшей неделе Дума Владивостока утвердила бюджет города на 2017 год, который скептики уже успели назвать «бюджетом выживания». На деле речь идет об оптимизации расходов с целью избежать дефицита бюджета и увеличения муниципального долга.

Принятый документ не предусматривает строительства новых дорог (в том числе на Русском острове) и новых социальных объектов, по сравнению с предыдущим годом сокращены объемы ремонта многоквартирных домов и программа по обеспечению доступным жильем. Однако благодаря оптимизации расходов бюджет Владивостока, как и в 2016 году, вновь является бездефицитным: по плану доходы и расходы казны составят по 11,4 млрд рублей. При этом более 50% расходов бюджета пойдет на решение социальных вопросов, а объем финансирования наказов избирателей увеличен почти в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом.

На последующие два года городской бюджет запланирован с профицитом: в 2018 году доходы и расходы должны составить 11,66 млрд рублей и 11,26 млрд рублей соответственно, а в 2019 году при доходах казны в 11,78 млрд рублей предполагается потратить 11,38 млрд рублей.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: бюджет 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru