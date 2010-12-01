«Другая Россия» в обороне

23 ноября президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступил с политическим блогом, в котором заявил, что если у оппозиции нет шанса выиграть в честной борьбе, то она деградирует. «ЗР» решил посмотреть, что реально происходит с оппозицией в Приморье.

Не секрет, что «красной тряпкой» для власти стала «Другая Россия». Политическое противостояние органов власти и представителей этой партии в Приморье сегодня переросло в судебное.

Так, лидеры приморского отделения «Другой России» Игорь ПОПОВ и Александр КУРОВ 8 октября, накануне проведения краевой учредительной конференции партии, подверглись обыску. У них изъяли цифровую технику и литературу. Например, у Курова отобрали свободно продающуюся книгу Эдуарда ЛИМОНОВА, «Так говорил Заратустра» Фридриха НИЦШЕ. У Попова - даже текст Владимира МАЯКОВСКОГО о февральской революции, переписанный от руки. Оперативники изъяли заявления приморцев о вступлении в партию «Другая Россия». Затем Александра Курова с Игорем Поповым задержали и допросили в Центре по противодействию экстремизму.

Им предъявили обвинение в деятельности запрещенной Национал-большевистской партии (НБП) по ст. 282 УК РФ. Курова также обвиняют в оскорблении социальной группы «представители власти». Через три дня они получили на руки копии постановления, откуда с удивлением узнали, что «Куров и Попов поставлены в известность 5 октября».

Тем не менее приморские сторонники «Другой России» провели 16 октября конференцию регионального отделения партии. Председателем исполкома избран Игорь Попов. 2 и 3 ноября он подал жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела. Однако на заседании 22 ноября Ленинский районный суд Владивостока встал на сторону следствия. В качестве доказательства его участия в деятельности НБП в постановлении указываются четыре эпизода.

Так, по данным следствия, 20 марта 2010 года Куров и Попов участвовали в проведении несанкционированного митинга. Игорь Попов с трибуны представился национал-большевиком и предложил всем голосовать за Эдуарда Лимонова на выборах президента РФ в 2012 году, после чего демонстрировал плакат «Путин, застрелись!».

- Я действительно на митинге 20 марта представился национал-большевиком. Но представиться вовсе не означает, что я член НБП. Ведь национал-большевиками себя называют представители разных организаций. Я предложил голосовать за Лимонова и не вижу в этом нарушения закона, так как Эдуард Лимонов имеет право баллотироваться на любых выборах согласно избирательному законодательству, - пояснил Игорь Попов.

1 мая Попов участвовал в проведении митинга, в ходе которого публично с трибуны представлялся сторонником Эдуарда Лимонова, приводит следующее доказательство следователь.

- Я действительно участвовал в митинге и публично представлялся его сторонником. Данное заявление не подтверждает моей принадлежности к НБП, - утверждает Игорь Попов.

Третий эпизод датирован 29 июня. Александр Куров и Игорь Попов в сквере имени Суханова распространяли листовки НБП. В них содержались сведения о членах организации, которые, по мнению Курова и Попова, погибли либо привлечены к уголовной ответственности в связи с участием в деятельности партии.

- В парке мы были, но листовки не распространяли. Мы их приклеили липкой лентой к основанию памятника Суханову, - пояснил Игорь Попов.

И наконец, последнее доказательство участия оппозиционеров в НБП, по версии следователя, основывается на том, что с 7 ноября 2009 года по настоящее время на основном информационном Интернет-ресурсе партии они представлены как нацболы.

- Названный сайт никогда не принадлежал юридическому лицу «Национал-большевистская партия». Этих доказательств нет и у следствия. А то, что я и Куров фигурировали на этом сайте как «нацболы», не доказывает нашего участия в деятельности партии, - парировал в суде Игорь Попов.

После суда он сообщил «ЗР», что намерен подать кассационную жалобу в Приморский краевой суд.

- Хочу добавить, что членов «Другой России», которые не проходят по делу, но являются членами исполкома, а также их знакомых по телефону вызывает неизвестный человек, представляясь следователем. Одного члена исполкома 23 ноября сорвали с места работы и увезли на беседу. Все это говорит только об одном: власти очень боятся «Другой России», поэтому дали указку давить, ликвидировать и фабриковать уголовные дела на ее сторонников, - считает Попов.