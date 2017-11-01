Глава Приморья уволил директора департамента администрации края

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко освободил от должности директора краевого департамента экономики и развития предпринимательства Сергея Павленко с 1 ноября, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Место Сергея Павленко в краевой администрации займет Анна Терлецкая, сменив должность заместителя директора департамента на и.о. директора департамента. Сам Сергей Павленко перейдет на работу в Инвестиционное агентство Приморья.

Напомним, Андрей Тарасенко продолжает формировать свою команду, обновляя кадры там, где считает необходимым. Врио губернатора уже освободил от должности четырех вице-губернаторов, назначил трех новых заместителей, сменил руководителя КГУП «Примтеплоэнерго».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.