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В администрации Приморья - новое назначение
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора. Им стал Алексей Немков, занимавший должность заместителя генерального директора «Росморпорта», сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края.
Как сообщила пресс-секретарь главы региона Олеся Ясевич, в краевой Администрации Алексей Немков будет курировать вопросы строительства, стройнадзора, земельных и имущественных отношений.
«В "Росморпорте" Алексей Николаевич также занимался вопросами капитального строительства, проявил себя как эффективный управленец. В числе заслуг – несколько серьезных инфраструктурных проектов, в том числе, на территории Дальнего Востока, а также строительство олимпийских объектов», – прокомментировала пресс-секретарь.
Досье "Золотого Рога"
Алексей Николаевич Немков родился 10 сентября 1961 года в Алма-Ате Казахской ССР.
В 1983 году окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации «инженер-строитель».
В 2006 году окончил Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой России) по специальности «управление инженерно-техническими воинскими формированиями и дорожно-строительными воинскими формированиями» с присвоением квалификации «специалист в области военного управления».
В 2009 году Алексею Немкову присуждена ученая степень кандидата технических наук.
Трудовую деятельность начал в 1983 году с должности мастера, прораба в «Главалмаатастрой». С октября 1984 по январь 2011 года проходил службу в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, последовательно занимал должности инженера-прораба, прораба, начальника участка, главного инженера строительного управления, начальника строительного управления, управляющего трестом, заместителя директора, первого заместителя директора Спецстроя России.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
С февраля 2012 по февраль 2013 года – руководитель ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры Российской Федерации. С июля по октябрь 2013 года занимал должность советника генерального директора ФГУП «Росморпорт». В октябре 2013 года переведен на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству ФГУП «Росморпорт».
Указом Президента Алексею Немкову присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Имеет более 25 медалей и нагрудных знаков.
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