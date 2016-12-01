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Владивосток будет жить по "бюджету выживания"
На минувшей неделе Дума Владивостока утвердила бюджет города на 2017 год, который скептики уже успели назвать «бюджетом выживания». На деле речь идет об оптимизации расходов с целью избежать дефицита бюджета и увеличения муниципального долга.
Принятый документ не предусматривает строительства новых дорог (в том числе на Русском острове) и новых социальных объектов, по сравнению с предыдущим годом сокращены объемы ремонта многоквартирных домов и программа по обеспечению доступным жильем. Однако благодаря оптимизации расходов бюджет Владивостока, как и в 2016 году, вновь является бездефицитным: по плану доходы и расходы казны составят по 11,4 млрд рублей. При этом более 50% расходов бюджета пойдет на решение социальных вопросов, а объем финансирования наказов избирателей увеличен почти в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом.
На последующие два года городской бюджет запланирован с профицитом: в 2018 году доходы и расходы должны составить 11,66 млрд рублей и 11,26 млрд рублей соответственно, а в 2019 году при доходах казны в 11,78 млрд рублей предполагается потратить 11,38 млрд рублей.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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