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Глава Приморья уволил директора департамента администрации края
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко освободил от должности директора краевого департамента экономики и развития предпринимательства Сергея Павленко с 1 ноября, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Место Сергея Павленко в краевой администрации займет Анна Терлецкая, сменив должность заместителя директора департамента на и.о. директора департамента. Сам Сергей Павленко перейдет на работу в Инвестиционное агентство Приморья.
Напомним, Андрей Тарасенко продолжает формировать свою команду, обновляя кадры там, где считает необходимым. Врио губернатора уже освободил от должности четырех вице-губернаторов, назначил трех новых заместителей, сменил руководителя КГУП «Примтеплоэнерго».
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