У Фонда имущества новый руководитель

Директором Фонда имущества Приморского края назначена Елена ФЕДЮНИНА, до этого занимавшая должность заместителя директора Фонда по правовым вопросам.

Елена Николаевна известна как профессионал в этой отрасли, поэтому ее назначение не случайно. Напомним, что в конце 2009 года фонд имущества возглавил Евгений ФОРОСТЯНЫЙ, ранее исполнявший обязанности руководителя департамента имущественных отношений администрации края.