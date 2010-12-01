Бюджет-2011 рождается в спорах

Депутаты предложили увеличить расходы на приобретение новой техники для села и увеличить финансирование социальных расходов. Поправки в бюджет Приморья на 2011 год они озвучили на комитете по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, заседание которого состоялось в конце прошлой недели в рамках процесса подготовки бюджета края к процедуре второго чтения.

Нужно отметить, что даже основные параметры бюджета-2011 изменятся, поскольку федеральный центр выделил Приморью дополнительные средства.

- Мы должны вернуться к процедуре первого чтения, так как после принятия федерального бюджета появились дополнительные сведения о средствах, которые получит край в 2011 году. Кроме того, мы уточнили размеры своих доходов. В итоге изменятся основные параметры краевого бюджета, - пояснил на заседании комитета 1-й вице-губернатор Александр КОСТЕНКО.

Ожидается, что доходная часть вырастет на 2,5 млрд рублей и составит 68,028 млрд рублей. Основная часть дополнительных средств поступит из федерального бюджета. Собственная доходная база увеличится на 153 млн рублей за счет приватизации имущества, продажи земельных участков и аренды.

Расходы от первоначального проекта увеличатся на 2,7 млрд рублей и составят 74,760 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на строительство объектов саммита АТЭС, ремонт учреждений здравоохранения, компенсации льготным категориям, программы по развитию физической культуры и спорта, энергосбережения.

Селу нужна техника

Но главное, депутаты предложили увеличить субсидирование сельского хозяйства. На сегодняшний день в Приморье используется всего лишь около половины имеющейся пашни. Уборка проходит за 40-50 дней, хотя должна укладываться в 10-15 дней. В результате сельчане ежегодно теряют около трети всего урожая. А все из-за того, что не хватает техники.

Законодатели предлагают дать сельскому хозяйству дополнительно 550 млн рублей.

- Из общей суммы 200 млн рублей предполагалось направить на усиление технической оснащенности. Эти средства позволили бы ежегодно субсидировать приобретение не менее 100 зерноуборочных комбайнов, обеспечили бы прирост используемой пашни на 30 тыс. га ежегодно, создали бы более 1 тыс. рабочих мест, - пояснил «ЗР» председатель Комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК Сергей СИДОРЕНКО. - В результате снизились бы потери при уборке урожая и повысилась бы эффективность отрасли.

Причем техника нужна не только на полях, но и в подсобных хозяйствах. Субсидирование приобретения малогабаритной техники для личных подсобных хозяйств позволило бы дополнительно занять еще более 500 сельских семей, уверены специалисты.

Детям - хорошие школы

Сельчане нуждаются не только в технике, но и в школах. Депутаты предложили администрации края выделить по статье «Образование» дополнительно 257 млн рублей. Из них 127 млн предполагается направить на строительство школы в селе Шумное, которое является административным центром сразу нескольких сел.

Существующая школа №5 находится в отдельно стоящих зданиях, причем их состояние оставляет желать лучшего и не отвечает требованиям санитарно-гигиенических и пожарных норм.

Новая же школа предусматривает и блок детского сада на 50 мест. Здание, на строительство которого только в 2010 году выделено 50 млн рублей, позволит охватить дошкольным и школьным образованием всех 517 детей.

Кроме того, законодатели предлагают выделить 100 млн рублей на строительство школы в селе Рощино Красноармейского муниципального района, где сейчас на одного ученика приходится всего 1,2 квадратных метра.

Еще 30 млн рублей депутаты предлагают направить на реконструкцию школы в селе Веселый Яр, в которой нет условия для занятий спортом. Да что там спортзал, в школе нет даже туалетов и горячей воды.

Долгожданные очистные

Нуждаются сельчане и в укреплении жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому законодатели намерены увеличить расходы по этой статье на 47,7 млн рублей. Львиная доля, 38,5 млн рублей, предназначена для строительства очистных сооружений в селе Кневичи Артемовского городского округа.

Построив в 90-е годы прошлого столетия комплекс многоквартирных домов, в которых сейчас живут 2,5 тыс. человек, строители не завершили возведение системы канализации и очистных сооружений. С момента заселения канализационные стоки в этих домах сбрасываются прямо в подвалы. Фекальные воды разрушают фундаменты зданий. Вонь стоит такая, что доносится до строящегося здания нового аэровокзала, до которого всего-то 1,5 км. На решение проблемы нужно 45,61 млн рублей.

Требуют капитального ремонта очистные сооружения в селе Покровка Октябрьского района, водовод в селе Безверхово Хасанского муниципального района.

Очаги культуры не потухнут

Депутаты предлагают построить новый Дом культуры в селе Лазо Лазовского муниципального района. Существующий был построен еще в 1958 году и пришел в аварийное состояние.

На возведение нового здание требуется 71,5 млн рублей. На 2011 год депутаты предлагают предусмотреть расходы в 41 млн рублей. По окончании строительства сельчане получат центр культуры на 228 посетителей со зрительным залом на 178 мест и библиотекой на 25 тыс. единиц книжного фонда.

Село Турий Рог Ханкайского муниципального района нуждается в фельдшерско-акушерском пункте. Сейчас ближайшее лечебно-профилактическое учреждение находится в селе Камень-Рыболов, то есть на расстоянии 60 км. На строительство медпункта нужно 4,3 млн рублей. Депутаты готовы их выделить. Осталось договориться с администрацией Приморского края.