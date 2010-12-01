В режиме прямого диалога

Бурный рост малых предприятий в Приморском крае - немалая заслуга представителей законодательной власти. По словам председателя Общественного совета предпринимателей Приморья Марины ШЕМИЛИНОЙ, депутаты Законодательного Собрания Приморского края всегда поддерживают инициативы малого бизнеса и своевременно вносят необходимые корректировки в краевые законы.

«Бизнес-сообщество отмечает, что в последние годы депутатский корпус очень вдумчиво подходил к корректировкам в краевую целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае на 2008-2010 годы». Более того, еще на момент принятия программы депутаты по рекомендациям комитета по экономической политики и собственности внесли более 60 поправок, которые были выработаны в ходе круглых столов и обсуждений в предпринимательском сообществе города и края», - рассказала на съезде лидер предпринимательского движения в Приморье.

Кстати, принятая Законодательным Собранием краевая целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2008-2010 годы» и одноименный закон стали итогом последнего съезда предпринимателей 3 года назад. Они предусматривают субсидирование процентных ставок по кредитам, получение грантов на открытие бизнеса и другие меры поддержки.

Повышенное внимание депутатов к проблемам предпринимателей не случайно. Как подчеркнул в своем докладе на съезде предпринимателей председатель Законодательного собрания Виктор ГОРЧАКОВ, доля малого бизнеса в региональном валовом продукте составляет 22,3% и выросла за год на 3,5%. «Только с вашей помощью и поддержкой мы сможем увеличить динамику развития экономики, - подчеркнул спикер на съезде. - Малый бизнес показывает устойчивость к экономическим потрясениям. Количество задействованных в нем работников постоянно растет. Радует, что со времени проведения предыдущего съезда предпринимателей объем финансовой помощи со стороны государства увеличился в 7 раз. Для сравнения: в 2007 году это было 12 млн рублей, в бюджете этого года - 193 млн рублей. В рамках краевой программы развития предпринимательства создана инфраструктура поддержки небольших предприятий. В этом году в крае заработал гарантийный фонд, поэтому микропредприятия получили облегченный доступ к финансовым ресурсам».

Совместная работа в режиме прямого диалога между предпринимателями и депутатами помогает снимать административные барьеры путем разработки новых законопроектов и внесения изменений в действующее законодательство. Так, депутатский корпус принял самые льготные условия реализации имущественного права при выкупе муниципальной собственности. Речь идет о реализации 159-го Федерального закона. Субъекты малого бизнеса Приморья, попадающие под действие закона, могут выкупать свои помещения площадью до 1000 кв. м и воспользоваться рассрочкой до 5 лет. В других регионах рассрочка дается в основном на год, а площадь может быть ограничена 150 кв. м.

Особое внимание депутаты уделяли ситуации в моногородах Приморского края. Первоначально данный вопрос был рассмотрен и поддержан на заседании комитета по экономической политике и собственности. Еще весной депутатский корпус скорректировали краевую программу поддержки малого и среднего предпринимательства в части, касающейся бизнеса в моногородах. В ходе сессии Законодательного Собрания данные изменения были поддержаны сразу в трех чтениях, и в этом году на развитие малого и среднего предпринимательства будут перечислены дополнительные средства: 60 млн рублей - в бюджет Дальнегорска и 20 млн рублей - в бюджет Светлогорья.

Как было отмечено на съезде предпринимателей, в Приморье одна из самых низких на Дальнем Востоке налоговых нагрузок на субъекты малого и среднего бизнеса. А недавние изменения, внесенные депутатами в закон «Об упрощенной системе налогообложения на основе патента для индивидуальных предпринимателей в Приморском крае», делают патент самым привлекательным для небольших компаний. Они коснулись тех, чей бизнес связан со сферой автотранспортных услуг и общепитом.

Принято решение дифференцировать размеры годового дохода по оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов и по перевозке пассажиров. А услуги общественного питания разделили предпринимателей на тех, кто имеет залы обслуживания посетителей, и тех, кто оказывает услуги общепита без залов для посетителей. Тем самым патент для предпринимателей этих видов дал оптимальную налоговую нагрузку.

В крае наметилась устойчивая линия взаимодействия представительной власти и предпринимательского сообщества. От имени ЗС, как правило, взаимодействие с общественными движениями малого бизнеса осуществляют депутаты Джамбулат ТЕКИЕВ, Леонид ПРЕМИНГЕР и Александр ЕРМОЛАЕВ. Сами выходцы из малого бизнеса, они своевременно обостряют ту или иную проблему и предлагают пути ее решения.

В июле этого года по инициативе Законодательного собрания прошел круглый стол, посвященный проблемам малого и среднего бизнеса, на котором члены бизнес-сообщества могли высказаться и выступить со своими конкретными предложениями. «Основное рациональное звено прошедшего мероприятия - возможность для малого бизнеса высказать свои чаяния. Но не все предприниматели еще понимают свою роль, - считает депутат Законодательного собрания Александр Ермолаев. - Первый шаг как раз необходим от них, а законодатели всегда поддержат малый и средний бизнес».

Неслучайно на III съезде предприниматели вновь обратились к краевым депутатам за помощью, выразив свое возмущение повышением в 2-4 раза налоговой нагрузки согласно 212 Федеральному закону и попросили Законодательное Собрание выйти с законодательной инициативной по введению моратория на этот закон.